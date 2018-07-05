"Новичок" в Солсбери и его окрестностях: краткая хроника
Спустя четыре месяца после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, двое жителей соседнего городка Эймсбери также подверглись воздействию вещества группы "Новичок". Вот как развивались события.
Отравление Сергея и Юлии Скрипаль
4 марта
- Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солсбери. Они госпитализированы в критическом состоянии.
7 марта
- Полиция сообщила, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического токсина.
8 марта
- Сержант полиции Ник Бейли также госпитализирован с симптомами отравления.
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12 марта
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, "с высокой долей вероятности" - российского происхождения.
22 марта
- Сержант Бейли выписан из больницы.
28 марта
- Скотленд-Ярд объявил, что впервые в контакт с поражающим веществом Скрипали вошли у себя дома. Максимальное концентрация была обнаружена на рукоятке входной двери дома.
29 марта
- Юлия Скрипаль пришла в сознание.
9 апреля
- Юлия выписана из больницы.
18 мая
- Стало известно, что Сергей Скрипаль также выписан из больницы.
Отравление пары в Эймсбери
30 июня
- Утром субботы скорую помощь вызывали в дом на Магглтон-Роуд в городе Эймсбери, после того как Дон Стерджесс почувствовала себя плохо.
- Позже в тот же день врачей вызвали для Чарли Роули. Их обоих экстренно госпитализировали.
4 июля
- В ночь на среду полиция сообщила, что пострадавшие подверглись воздействию неопознанного вещества.
- Вечером того же дня Скотленд-Ярд подтведил, что вещество относится к группе нервно-паралитических агентов "Новичок".