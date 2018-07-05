"Муж заказал мое убийство - но я его прощаю"

Правообладатель иллюстрации Daniel Bostick

Обычным августовским вечером 2012 года 50-летняя Нэнси Шор на машине вернулась из церкви домой, где ее поджидал киллер. Женщина выжила, но, ещё находясь в больнице, была шокирована, узнав, кого полиция считает заказчиком ее убийства. Новость потрясла ее до глубины души, в это было невозможно поверить.

"У нас был прекрасный брак, - вспоминает Нэнси. - Конечно, как у и всех, у нас были проблемы. То есть мы не были какой-то идеальной парой, время от времени у нас возникали разногласия, но мы всегда эти проблемы решали".

Нэнси вышла замуж за Фрэнка Ховарда в 1983-м году, они жили в городе Карролтон в Техасе. Пара вырастила троих детей.

"Он был очень добрым, нежным, любящим. Он много занимался детьми. Фрэнк работал футбольным тренером, и, когда дети были маленькими, мы ходили на все их игры. Они также увлекались музыкой", - рассказывает Нэнси.

Супруги пели в хоре местной церкви и проводили у себя дома занятия по изучению Библии для молодежи.

Но когда дети выросли, Фрэнк, бухгалтер по профессии, стал все чаще ездить в командировки. Нэнси оставалась в одиночестве.

"Я всю жизнь была домохозяйкой, растила детей, это и была моя работа. И когда дети разъехались, мне стало очень грустно и тяжело. А потом муж стал все больше работать, и я чувствовала, что мы начали отдаляться друг от друга все больше и больше…" - говорит Нэнси.

Правообладатель иллюстрации Family One Studio Image caption Нэнси и Фрэнк

18 августа 2012 года Фрэнка вновь не было дома. Нэнси думала, что он в очередной командировке. Она побывала на крестинах в церкви, потом заехала за едой на вынос и как раз возвращалась домой.

"Я въехала в гараж - и вдруг какой-то мужчина схватил меня за горло и приставил к голове пистолет", - вспоминает Нэнси Шор. Он потребовал отдать ему сумку.

Нэнси удалось вывернуться, и она оказалась лицом к лицу с нападавшим, на котором была черная бейсболка. Плохо соображая от нахлынувшего ужаса, она случайно протянула ему сумку с едой.

"Тогда он в третий раз потребовал мою сумочку, разразившись бранью, - рассказывает Нэнси. - Я пихнула сумочку ему в грудь и закричала: "Господи, спаси!" - и тогда он выстрелил мне в голову - и я рухнула как подкошенная".

Нэнси потеряла сознание, а нападавший убежал с ее сумкой, но почему-то не угнал машину. Когда женщина пришла в себя, она почувствовала ужасную боль и едва могла дышать.

В этот момент я еще не понимала, что лишилась левого глаза

Пуля прошла через голову и застряла в правом легком.

"Когда я очнулась, я думала, что умираю, но затем Господь обратился ко мне и сказал: "Встань". Он дал мне силы подняться", - говорит Нэнси.

Поскольку мобильный телефон находился в украденной сумке, женщина подползла к машине и нажала кнопку экстренной помощи. Это не сработало, тогда Нэнси собрала последние силы и добралась до дома. Там она впервые увидела свое отражение в зеркале.

"Я увидела, что у меня из глаза льется кровь - прямо на мою красивую фиолетовую блузку… В этот момент я еще не понимала, что лишилась левого глаза", - вспоминает она.

Нэнси едва могла дышать, но смогла набрать телефон службы спасения и прокричать в трубку: "Помогите, помогите!" Нэнси сказала, где находится, и описала нападавшего. Затем она каким-то чудом добралась до входной двери и стала ждать парамедиков.

Полиция оповестила о случившемся ее детей, уже они позвонили Фрэнку.

"Как рассказала потом одна из моих дочерей, он начал плакать, был в ужасном состоянии. Он рвался спасать меня невзирая ни на что", - говорит Нэнси.

Как только Фрэнк смог вылететь домой, он сразу же отправился в больницу. Дочь рассказывала, что он был до такой степени сокрушен, что просто рухнул на пол в больнице - еще до того, как увидел жену.

Тем не менее, когда полиция начала расследование, они обнаружили в телефоне Фрэнка интереснейшую информацию, в том числе сообщения от другой женщины и ее фотографии. В день нападения на жену Фрэнк был с этой женщиной, а вовсе не в командировке.

На тот момент этот роман продолжался уже три года.

Когда Нэнси стало получше и ее перевели из реанимации в обычную палату, Фрэнк позвонил ей по больничному телефону и признался в супружеской измене.

"Я просто начала плакать. А он рыдал так сильно, что я едва могла разобрать, что он говорит, что пытается сказать", - вспоминает Нэнси.

