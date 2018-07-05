Пресса Британии: опять "Новичок" - что же дальше?

В обзоре британской прессы за 5 июля:

Солсбери номер два

Все британские газеты в больших подробностях пишут о двух людях, госпитализированных в Эймсбери, неподалеку от Солсбери в графстве Уилтшир после отравления веществом группы "Новичок".

Guardian пишет, что в среду днем полиция заявляла, что еще не пришла ни к какому выводу: отравление могло быть чем-то ужасным и как-то связанным с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей этой весной, но могло быть и вызвано чем-то другим.

Но к вечеру среды полиция подтвердила, что речь идет о "Новичке".

Хамиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий полка химической, биологической и ядерной защиты британской армии, говорит, что обнаружить "Новичок" в данном отравлении удалось, в основном, потому, что это произошло близ Солсбери.

"Если бы это случилось где-нибудь в другом месте, то вряд ли кто-либо обратил на это внимание. Власти опасаются, что это может быть связано с нападением на Скрипалей", - цитирует его газета.

Что будет теперь? - задается вопросом газета.

Первым делом полиции следует установить, где и как двое зараженных из Эймсбери натолкнулись на "Новичок", и почему это произошло спустя несколько месяцев после нападения на Скрипалей.

Власти также продолжают работу по дезинфекции сразу нескольких мест в Солсбери. Кроме того, власти хотят понять, был ли этот "Новичок" произведен там же, что и нервнопаралитическое вещество, примененное против Скрипалей.

Какими могут быть дипломатические последствия?

Власти Великобритании уже обвинили российское правительство в организации нападения на Скрипалей, и назвали первое после Второй мировой войны применение нервно-паралитического вещества в Европе безрассудным шагом.

Новое отравление произошло на фоне улучшения имиджа России на международной арене благодаря успешному чемпионату мира по футболу.

Более того, на следующей неделе пройдет саммит стран НАТО, на котором будет обсуждаться вопрос о том, что делать с Россией.

Не стоит также забывать о грядущей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Поднимет ли Трамп вопрос о новом отравлении во время разговора с российским президентом? - спрашивает Guardian.

Дополнительная токсичность

Daily Telegraph пишет, что жители Солсбери полагали, что они в безопасности. Как же могло произойти еще одно отравление четыре месяца спустя?

После совершенного 4 марта покушения на Сергея и Юлию Скрипалей, власти объявили, что жителям города ничего не угрожает, так как все места, где они могли находиться, были вычищены специалистами.

После попытки отравления Скрипалей в Солсбери были установлены девять мест, где мог бы присутствовать "Новичок", и там проводилась дезинфекция.

На данный момент еще не ясно, пишет газета, были ли люди из Эймсбери заражены в каком-то до сих пор неизвестном месте, или же нервно-паралитическое вещество было распространено за пределы известных мест, скажем, на подошвах чьей-то обуви.

После нападения на Скрипалей ученые считали, что поскольку "Новичок" - органофосфорное соединение, то оно быстро распадается при соприкосновении с водой, как и другие нервно-паралитические вещества, и многие места, где были Скрипали, обильно поливали водой.

Но сейчас выяснилось, что "Новичок" - чрезвычайно чистое и стойкое вещество. Оно не реагирует на погодные условия, и может разлагаться довольно долго.

Кроме того, "Новичок" обладает, как говорят специалисты, дополнительной токсичностью. Это означает, что он представляет собой опасность для жизни даже спустя продолжительное время.

"Новичок" тяжелее воздуха, а это значит, что он мог осесть на поверхность, где с ним могли бы войти в соприкосновение прохожие.

Газета цитирует главного научного советника британского министерства охраны окружающей среды, который еще в апреле сказал, что специалисты недооценивают токсичность этого вещества, а также то, как оно может распространяться.

По его словам, "Новичок" распадается медленно, и может быть столь же токсичен сейчас, как и в марте, когда он был применен в Солсбери. По его словам, "Новичок" мог бы оказаться и в местах, до сих пор неизвестным властям.

