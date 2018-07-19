Корейская волна: как кей-поп и дорамы захватывают Кыргызстан

Image caption Кей-поперов выдает стиль: часто это футболка с названием группы или черная маска на лице

Несмотря на тесные культурные связи с Россией, постсоветские страны ищут собственную идентичность, нередко за пределами бывшего Союза. В Кыргызстане русский язык имеет статус официального, кыргызстанцы смотрят российское телевидение и многие болели за Россию на чемпионате мира по футболу. Но у молодежи появились новые кумиры - и все больше молодых киргизов смотрят на Южную Корею.

На улицах Бишкека все чаще можно увидеть одетых в черное юношей и девушек с экстравагантной прической и идеально выровненным тоном лица - так выглядят киргизские поклонники так называемой корейской волны, или халлю.

"Вычислить кореемана довольно легко: это в основном подростки и молодые люди 14-25 лет в дорогих кроссовках, узких джинсах, в футболках с названиями корейских поп-групп и цветными волосами", - говорит сотрудница корейского посольства в Кыргызстане Адинай Ерматова.

Адинай сама была дорамщицей - то есть поклонницей корейских сериалов, дорамов. Так она увлеклась корейским языком, а потом поступила в магистратуру в Сеуле. Приезжая домой на каникулы, она замечала, что в Бишкеке становится все больше как корейских магазинов, так и молодежи, которая следуют корейским модным трендам.

Корейская культура - не новинка для кыргызстанцев: в стране проживают так называемые советские корейцы, депортированные из приграничных районов Дальнего Востока в 1930-х годах. Благодаря им кыргызстанцы, например, давно знакомы с корейской кухней, которая отличается от современной южнокорейской как продуктами, так и специями.

Есть и новая волна влияния из Сеула: за последние три года, по данным южнокорейского посольства, число въезжающих в Кыргызстан южнокорейцев выросло на 30%.

Выйти замуж за корейца

Растет и число кыргызстанцев, уезжающих в Корею работать или учиться. Корейский образовательный центр в Кыргызстане предоставляет бесплатные курсы языка, тхэквондо и обучает игре на корейских барабанах, знакомя все больше кыргызстанцев с корейской культурой.

Сейчас в центре обучается более тысячи человек. Одна из них - 23-летняя Сезим Жумабекова. Ее увлечение корейской культурой тоже началось с сериалов - около десяти лет назад. Сезим вспоминает, как она фанатела от своих кумиров, собирала их постеры и фотографии. Уже позже увлечение сериалами переросло в интерес к Южной Корее, ее географии, истории и культуре. После окончания колледжа Сезим решила изучать корейский язык.

"Родители были против корейского языка, считали, что английский перспективнее. Остальные родственники расспрашивали, зачем мне это нужно, а я отшучивалась, что хочу замуж за корейца", - вспоминает Сезим.

Image caption Девушки репетируют перед началом кей-поп вечеринки в Бишкеке

И хотя Сезим только шутит о таком замужестве, популярность в Кыргызстане корейской теледрамы "Мальчики краше цветов" в 2008-2009 годах вдохновила многих девушек поехать за лучшей жизнью в Корею. Имя главного героя сериала Ку Джун Пхё (или Гу Джун Пё) стало настолько знаменитым, что киргизские режиссеры сняли фильм под названием "Как выйти замуж за Гу Джун Пё?".

Режиссер фильма Данияр Абдыкеримов рассказывает, что идея возникла после шуточного разговора с его сестрами, которые обожали корейские сериалы и поражались тому, что в Кыргызстане не могут повторить такой успех.

"В тот вечер мы обзвонили всех друзей, спрашивая, пришли бы они смотреть такой фильм, и многие ответили положительно. Так и начали снимать. На первую же неделю кастинга пришли пробоваться более 300 человек. Тогда я понял, что кореемания набирает обороты", - говорит Абдыкеримов.

Image caption Кей-поп популярен в Кыргызстане и среди молодых людей, подражающих своим кумирам в стиле одежды

"Как выйти замуж за Гу Джун Пё?" побил рекорд по кассовым сборам среди отечественных фильмов - за месяц его посмотрели более 25 тысяч зрителей.

Авторов, однако, критиковали за пропаганду браков с корейцами. В 2012 году два депутата Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана предложили законопроект, запрещающий деятельность брачных агентств, которые организуют такие союзы, и их рекламу на телевидении и в интернете.

Бывший депутат Абдылакап Кутушев утверждал, что 30% процентов браков кыргызстанок с корейцами распадаются, и женщины обращаются за помощью в кыргызстанское посольство в Южной Корее с просьбами вернуть их на родину. Законопроект, впрочем, не приняли.

