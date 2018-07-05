Отравление в Эймсбери: все версии

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Об отравлении двух британцев в Эймсбери веществом класса "Новичок" известно пока что немного. Полиция считает, что Чарли Роули и Дон Стерджесс - случайные жертвы, а не объекты покушения. Тем не менее, недостатка в самых разнообразных версиях, включая откровенно конспирологические, не наблюдается.

Как правило, на ранних этапах расследования, когда широкой публике практически ничего неизвестно, среди теорий преобладает чистая конспирология, которая потом так и остается уделом небольшой группы граждан.

К сожалению, особенно в связи с делом Скрипалей, отравленных тем же самым (или очень похожим) веществом четыре месяца назад, некоторые менее экзотические версии произошедшего в Эймсбери кажутся вполне реальными.

Но давайте по порядку.

Версия 1. Недоглядели

Первая и наиболее безобидная версия случившегося - бытовая. Остатки вещества, использовавшегося для отравления Скрипалей, так или иначе попали на какие-то предметы, с которыми потом столкнулись пострадавшие Чарли Роули и Дон Стерджесс.

Они, насколько известно, никак не были связаны со спецслужбами. Пара побывала в Солсбери (где были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль) в пятницу, накануне госпитализации, и почувствовали симптомы отравления на следующий день с интервалом в несколько часов.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Дон Стерджесс (слева) и Чарли Роули госпитализировали 30 июня.

Полиция утверждает, что после событий в марте было идентифицировано девять мест, потенциально зараженных "Новичком". Из них сегодня полностью открыты для публики лишь четыре - в остальных до сих пор идут процедуры обеззараживания.

В интервью Би-би-си эксперт по химическому оружию Ричард Гатри сказал, что, по его мнению, остатки "Новичка", собранные во время расследования дела Скрипалей, могли быть "неудачно утилизированы". Вряд ли их просто выбросили в мусорный контейнер (хотя и такой версии исключать нельзя), но несоблюдение необходимых процедур при уничтожении остатков вещества могло привести к тому, что они оказались в почве или на поверхностях предметов, впоследствии оказавшихся на свалке.

По мнению Вила Мирзаянова, впервые поведавшего миру о существовании этого отравляющего вещества, инцидент в Эймсбери - это новая доза "Новичка", поскольку фосфорорганические отравляющие вещества влагонеустойчивы и за четыре месяца, прошедшие с момента отравления Скрипалей, должны были смыться атмосферными осадками.

Однако эксперты, опрошенные Би-би-си еще в марте, рассказали, что "Новичок" - это не один препарат, а целая их группа. Их разрабатывали в 70-80-х годах прошлого века, но сложно с уверенностью утверждать, что эти разработки тогда же и завершились.

Существует отличная от нуля вероятность, что последующие производные "Новичка" не разлагаются столь же быстро, как их предшественники. Тем более, что происхождение и точные характеристики вещества, которым отравили Скрипалей, нам по-прежнему точно не известны.

Правообладатель иллюстрации DOMINICK REUTER Image caption В начале 1990-х годов проживающий в США химик Вил Мирзаянов рассказал миру о засекреченной советской программе создания класса отравляющих веществ, известного как "Новичок"

Полицейские говорят, что не могут подтвердить идентичность "Новичков" в Солсбери и Эймсбери, но рассматривают эту возможность.

Где именно пострадавшие Роули и Стерджесс могла натолкнуться на остатки "Новичка" - отдельный вопрос. Насколько известно, Роули лечился от героиновой зависимости. Теоретически, источником поражения мог стать подобранный шприц. Эта версия упоминается в британских СМИ, но особого распространения пока не получила: помимо всего прочего, это означает, что в британских больницах и лабораториях к процедуре уничтожения потенциально опасных отходов относятся без всякого пиетета. Британской системе здравоохранения, переживающей не лучшие времена, такая реклама сейчас нужна меньше всего.

Разумеется, если эта версия подтвердится, чиновникам от здравоохранения придется отвечать на множество неприятных вопросов. Но пока об этом говорить рано.

Есть также подозрение, что Роули и Стерджесс могли наткнуться на одну из "закладок", оставленных для агентов, осуществлявших отравление Скрипалей. По версии одного из разработчиков "Новичка" Владимира Углева, основанной на его опыте в советские годы, перед операцией осуществляется несколько таких закладок - укромных мест, где хранится яд. Исполнитель обычно пользуется только одной.

Кстати, Углев опровергает мнение Мирзаянова о том, что "Новичок" легко разлагается. По его словам, какая-то часть реагента действительно испаряется, но остатки остаются активными месяцы, а то и годы.

Версия 2. Рука Москвы

Другая теория популярна у конспирологов. Согласно ей, отравление Роули и Стерджесс - дело рук российских агентов, призванное окончательно дискредитировать версию о причастности России к отравлению Скрипалей.

В связи с проходящим в России футбольным чемпионатом отношение к стране на уровне простых граждан по всему миру вроде бы улучшилось - там побывало множество иностранцев, готовых теперь засвидетельствовать, что россияне дружелюбны, умеют улыбаться и вообще нормальные люди, а сам чемпионат прекрасно организован.

Очевидно, устраивать новое отравление, практически в том же месте, в час футбольного торжества Кремлю совершенно ни к чему. И раз уж это совершенно невыгодное событие произошло именно сейчас, то и предыдущее отравление логично считать происками недругов России, стремящихся не допустить восстановления ее отношений с Западом.

Ну а соседний с Солсбери Эймсбери выбран по принципу "в одну воронку снаряд два раза не попадает".

Версия 3. Недруги России

У предыдущей версии есть еще более экстремальная разновидность. Согласно наиболее прогрессивным конспирологам, отравление Роули и Стерджесс - дело рук британских спецслужб, пытающихся таким образом, во-первых, очернить улучшающийся на фоне футбола имидж России, во-вторых, отвлечь общественное внимание от сложностей с "Брекситом", грозящих подорвать британскую экономику.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Полиция перекрыла несколько участков города Эймсбери, в том числе дом пострадавших на Магглтон-роуд

Следующая итерация этой версии - это уже "мировая закулиса", готовящая чрезвычайное положение и отмену демократии в стиле голливудских антиутопий. Рассматривать ее всерьез мы не будем.

Утверждать что-либо с достаточной уверенностью мы пока не можем - слишком много еще неизвестно. Британские власти, правда, настаивают на том, что угрозы безопасности граждан нет.

Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант сказал, что события в Эймсбери выглядят как "очень-очень несчастливые- будем надеяться, не трагические - последствия предыдущего инцидента".

Произносятся ли эти успокоительные слова для того, чтобы предотвратить массовую панику, или потому, что власти действительно так считают - мы тоже не знаем.