Министерство охраны окружающей среды заявляет, что все известные мест, где побывали Скрипали, были очищены и местным жителям ничего не угрожает.

Однако, не все эти места были сразу огорожены, пишет Daily Telegraph.

Daily Mail отмечает, что после нападения на Скрипалей девять мест в Солсбери были полностью изолированы, и там проводится полная дезинфекция. Из них были полностью очищены лишь четыре места. Доступ еще к пяти до сих пор закрыт.

Места эти окружены высокими заборами, и их охраняют полиция и частные компании.

В процессе дезинфекции задействованы около 190 военнослужащих. Министерство охраны окружающей среды заявляет, что на процесс дезинфекции потребуются миллионы фунтов стерлингов.

Фирмы в Солсбери пострадали из-за "Новичка"

Times пишет, что жителей Солсбери, судя по всему, больше беспокоит судьба своего бизнеса, чем собственного здоровья.

Две недели назад Солсбери посетил принц Чарльз и его жена Камилла, которые объявили, что город вновь открыт для бизнеса после отравления Скрипалей.

Но местные жители беспокоятся о своем бизнесе. Доходы некоторых магазинов и компаний упали на 80%.

Многие туристические компании больше не привозят туристов в город, а отправляют их в Винчестер, примерно в 30 километрах от Солсбери.

Газета цитирует 55-летнюю Элейн Рид, которая занимается починкой мебели. "Мне это надоело: мы только-только стали возвращаться к нормальной жизни, а тут случилось такое…". Ее любимый парк оцеплен полицией, хотя еще вчера там играли дети, а родители сидели на траве. "Хотя, наверное, им [властям] также следует заботиться и о здоровье людей", - говорит она.

Многие хозяева ресторанов и магазинов говорят, что могут вскоре просто закрыться.

Если покушение на Скрипалей не окажется изолированным случаем, то многие решат больше не появляться в центре Солсбери.

Впрочем, некоторые туристы не боятся ничего. "Я из Джакарты. Там гораздо хуже", - цитирует Times индонезийского туриста, проходившего мимо полицейского кордона в Солсбери.

Трещины в едином фронте

Guardian пишет, что несмотря на выход сборной Англии на чемпионате мира по футболу в четвертьфинал, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по-прежнему настаивает, чтобы министры ее правительства и члены королевской семьи дальше бойкотировали матчи в России.

Решение не посылать высокопоставленные делегацию на чемпионат в России было принято практически всеми западными странами в знак солидарности с Лондоном, который обвиняет Москву в покушении и попытке убийства Скрипалей в Солсбери.

Но в едином западном фронте появились трещины, пишет газета.

Швеция играет в субботу с Англией в Самаре, и уже дает понять, что может и забыть про этот бойкот.

Министр иностранных дел Швеции Марго Валлстрём сказала в интервью газете Expressen, что ее страна была солидарна с британским бойкотом лишь в том, что касалось церемонии открытия чемпионата. А сейчас другая ситуация, добавила министр.

Газета отмечает, что с начала чемпионата британское посольство в Москве ведет себя чрезвычайно аккуратно - поддерживая отношения с организаторами чемпионата, с одной стороны, и не нарушая бойкота матчей официальными лицами - с другой.

После того как во вторник Англии удалось выйти в четвертьфинал, ведущий на российском государственном телеканале закричал: "Долой пропаганду! Долой британскую прессу, которая призывала своих болельщиков не приезжать сюда!"

Российское посольство в Лондоне рассылает твиты с поздравлениями в адрес английской сборной и приглашает болельщиков приехать в Россию.

Консульство Британии в Петербурге, которое российские власти распорядились закрыть, все еще работает, так как всем ясно, что болельщикам может понадобиться помощь дипломатов.

Британская полиция тесно сотрудничает с российской полицией во время чемпионата.

Так что все не так плохо, пишет Guardian.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com