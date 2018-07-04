Заперты под землей: психология выживания в пещере

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На поверхности готовятся к операции по спасению детей

Вам 11-12 лет, вы с приятелями отправились на прогулку в пещеру, где до вас бывали тысячи людей, и неожиданно оказались отрезаны от окружающего мира на недели. Возможно, на месяцы. В кромешной тьме. Сумеете справиться?

Тайские подростки со своим футбольным тренером, оказавшиеся запертыми в одной из пещер комплекса Тхам Луанг на севере страны, очевидно, ни к чему подобному готовы не были. Но спустя девять дней, когда их обнаружили спасатели, все они были живы, относительно здоровы и сильно голодны.

Пищу и воду им доставили, пробравшийся в пещеру врач осмотрел подростков, их жизни и физическому здоровью, похоже, пока ничего не угрожает. Однако психологи предупреждают, что в долгосрочной перспективе последствия длительного заточения под землей могут оказаться серьезными.

Групповое выживание

По словам психологов, первая реакция - это страх, смена настроения, повышенная агрессивность и нетерпимость. Однако здесь очень важно то, что заблудившиеся ребята - это не случайный набор подростков, а футбольная команда, да еще со своим тренером.

"На основании похожих ситуаций можно предположить, что группа объединит усилия для выживания. Если кто и может выжить в такой ситуации, то только группа, причем организованная", - утверждает профессор Донельсон Форсайт из американского университета Вирджинии.

Правообладатель иллюстрации Facebook/ekatol Image caption Фото некоторых оказавшихся в пещере членов футбольной команды и их тренера

Доктор Крейг Гэгнон, клинический директор психологического центра Miracles Asia в Пхукете, полагает, что наличие определенной иерархии в группе очень важно. "У ребят уже выработаны механизмы приложения совместных усилий для преодоления препятствий в спорте, - говорит он. - Привычка поддерживать друг друга в команде, выработанная раньше, дает им больше шансов, чем группе случайных людей".

Как правило, в любой динамичной группе существует иерархическая структура, и более молодые ее члены зачастую воспринимают старших как пример для подражания. Это то, чем может воспользоваться тренер команды, считает доктор Гэгнон.

Роль взрослых

Доктор Андреа Даниз, психиатр специализированной клиники травматологии и тревожных состояний в Лондоне, считает, что теперь, когда связь с пропавшими ребятами установлена, задача взрослых - помочь им свыкнуться со своим положением. А затянуться оно может весьма надолго. Минимизировать последствия можно, только если честно и без прикрас объяснить детям положение.

Важно также подробно рассказать, что и как будет происходить в дальнейшем, поскольку любая неопределенность может сказаться на психическом здоровье подростков позже.

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"В упрощенных терминах, уровень стресса - это формула, в которой наши внутренние ресурсы и возможности соотносятся с нагрузкой на нас извне, - говорит доктор Гэгнон. - Когда стоящая перед нами задача проста, уровень стресса низок, но когда мы сталкиваемся с чем-то, что кажется нам невыполнимым, уровень стресса наиболее высок".

В первые дни своего заточения мальчишки испытывали наиболее серьезный стресс, продолжает он, как раз из-за неопределенности и угрозы, казавшейся смертельной. Теперь, когда их обнаружили, когда они знают, что им придут на помощь, уровень стресса снизится.

Однако если спасательная операция затянется, первый всплеск оптимизма вскоре сменится хроническим напряжением, появятся признаки депрессии, агрессии, повышенная раздражительность. На плечи лидера группы - тренера - ложится большая ответственность. Он должен помочь ребятам не терять из виду главное - их спасение, и не допустить распада существующей иерархии в группе.

Это непростая задача: одно дело знать, что просидеть в пещере придется еще пару дней, и совсем другое - что находиться там, возможно, предстоит еще не один месяц.

Региональные особенности

К сожалению, в этой истории слишком много переменных, начиная от отдельных психологических особенностей ребят до особенностей коммуникации внутри группы. Любая из них может повлиять на дальнейшее развитие событий.

Особенность культуры Юго-Восточной Азии в том, что она меньше подвергает сомнению мнение авторитетной фигуры, говорит доктор Гэгнон. Если тренер скажет ребятам "Все будет хорошо" (при условии, что он найдет правильные слова и вообще знает, что делает), возможно, его слова прозвучат убедительно для детей.

Еще одно обстоятельство может помочь юным футболистам. Способность преодолевать стресс в немалой степени зависит от внутренней устойчивости. Иными словами, от типа характера и навыков в преодолении сложных ситуаций.

"Человек, который чаще испытывает дискомфорт, разочарования, неприятности, как правило, вырабатывает определенную устойчивость и в стрессовых ситуациях ведет себя более хладнокровно, - говорит доктор Гэгнон. - Я год жил в Чианграе и знаю, что молодые люди там в большинстве своем привыкли обходиться без многих удобств, которые в более развитых странах считаются само собой разумеющимися."

Именно из Чианграя родом пропавшие дети.

Конечно, это не обязательно верно для всех запертых под землей ребят, но в целом их образ жизни может помочь выдержать это испытание.

Долгосрочные последствия

Но даже если операция по спасению подростков пройдет успешно и быстро, заточение в пещере не пройдет для них бесследно.

Профессор Школы здравоохранения при университете Бостона Сандро Галеа считает, что у переживших психологическую травму такого масштаба детей существует высокий риск расстройств психики в будущем - депрессий, тревожных состояний, посттравматического стрессового расстройства.

По его мнению, у трети, а то и половины пострадавших ребят могут развиться психические расстройства, а у некоторых они могут приобрести долгосрочный характер. Однако, по мнению психологов, при правильном лечении все эти проблемы преодолимы.