СМИ России: в Кремле создали штаб для пиара пенсионной реформы

В обзоре российских газет за 4 июля:

"Ведомости": люди боятся, что государство их бросит

Кремль активизирует работу по пиар-сопровождению пенсионной реформы, пишут "Ведомости". При этом эксперты считают, что время для контрпропаганды упущено.

Источники издания сообщают, что в администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе. Другие говорят, что никакого штаба нет, но администрация привлекает политтехнологов и экспертов, чтобы объяснить людям необходимость реформы.

Довольных практически нет, констатируют социологи. Более того, упал рейтинг президента, что "реально напрягает" администрацию президента.

Замдиректора "Левада-центра" Людмила Хахулина говорит, что россияне критикуют не только повышение пенсионного возраста, но и другие решения правительства, затрагивающие материальные интересы пенсионеров. Так, 78% не согласны с тем, что пенсия работающих пенсионеров не индексируется на уровень инфляции, а 85% считают неправильной идею не выплачивать пенсии работающим пенсионерам для повышения среднего размера пенсий.

Люди боятся, что просто поднимут пенсионный возраст - и все, поясняет социолог "Левада-центра" Денис Волков: "А это, в свою очередь, поднимает комплекс страхов незащищенности - что уволят с работы и не получится найти новую, что невозможно переучиться, что будут проблемы со здоровьем. Люди боятся, что государство их бросит".

Проводить контрпропаганду реформы уже поздно, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: "Самое страшное уже случилось, и, даже если реформа будет смягчена, это не снизит негативного фона. Все, что предлагает государство в социальной сфере, отторгается общественным мнением из-за недоверия".

Произошло ужасное для власти событие, продолжает он: "Обычно за ростом рейтинга Путина поднимались рейтинги органов власти, а за падением их рейтингов рейтинг Путина не падал. А сейчас получилось, что то ли его рейтинг упал и потянул всех остальных, то ли все остальные упали и потянули за собой рейтинг президента. Путин оказался в ответе за то, что делает правительство, и он разделяет ответственность за пенсионную реформу".

Эксперт напоминает о многочисленных разговорах о том, что высокая явка и результат Путина на выборах - это мандат на все, что угодно: "Но это был не мандат, люди просто хотели, чтобы их оставили в покое".

Полностью решить проблему Кремлю не удастся, уверен политолог Аббас Галлямов: "Убедить население в том, что ему надо расстаться со своими деньгами, власти не смогут. Они так долго убеждали население в том, что дела в стране идут хорошо, что люди просто не понимают, почему вдруг они должны раскошелиться".

Чтобы люди приняли непопулярные меры, они должны знать о проблеме заранее: "Надо было объявить о реформе во время президентской кампании. Люди бы все равно проголосовали за Путина, но по крайней мере у них сейчас бы не было ощущения, что их обманули".

РБК: оборонный банк создается в пику санкциям

Президент России Владимир Путин поручил создать схему передачи оборонных кредитов в Промсвязьбанк (ПСБ). Выкуп кредитов будет происходить с дисконтом и сопровождаться передачей капитала, пишет РБК.

Банку будут передаваться кредиты, которые российские банки выдали предприятиям военно-промышленного комплекса, и остатки средств на счетах по сделкам в рамках гособоронзаказа.

Необходимость создания оборонного банка, в качестве которого выбран санируемый ПСБ, была вызвана увеличением санкционного давления на Россию со стороны западных стран, в первую очередь США, и возможностью распространения жестких санкций на российские банки. Общий объем кредитов, которые может получить новый оборонный банк, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов оценивал в 1 трлн руб.

Предыдущую версию законопроекта руководителя банков называли "дикой". "Не жалко поделиться было бы, если бы у ВТБ и у Сбербанка сегодня были источники пополнения капитала, как они были раньше, заявлял глава ВТБ Андрей Костин. - Сейчас эти источники закрыты из-за санкций, поэтому единственным источником капитала является наша собственная прибыль. Наверное, будет несправедливо, что этой прибылью мы должны фактически делиться с другими".

О неготовности передавать капитал в ПСБ по предыдущей схеме на собрании акционеров Сбербанка в начале июня заявлял и его глава Герман Греф. "Это просто нереально", - отмечал он, подчеркивая отсутствие правовых механизмов такой передачи. При этом Греф допустил возможность передачи субординированных кредитов.

Эксперты затрудняются оценить последствия нового варианта поправок в закон о гособоронзаказе для банков, передающих оборонные кредиты в Промсвязьбанк. "Ключевой вопрос: как банки будут передавать капитал ПСБ. Без понимания этого механизма невозможно оценить, какое это влияние окажет на них", - говорит старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов.

В оборонной отрасли работают разные компании, но в основном это, конечно, хорошие заемщики, и понятно, что банки не видят целесообразности в том, чтобы их отдавать еще и вместе с капиталом, отмечает ведущий аналитик S&P Екатерина Марушкевич. "Это совершенно нерыночная схема передачи кредитов", - считает она. В частности, для ВТБ и Сбербанка - акционерных обществ с большим числом миноритариев - передача капитала вызывает вопросы, поскольку должна быть одобрена акционерами в том или ином виде.

Что касается ПСБ, то определенный запас по капиталу у него сейчас есть: то, что ПСБ получил от государства, помогло ему закрыть дыру и сформировать капитал для обслуживания текущего баланса с достаточным буфером, полагает Марушкевич. "Но если основной портфель ПСБ будет формироваться именно за счет оборонных кредитов, переданных ему из других банков, ему будет необходим дополнительный капитал, в том числе капитал первого уровня", - заключает эксперт.

"Коммерсант": концерн "Калашников" нацелился на спрос

Крупнейший разработчик и производитель стрелковой продукции, концерн "Калашников", подготовил поправки в закон "Об оружии". Их хотят внести в Госдуму в ближайшее время, пишет "Коммерсант".

Издание пишет, что концерн предлагает увеличить число разрешенного для владения количества оружия до десяти единиц на человека, увеличить емкость магазина охотничьего оружия для учебных и тренировочных стрельб. А также сократить срок стажа для приобретения нарезного охотничьего оружия. Помимо этого, планируется создать законодательную базу для обеспечения ремонта и сервисного обслуживания уже имеющегося на руках оружия.

Инициативы по изменению законодательства уже представлены депутатам фракции "Единая Россия". По словам источника в нижней палате, поправки планируется внести до 7 июля.

Концерн "Калашников" разрабатывал эти поправки не случайно: согласно данным годового отчета за 2017 год, его доля на рынке боевого стрелкового оружия - примерно 80%. Доля концерна на внутреннем рынке гражданского оружия в части гладкоствольного длинноствольного оценивается в 2%, а нарезного длинноствольного - 34%. В случае принятия поправок эти показатели должны увеличиться.

Президент международной конфедерации практической стрельбы Виталий Крючин считает, что поправки нужны для спортсменов и граждан, увлекающихся спортом.

"Вместительность магазина - это преимущество, когда речь идет о скорости. Почти ни у кого иностранцев нет ограничений по объему магазина, а наши должны менять каждые десять патронов", - отмечает он.

По мнению Крючина, такая же ситуация сложилась и с количеством оружия, разрешенного к владению: здесь уже речь идет о профессиональных спортсменах, а не о гражданах, так как каждый спортсмен участвует в среднем в шести дисциплинах, для каждой из которых ему нужно по два ствола. "Для нас ружье - это как ракетка для теннисиста, и нам нужен свободный доступ к снаряду", - заявил он.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си