После этого звонка Фрэнк еще несколько раз посещал жену, но самые страшные новости были еще впереди. Нэнси все еще проходила послеоперационное лечение в больнице, когда полицейские сообщили ей об аресте подозреваемого в причастности к покушению. Арестованного звали Джон Фрэнклин Ховард. Это был ее муж, которого все звали просто Фрэнк.

На протяжении нескольких лет Фрэнк платил членам преступной банды, чтобы те убили его жену.

"Меня это поразило в самое сердце, - говорит Нэнси. - Я помню, что даже после операции на глазу я все плакала и плакала. Ко мне приходила мама и говорила: "Прекрати, нельзя так плакать, у тебя так не заживет глаз. Она уговаривала меня не сдаваться".

Знаете, я должна сказать, что я и сейчас его люблю

Как выяснилось, преступники шантажировали Фрэнка, постоянно требуя все больше и больше денег. Он также тратил сотни тысяч долларов на свою любовницу. В результате он стал мошенничать - воровать деньги своих богатых клиентов, присвоив таким образом более 30 млн долларов.

Нэнси не знает, почему Фрэнк хотел ее убить. Скорее всего потому, что он знал: она бы никогда не согласилась на развод.

"Я перед Богом поклялась, что не разведусь с ним, - объясняет Нэнси. - И тогда он завел отношения с другой женщиной. Потом стал мошенничать, чтобы показать ей, какой он богатый. А потом его все это так затянуло с головой... У него не оставалось других вариантов, кроме как заказать мое убийство".

На суде присяжные за два часа признали Фрэнка виновным в покушении на убийство. Его приговорили к пожизненному заключению, с минимальным сроком в 30 лет, прежде чем он может подать прошение о досрочном освобождении. К этому времени ему будет уже 85.

Правообладатель иллюстрации Denton County Records Image caption Нэнси была готова на примирение, если бы Фрэнка оправдали

На самом деле Нэнси развелась со своим мужем, причем еще до суда. Но она говорит, что была бы готова восстановить их отношения и вновь выйти за него замуж, если бы его оправдали.

Так что обвинительный приговор стал для нее ещё одним ударом.

"Это потому, что в это время я все еще его любила. И знаете, должна сказать, что я и сейчас его люблю. Не в романтическом смысле слова, но я люблю его как отца своих детей, и эта любовь останется навсегда", - объясняет Нэнси.

Я не могла не простить его, потому что не могу жить с этой горечью

Ее дети были убеждены, что отец был осужден ошибочно.

"Он постоянно говорил им, что невиновен, - объясняет Нэнси, - что он не имел к этому никакого отношения. А ведь был прекрасным мужем и отцом - до определенного момента, - и прекрасно понимаю, почему мои дети в это верят".

После вынесения приговора она и ее дети вышли из зала суда по отдельности. Еще целый месяц после этого они не общались. Несмотря на все что она пережила, Нэнси смогла простить мужа. Она даже предложила ему прощение в своем заявлении потерпевшей на суде.

"Я простила его. В Библии сказано, что если мы не прощаем тех, кто навредил нам, то и мы не можем быть прощены. И я не могла не простить его, потому что не могу жить с этой горечью", - объясняет она.

Нэнси не видела Фрэнка и не говорила с ним с тех пор, так как его отправили за решетку. Хотя она и подумывала о том, чтобы навестить его в тюрьме, пока она держится на расстоянии. Но есть один вопрос, который мучает ее и который она обязательно задаст Фрэнку, если будет возможность.

"Что случилось с нашим браком? - недоумевает Нэнси. - Что вообще могло заставить его сбиться с пути и найти другую женщину? Я знаю, что попытка убийства должна быть самым страшным в этой истории, но для меня самое тяжелое и разрушительное - именно это".

То, что Нэнси удалось почти полностью восстановить здоровье после такого покушения, поразило врачей. Ей пришлось перенести несколько операций по восстановлению лица и глазницы, и теперь у нее искусственный глаз.

Теперь у нее есть и постоянная работа - она помощник юриста в юридической фирме.

"Пуля все еще сидит у меня в легком, и поначалу я не могла пользоваться правой рукой, но теперь она восстановилась и я могу печатать", - рассказывает Нэнси.

Она говорит, что теперь, после случившегося, очень активно празднует каждый новый день рождения. И по-прежнему поёт в церковном хоре - и это тоже приносит ей радость.

С того страшного нападения прошло уже почти шесть лет, и жизнь Нэнси движется вперед.

"Я снова могу быть благодарна Богу за то, что он спас мне жизнь. И за исцеление, происходящее в жизни моих детей. Это потрясающе, - говорит она. - Я ужасно счастлива".