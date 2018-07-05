Отшельник, создавший биткоин. В сети появился текст "Сатоши Накамото"

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В интернете появился отрывок книги, автор которой называет себя создателем биткоина Сатоши Накамото. Накамото - мифическая фигура в среде трейдеров и майнеров. Никто не знает, кто он, как его зовут, и один ли это человек. Люди, утверждающие, что они и есть Сатоши Накамото, появляются ежегодно.

Двадцатистраничный отрывок появился на сайте nakamotofamilyfoundation.org, зарегистрированном на хостинге Amazon 6 июня.

Анонимный автор отрывка утверждает, что он и есть Сатоши Накамото и анонсирует две серии книг, посвященных своей биографии и появлению биткоина.

Названия серий зашифрованы в простейшей криптограмме на том же сайте, где размещен отрывок. Мы приводим ее для самостоятельного разгадывания и ниже в тексте рассказываем, что значит название.

Правообладатель иллюстрации Nakamotofamilyfoundation.com

В отрывке автор пишет, что Сатоши Накамото - не настоящее его имя. Он выбрал этот псевдоним, потому что он звучал как одно из самых типичных японских имен - эквивалент английского "Джон Смит" или русского "Иван Петров".

Серия книг, как следует из криптограммы, носит название Honne and tatamae, Это два японских слова, означающих контраст между намерениями человека и внешним проявлением намерений. Этим термином принято называть коммуникационный стиль японцев.

Детство, отрочество, биткоин

Эпиграфом к 20-страничному отрывку книги под названием Duality ("Двойственность") служит заголовок газеты Times 2009 года: "Канцлер готов во второй раз предоставить банкам государственные субсидии".

Помимо намека на недостатки существующей финансовой системы, это отсылка к первому в истории блоку блокчейна, в который Накамото помимо обычных данных добавил именно эту фразу с датой.

Сам отрывок - биография то ли вымышленного, то ли настоящего человека. "Накамото" пишет о том, как в 14 лет примкнул к сообществу "шифропанков", которые считают, что полная свобода самовыражения была возможна только при полной анонимности.

Автор рассказывает, что его мать была писательницей (ее книги выходили маленькими тиражами, уточняет он), и он с детства любил находить ошибки в словах и предложениях. Эта черта, пишет автор отрывка, позже переросла в любовь к шифрам и криптографии.

Автор отрывка считает, что когда-нибудь биткоин станет настолько популярным, что можно будет отменить стандартную банковскую комиссию за транзакции.

"Во многом подобно доллару, которым пользуются 60% населения мира, все держится на одной важной вещи - на доверии. Если завтра люди вместо доллара начнут пользоваться фунтом или иеной, это произойдет по одной причине: люди начнут больше доверять этим валютам. То же самое может произойти с биткоином, если он станет достаточно популярным", - пишет автор отрывка.

Большая часть отрывка посвящена тому, как люди пытались установить личность Накамото. Создав карту его активности на форумах, они установили, что он вероятно живет на восточном побережье США, а проанализировав стиль его письма, многие пришли к выводу, что он может быть британцем.

Поле поиска таким образом сузилось примерно до 1,2 миллиона человек, и на этом дело застопорилось.

В анонсированных книгах "Накамото" обещает рассказать правду о том, кто он такой. Будут ли книги распространятся бесплатно или по коммерческой модели, на сайте не уточняется.

Настоящий ли Накамото?

Стоит отметить, что за годы, прошедшие с появления биткоина, уже несколько человек утверждали, что они и есть Сатоши Накамото. В прессе версий еще больше.

В интервью журналу Wired создателем биткоина назывался австралийский криптограф и программист Крейг Райт. В 2014 году журнал Newsweek назвал создателем биткоина американца Дориана Накамото.

Еще одна теория гласит, что Накамото - это глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Есть и множество других теорий.

Как считается у трейдеров и майнеров, человек может доказать, что он Сатоши Накамото, одним-единственным способом: предъявить цифровые подписи, созданные с использованием криптографических ключей, относящихся к самым первым операциям с биткоинами.

Автор отрывка этого не сделал, поэтому на профильных форумах к новому "Сатоши" относятся скептически.

Опрошенные СМИ люди, которые считаются близкими к создателю биткоина и упоминаются в отрывке, не подтвердили его авторство. Издание Wired позвонило одному из пионеров биткоина Адаму Блэку и вдове программиста Гарольда Финни, скончавшегося в 2014 году, о которых говорится в книге "Сатоши".

Вдова Финни отметила, что в отрывке есть детали переписки Накамото с ее покойным мужем, но перед смертью он распорядился эту переписку опубликовать, и все эти детали давно есть в открытом доступе.

Программист и главный научный сотрудник Bitcoin Foundation Гэвин Андерсен - один из немногих в мире людей, общавшихся по электронной почте с реальным Накамото, отказался от комментариев.

Самый известный "псевдосатоши" Крейг Райт отреагировал на публикацию, заявив, настоящий Накамото - это он, и он книги не писал.

Комментарий Анатолия Каплана, основателя журнала ForkLog

Появление людей, которые утверждают, что они - Сатоши Накамото, происходит достаточно регулярно, что добавляет ситуации юмора. В этом году это произошло рано, обычно это бывает под осень. Есть один способ доказать, что тот или иной человек, утверждающий, что он и есть создатель биткоина, действительно им является.

В этом контексте уместно вспомнить Крейга Райта, который заявил, что Сатоши Накамото - это он, и которому удалось надолго ввести в заблуждение сообщество и Гэвина Андерсона. В итоге он не смог представить убедительных доказательств, но получил хороший пиар, ушел на работу в банковский сектор.

В качестве доказательства автору отрывка достаточно было поставить в его конце цифровую подпись, совместимую с криптографическими ключами, которые использовались в самых ранних транзакциях с BitCoin. Он этого не сделал.

Сейчас в мире идет настоящая охота на пионеров биткоина, накопивших деньги на своих счетах. За ними охотятся коррумпированные чиновники и спецслужбы, которые хотят получить контроль над криптовалютой. Все эти люди, пионеры, исчезли с радаров и не общаются со СМИ. Что уж говорить о самом создателе биткоина.

Ситуацию с биткоином можно сравнить с литературными мистификациями.Если вспомнить, например, роман "Тихий Дон", то по поводу его авторства тоже возникало много вопросов, предполагали даже, что это было коллективное произведение.

Биткоин - тоже коллективное творчески-цифровое произведение, мне кажется, искать его автора сегодня не имеет смысла.

Безусловно, это хорошо маркетированная история. Представьте, сколько можно заработать, написав сценарий о создании биткоина, или книгу, основанную на"реальных" событиях.