"Новичок" в Солсбери и его окрестностях: краткая хроника

  • 5 июля 2018
лужайка и скамейка
Image caption Скамейку, на которой сидели Скрипаль и его дочь, полицейские накрыли тентом

Спустя четыре месяца после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, двое жителей соседнего городка Эймсбери также подверглись воздействию вещества группы "Новичок". Вот как развивались события.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль

4 марта

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солсбери. Они госпитализированы в критическом состоянии.

7 марта

  • Полиция сообщила, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического токсина.

8 марта

  • Сержант полиции Ник Бейли также госпитализирован с симптомами отравления.

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Юлия Скрипаль: "Нам очень повезло, что мы остались в живых"

Власти Британии: в Солсбери остаются зараженные "Новичком" места

12 марта

  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, "с высокой долей вероятности" - российского происхождения.

22 марта

  • Сержант Бейли выписан из больницы.
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Image caption Сотрудники служб безопасности в Солсбери искали следы "Новичка" по всему городу

28 марта

  • Скотленд-Ярд объявил, что впервые в контакт с поражающим веществом Скрипали вошли у себя дома. Максимальное концентрация была обнаружена на рукоятке входной двери дома.

29 марта

  • Юлия Скрипаль пришла в сознание.

9 апреля

  • Юлия выписана из больницы.

18 мая

  • Стало известно, что Сергей Скрипаль также выписан из больницы.
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Image caption Полиция перекрыла несколько участков города Эймсбери, в том числе дом пострадавших на Магглтон-роуд

Отравление пары в Эймсбери

30 июня

  • Утром субботы скорую помощь вызывали в дом на Магглтон-Роуд в городе Эймсбери, после того как Дон Стерджесс почувствовала себя плохо.
  • Позже в тот же день врачей вызвали для Чарли Роули. Их обоих экстренно госпитализировали.

4 июля

  • В ночь на среду полиция сообщила, что пострадавшие подверглись воздействию неопознанного вещества.
  • Вечером того же дня Скотленд-Ярд подтведил, что вещество относится к группе нервно-паралитических агентов "Новичок".

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