Айжан Акматалиева переехала в Южную Корею, выйдя замуж. Ее семья не выступала против брака; привыкла к корейской культуре она быстро, однако неодобрительные взгляды соотечественников девушка ловила на себе как в Кыргызстане, так и в Корее.

"В определенных слоях населения нашей страны тебя много осуждают, если выходишь замуж за иностранца. Мы пробыли в Кыргызстане недолго и на публике были особо осторожными. Не хотелось сталкиваться с неадекватностью и ксенофобией. В Корее по этой же причине среди наших мигрантов я стараюсь не выдавать, что я из Центральной Азии, и говорить только на корейском", - говорит Айжан.

Жанара (имя изменено по просьбе героини) корейскими сериалами не увлекалась, а о брачном агентстве для корейских женихов услышала от подруги. Заполнила анкету и удивилась наплыву запросов. Через неделю после знакомства с будущим мужем она согласилась на переезд в Южную Корею. Ее жениху знакомство с Жанарой и ее переезд обошлись в 20 тысяч долларов. Невесты агентству за услуги не платят.

Жанара смеется, "что миниатюрные девушки в Корее популярны". Родители были против, боялись за безопасность дочери, но отговорить ее от замужества не смогли.

"Многие мои знакомые удивились и считали, что я опрометчиво поступаю, выбирая в мужья корейца. За глаза говорили, что киргизке подобает выходить замуж за киргиза. Я же изначально не хотела замуж за киргиза, у нас же невестки больше как прислуга, поэтому, когда встретила жениха, быстро решилась на замужество и переезд", - объясняет Жанара.

Культура на экспорт

В отличие от мигрантов и невест, кей-поперы (поклонники и исполнители корейских хитов поп-музыки) не стесняются показывать любовь к корейским кумирам. В Кыргызстане поклонники кей-попа не только пристально следят за их творчеством, но и сами исполняют кей-поп хиты, подражая артистам во всем.

Кей-поп в самой Южной Корее - многомиллиардная индустрия и один из основных экспортных товаров страны. Продвижение корейской культуры для Сеула - дело государственного значения. Все началось с реформы на южнокорейском телевидении в 1996 году и решения экс-президента страны Ким Дэ Чжун сфокусировать ресурсы на развитии технологий и поп-культуры страны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Международный фестиваль кей-попа организует министерство иностранных дел Южной Кореи

В 2012 году песня Gangnam Style музыканта PSY стала первым корейским хитом, который захватил мировые музыкальные чарты. Клип на YouTube посмотрели более 3 миллиардов человек - рекорд для этой платформы, побитый лишь в прошлом году.

Главная цель каждого кей-попера - перебраться в Южную Корею и покорить местный шоу-бизнес, как это сделали их кумиры. Уже несколько лет в Бишкеке проходит ежегодный кей-поп фестиваль; победитель может поехать на международный фестиваль в Корее.

Корейская субкультура в Кыргызстане не ограничивается музыкой и сериалами: многочисленные поклонники халлю создают рынок для импорта корейской одежды, косметики и даже корейской кухни. Правительства двух стран ведут переговоры о запуске прямого авиарейса Бишкек-Сеул.

Южная Корея также оказывает Кыргызстану помощь в переводе системы государственных услуг в интернет и предоставляет кредит Бишкеку на модернизацию государственной больницы. Однако корейские инвесторы вкладываются в Кыргызстан пока осторожно - на рынок приходит в основном малый и средний бизнес.

Чихун Джеонг переехал в Бишкек открывать кафе, специализирующееся на блюдах из курицы. Соус Чихун готовит по особым корейским рецептам. Его кафе популярно среди экспатов, а также местных художников и музыкантов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хит южнокорейца PSY имел невероятный успех во всем мире. На фото - флешмоб Gangnam Style на Пьяцца-дель-Пополо в Риме

"Изначально экспорт корейских товаров был ориентирован на дальневосточные страны, а сейчас Южная Корея нацелена на страны СНГ, в том числе и Россию", - говорит Адинай Ерматова из южнокорейского посольства в Кыргызстане.

Растет популярность корейских товаров и кухни - практически во всех гипермаркетах Бишкека есть магазины товаров корейского производства - от ушных палочек до верхней одежды. И хотя критики считают, что увлечение кей-попом размывает киргизскую культуру, есть и те, кто называет это патриотизмом.

Руслан Жолоев, основатель кей-поп группы Ninjas, еще в детстве увлекся корейскими историческими фильмами. Сейчас он организовывает кей-поп вечеринки в Бишкеке и приглашает на них кей-поп звезд из соседнего Казахстана.

"Мне обидно, что наши девушки фанатеют от корейских кей-поперов и не смотрят на киргизских парней, - говорит Руслан. - Я хочу доказать, что мы можем быть такими же стильными и крутыми".