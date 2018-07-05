В России недоливают бензин на АЗС. Это нормально?

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Федерация автовладельцев России (ФАР) заявила о недоливе в среднем 5% топлива на российских заправках. Независимый топливный союз признал, что проблема существует, но обвинил общественную организацию в клевете и намекнул на подачу иска в суд. Русская служба Би-би-си взвешивает аргументы, которые привели обе стороны.

Как проверяли

Все началось в понедельник. ФАР заявила о том, что провела мониторинг 34 автозаправок в 13 регионах России. И выяснила, что бензин недоливают в среднем на 76% заправок. За недолив принималось расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным топливом.

Проверка проводилась через контрольную закупку "тайным покупателем" со специальным автомобилем, у которого топливо при заправке поступает не в бензобак, а в емкость для взвешивания.

"Потом мы эту канистру повторно взвешиваем на проверенных весах, с помощью ареометра мерим плотность, температурный режим. Потом в специальной таблице все это вычисляется", - рассказывал глава ФАР Сергей Канаев РБК.

Организация утверждает, что на заправках вертикально-интегрированных нефтяных компаний топливо не долили в 20% случаев, в федеральных и крупных региональных сетях - в 81% случаев. А мелкосетевые и частные АЗС - во всех случаях.

ФАР не раскрыла, какие именно заправки попали под проверку. РБК пишет, что среди заправок вертикально-интегрированных нефтяных компаний в исследование вошли "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Татнефть" и ЛУКОЙЛ.

Что ответили представители АЗС

Через два дня ассоциации ответил Независимый топливный союз (НТЗ). Проблема недолива есть, но она "не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР", - заявил президент НТС Павел Баженов.

"Мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации", - цитируются в заявлении союза слова Баженова.

Русская служба Би-би-си сравнила, какими аргументами и контраргументами обменялись Федерация автовладельцев и Независимый топливный союз.

Федерация автовладельцев России Независимый топливный союз Метод "тайного покупателя" позволяет определить фактическое количество топлива, отпущенного в бак автомобиля. Метод также позволяет проверить качество топлива. Методика заключается в том, что бензин наливают сначала в пластмассовую канистру в багажнике, а затем вручную переливают в мерное устройство. Методика "явно несовершенная", и могут быть "значительные ошибки" измерения из-за испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива. Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%. Выборочно проводился отбор топлива для проверки качества в лабораторных условиях. У Росстандарта есть утвержденная методика проверки, любые измерения надо проводить с профильными специалистами в соответствии с этими требованиями, а не "дилетантами по "доморощенной" методологии". Исследование о недоливе АИ-92 и АИ-95 провели на 34 заправках в 13 российских регионах. Проверили пять вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). 21 федеральную и региональную сеть и восемь мелкосетевых и частных АЗС. Делать выводы обо всей совокупности - 25 тысяч заправок в 85 регионах страны - на основании этих данных "по меньшей мере непрофессионально". Не соблюдены пропорции между долями АЗС, принадлежащих ВИНК, независимыми АЗС и региональными сетями. Есть сомнения, что выборка была случайной. Если даже и была, ошибка выборки исследования составляет 16,8%. Недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100%. Этот вывод "является грубой манипуляцией". "Нельзя результаты по восьми АЗС распространять на 11 тысяч заправок (по оценкам Союза, именно такое количество АЗС принадлежат малым сетям)". Недолив топлива - не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене. Топливо, к тому же, не соответствует требованиям технического регламента ТС. "Данная проблема существует. Используются различные методы повышения рентабельности бизнеса. Ведь многие прекрасно знают, что на рынке, несмотря на низкие цены, вас могут обвесить. Мы не скрываем проблему".

Что говорят остальные?

"Методы работы ФАР у нас не вызывают особого доверия", - заявил также вице-президент Российского топливного союза Григорий Сергиенко, признав, что недолив на заправках возможен.

В 2015 году Генпрокуратура совместно с Росстандартом провела проверку АЗС по всей стране, по итогам которой выяснилось, что недолив в среднем составил около 300 мл на 10 л топлива.

"Проверки качества и количества топлива, которое заливают в бак на АЗС, - прерогатива госорганов", - приводит его слова РБК.

Уже в четверг тему начали комментировать законодатели. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов пообещал журналистам рассмотреть вопрос повышения ответственности за недолив топлива.

А первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров в интервью телеканалу RT предложил при "систематическом обмане потребителя" привлекать владельцев АЗС к уголовной ответственности.

"Мы пока основываемся на выводах общественности, но я думаю, что, скорее всего, это соответствует действительности. Это крайне неприятная ситуация", - приводит РБК слова сенатора об исследовании ФАР.