"Симпсоны" и "Южный парк" вышли из "Желтой подводной лодки" "Битлз". Ей стукнуло 50

Правообладатель иллюстрации Subafilms

"Смотреть сегодня "Желтую подводную лодку"- это как получить возможность увидеть Большой Взрыв поп-культуры. Следы фильма видны повсюду, куда бы вы ни бросили взгляд. Он привнес в британскую визуальную культуру новую странность и тот новый взгляд, который проложил дорогу и "Летающему цирку Монти Пайтона" , и "Автостопом по гала́ктике". Но, главное, он доказал, что анимация - куда больше, чем детские сказки. Без него не было анимационного бума конца 80-х, из которого вышло все - от череды шедевров студии Pixar до "Симпсонов" и "Южного парка".

Так, в безусловно превосходных степенях пишет сегодня о классическом битловском мультфильме кинокритик британской Daily Telegraph Робин Коллин. Пишет в связи с приходящимся на июль этого года полувековым юбилеем Yellow Submarine. Юбилей и приуроченный к нему выход на экраны отреставрированной копии фильма заставил вспомнить эту ленту, название и песни из которой все знают, хотя, как, собственно, и Большой Взрыв, она осталась где-то далеко в истории.

Правообладатель иллюстрации Subafilms Image caption Рекламный плакат к фильму

Герои поневоле

Ирония появления на свет легендарной теперь картины состоит в том, что сами "Битлз" в создании ее не только не принимали практически никакого участия, но и к самому процессу относились если не с неприязнью, то с отчужденным равнодушием.

В конце 1967 года "Битлз", погруженные по уши в попытки как-то поправить свои дела с помощью только-только созданной и бесконечно выкачивавшей из них деньги компании Apple Corps после неудачи своего телефильма Magical Mystery Tour и безвременной гибели менеджера Брайана Эпстайна, вдруг осознали, что должны голливудской студии United Artists по контрактным обязательствам третий (после A Hard Day's Night и Help) фильм.

Никакого желания ни у одного из четырех музыкантов вновь пускаться в очередную трудоемкую и требующую от них изрядных временных и эмоциональных затрат киноавантюру не было.

Правообладатель иллюстрации Subafilm Image caption "Желтая подводная лодка" - капсула своего времени: взгляд из 60-х и в прошлое, и в будущее.

Анимационный фильм, который можно было снять по большей части не привлекая к работе самих звезд, казался идеальным решением проблемы. Настолько идеальным, что они, пусть и скрепя сердце, на фильм согласились несмотря на то, что режиссером проекта United Artists назначили 47-летнего канадца Джорджа Даннинга. Даннинг был известен как один из авторов мультипликационного телесериала о "Битлз" для американского канала Эй-би-си, который самим музыкантам настолько не нравился, что они запретили его показ в Британии.

От них требовался минимум - четыре новые песни. Даже озвучивание собственных киноаватаров - анимационных Джона, Пола, Джорджа и Ринго - было поручено по сути дела случайным актерам. Настолько случайным, что исполнителя роли Харрисона нашли в окрестном пабе. Никто не знал, чем этот человек занимался раньше, пока в один прекрасный день его не арестовала военная полиция за дезертирство. Хотя имена озвучивавших роли битлов актеров значились в титрах, United Artists этот факт никоим образом не афишировала, пытаясь скрыть его от публики, жаждавшей слышать настоящие голоса своих кумиров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Йоко Оно, Джон Леннон и Пол Маккартни на премьере фильма в зале London Pavillion, 18 июля 1968 года. В руках у музыкантов - яблоки, символ их компании Apple.

Сценаристом проекта был назначен Эрик Сегал, прославившийся спустя пару лет снятой по его роману и по его сценарию слезоточивой сентиментальной мелодрамой-блокбастером "История любви". Однако гарвардский профессор античной литературы был далек от битловских вербальных штучек-шуточек, и для придания диалогу аутентичности к сценарию был привлечен тесно вписанный в музыкальную сцену Мерсисайда ливерпульский поэт Роджер Макгоф - впрочем, в титрах имя его не значилось.

Сами "Битлз", выполняя контрактные обязательства с United Artists, появились в фильме в своих живых, неанимационных обличьях лишь на короткую минуту-полторы в самом конце фильма. Что, впрочем, не отменило негативное отношение, по меньшей мере, некоторых из них к фильму. Даже более чем десятилетие спустя, в 1980 году, Леннон со свойственной ему язвительностью заявлял: "Мы к этому фильму никакого отношения не имели, и герои его нам не нравились. Мы сами толком не знали, что там творится".

Замысел и идеи

Отправной точкой для фильма стала написанная Маккартни, спетая Ринго и вошедшая еще в 1966 году в альбом Revolver песня Yellow Submarine. По замыслу Даннинга, песня обладала, с одной стороны, яркой, вполне соответствующей анимационному жанру и доступной даже детскому восприятию музыкальной формой и образностью. С другой, в ней уже была вовсю развитая и разработанная в течение последующих нескольких лет как самими "Битлз", так и их последователями звуковая и поэтическая психоделия.

Для широкой публики середины 60-х полнометражная анимация была еще преимущественно, если не исключительно, жанром диснеевских сказок. Однако и в Европе, и в Америке внутри жанра стали созревать новые, вскормленные авангардом идеи. Даннинг, учившийся еще в конце 40-х у выходца из Чехословакии аниматора-новатора Бертольда Бартоша, взял на вооружение этот странный сюрреалистический стиль, нашедший свое отражение и в "Желтой подводной лодке".

Правообладатель иллюстрации Subafilm Image caption Вдохновением для визуального ряда фильма нередко служили образы из песен "Битлз". Идея Моря Дырок была позаимствована из песни Fixing a Hole

Открывается картина в Пепперленде - идиллической подводной утопии, оптимистично-радужный дух которой отражают расставленные повсюду огромные скульптуры из слов YES, LOVE, NOW, OK и тому подобных. Развлекает жителей Пепперленда оркестр - Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Идиллию нарушают вооруженные "антимузыкальными ракетами" Синие Вреднючки (Blue Meanies). Спасаясь от них, главный герой фильма Юный Фред забирается в Желтую подводную лодку и отправляется на ней в Ливерпуль. Там он встречает "Битлз", которые соглашаются плыть вместе с Фредом в Пепперленд. Они странствуют по различным морям - Морю Времени, Морю Науки, Морю Монстров и Морю Дырок. В Пепперленде "Битлз" вновь обращают Вреднючек в свою веру, пробуждают своей музыкой все живое, в том числе и Оркестр Сержанта Пэппера и под звуки All You Need Is Love восстанавливают идиллию Любви.

Несмотря на свой сказочный, пропитанный поэтикой обожаемого битлами Льюиса Кэррола сюжет "Желтая подводная лодка" не лишена и политических обертонов.

"Мой отец, - вспоминает дочь художника-постановщика фильма Хайнца Эдельмана, - пережил и нацизм, и коммунизм и наполнил фильм политическими метафорами. Падающие с неба шары - это бомбы, летающая перчатка - тяжелая рука угнетения (в конце фильм Джон убирает первую букву слова GLOVE, преобразуя ее в LOVE - прим. Би-би-си), а Blue Meanies - прибегающие к геноциду тираны. Более того поначалу они должны были быть Red Meanies - зловещий символ коммунизма".

Психоделический трип через десятилетия и века

При всей своей брызжущей через край и моднейшей во второй половине 60-х психоделичности визуальная образность "Желтой подводной лодки" - так же как и образность предшествовавшего ей альбома Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band - погружена в мюзик-холльную эстетику рубежа XIX-XX веков.

Правообладатель иллюстрации Subafilm Image caption "Битлз" без особой охоты давали согласие на создание фильма, который в итоге стал одним из самых богатых источников их иконографии

Ностальгическое очарование английским мюзик-холлом было вообще характерно для британского рока середины 60-х - следы этой ностальгии отчетливо слышны в музыке Kinks, Small Faces и других групп этого времени.

Маккартни вырос не только на Элвисе Пресли и Чаке Берри, но и на музыке начала века, которая в изобилии звучала у него дома, так как отец его был полуджазовым, полумюзик-холльным музыкантом.

Эдвардианская эстетика ощутима и в костюмах, в которые вслед за "Сержантом" художники фильма облачили "Битлз", и в как будто позаимствованном из романов Герберта Уэллса интерьере самой субмарины с ее трубами, приборами и прочим техническим антуражем, и в Lucy in the Sky with Diamonds c ее танцующими девушками в развивающихся, в точности как у Айседоры Дункан, платьях.

Наиболее ярко и точно визуальный ряд фильма проявляется в сценах в Ливерпуле - в особенности в блестящей визуализации Eleanor Rigby: так и не вышедший и в 60-е из своей викторианской образности черно-белый мрачный индустриальный город, единственное яркое пятно в котором - проплывающая субмарина. Фабричные трубы, голые улицы с доходными домами и мелькающими время от времени на них фигурами - те самые "all the lonely people".

Альбом

Саундтрек к фильму составил одноименный альбом. С одной стороны, Yellow Submarine - полноценный номерной альбом в дискографии группы. С другой - самый "неполноценный" альбом "Битлз". Звучащие в фильме песни из Sgt. Pepper включать в альбом смысла не было. И без того из шести песен две - собственно Yellow Submarine и All You Need Is Love - были опубликованы ранее.

Еще четыре представляли собой довольно странный набор: написанная Маккартни и записанная за одну студийную сессию веселенькая детская считалочка All Together Now, своим задорным тоном вполне перекликающаяся с заглавной Yellow Submarine.

Психоделическая харрисоновская Only a Northern Song, записанная в период работы над "Сержантом" и тогда отвергнутая. Песня наполнена сарказмом и выражает растущее недовольство Харрисона своим подчиненным положением в группе.

Еще один харрисоновский номер - It's All Too Much - отражает его галлюциногенные опыты с ЛСД. Тот факт, что две харрисоновские песни были включены в явно проходной альбом, лишь укрепило его ощущение "второсортности" в группе.

И лишь динамичная, полная энергии ленноновская Hey Bulldog может считаться полноценным битловским номером.

Вторая сторона - за недостатком свежего оригинального материала - была и вовсе заполнена инструментальными композициями Джорджа Мартина, составлявшими фоновую ткань фильма.

Вездесущая субмарина

"Желтая подводная лодка" породила множество подражаний, артефактов, культурных и коммерческих продуктов, так или иначе вдохновленных легендарным фильмом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скульптура Yellow Submarine в Ливерпуле

В 1984 году во время Международного садового фестиваля в парке Chavasse в Ливерпуле была установлена 16-метровая скульптура желтой подводной лодки. Сделанная из стали и оборудованная внутри кабиной управления с настоящим оборудованием, аппаратурой и мостиком, по которому можно было подняться на палубу и оттуда осмотреть весь парк. В 2005 году скульптуру перенесли в ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона. "В других аэропортах стоит "Конкорд", а у нас - Yellow Submarine", - с гордостью говорил директор аэропорта Нил Пейкстетинг.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Разукрашенный образами из классического мультфильма поезд Eurostar получил название Yellow Submarine.

В 2016 году фирма Lego выпустила конструкторский набор Yellow Submarine, в числе фигурок которого были и четверо битлов.

В том же 2016 году популярная фирма по производству игрушечных автомобилей Hot Wheels выпустила в масштабе 1:64 точную копию знаменитой субмарины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вдохновленные Yellow Submarine сапоги ручной работы обувного дизайнера Ричарда Эванса

В нынешнем 2018 году известный художник-карикатурист Билл Моррисон, известный прежде всего своими иллюстрациями к "Симпсонам", выпускает в свет графический роман "Желтая подводная лодка", над которым он работал 20 лет. 126-страничная книга отражает в графической форме разворачивающуюся в фильме историю.

Ну и, наконец, невозможно не упомянуть и нереализованный грандиозный проект римейка "Желтой подводной лодки".

О начале работы над 3D-римейком легендарного фильма объявила в 2009 году компания Walt Disney Pictures. Режиссером должен был стать Роберт Земекис, на счету которого, кроме таких общепризнанных хитов, как "Назад в будущее" и "Форрест Гамп", были и знаменитые анимационные ленты "Полярный экспресс", "Беофульф" и "Рождественская сказка". Премьера фильма должна была быть приурочена к Олимпийским играм в Лондоне в 2012 году.

Однако в 2011 году, напуганная коммерческим провалом некоторых других крупных анимационных проектов, Walt Disney Pictures закрыла работу над римейком. Земекис пытался предложить его другим студиям, но в итоге все же отказался от идеи.

Новой "Желтой подлодки" не будет

Так "Желтая подводная лодка" и осталась капсулой своего времени: взглядом из 60-х и в прошлое и в будущее.