Сестра Олега Сенцова: "Он выглядит очень постаревшим"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сенцов смог прийти на свидание без посторонней помощи, рассказала Каплан

Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в заключении уже 53-й день, встретилась с ним впервые с 2014 года. Наталья Каплан съездила к брату в колонию "Белый медведь" в Лабытнанги. С Каплан поговорила Украинская служба Би-би-си.

Каплан рассказывает, что Сенцов не собирается прекращать голодовку, однако не исключает, что его начнут кормить принудительно. Она общалась с братом два часа по телефону через стекло. На встречу с ней Сенцов пришел без посторонней помощи.

По словам Каплан, с момента начала голодовки Сенцов потерял 15 килограммов и "выглядит очень постаревшим".

Режиссер требует освободить 64 украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России, но при этом не просит снисхождения для себя лично.

Он начал голодовку 14 мая, к нему присоединились арестованный в Брянске украинский военный Александр Шумков, фигурант "дела 26 марта" Станислав Зимовец, украинец Станислав Клых и журналист Шура Буртин.

Би-би-си: В каком он состоянии?

Наталья Каплан: Олег очень сильно похудел, за время голодовки он потерял уже 15 кг. Выглядит очень постаревшим, но в целом бодрится.

Би-би-си: Он собирается продолжать голодовку?

Н.К.: Да, он собирается продолжать голодовку и останавливаться не собирается, не намерен.

Би-би-си: Знает ли он об акциях в его поддержку, которые проходят, в частности, на Украине, на Олимпийском стадионе (последняя большая акция в поддержку Сенцова прошла на этих выходных на Олимпийском стадионе в Киеве. - Би-би-си), о том, как мировых лидеров призывали содействовать его освобождению? Что он об этом говорит?

Н.К.: Да, он знает про акции поддержки, для него это очень важно, и передает всем спасибо.

Би-би-си: В комментарии "Громадському" вы сказали, что он разочарован тем, что мало внимания уделяют другим политзаключенным.

Н.К.: Да, он недоволен, говорит, это неправильно, что я стал центром, не должны другие политзаключенные терять внимание, нельзя им уделять меньше внимания, чем ему.

Би-би-си: Доходит ли до него информация о том, что идут переговоры о его вероятном освобождении, обмене, помиловании? Знает ли он об этом, и как реагирует, если знает?

Н.К.: Я ему сказала то, что знаю: переговоры ведутся. Это все, что я знаю, более подробной информации у меня нет по этому поводу, и передать ему что-то более конкретное я не могу.

Би-би-си: Как он на это отреагировал?

Н.К.: Он верит, что как-то это все завершится хорошо.

Би-би-си: Доходят ли до него сейчас письма? Ему пишут?

Н.К.: Да, ему приходит очень много писем, он их получает, проблем нет.

Би-би-си: Вы говорите, что принудительно его не кормят, но он на каких-то капельницах. То есть, ведется медикаментозное сопровождение его голодовки?

Н.К.: Без капельниц он бы не выжил, он это прекрасно понимает. Да, ему ставят капельницы - так называемая поддерживающая терапия, и все. Принудительного кормления пока не применялось, но это не исключено.

Би-би-си: Он не исключает, что его будут принудительно кормить?

Н.К.: Да.

Би-би-си: Сколько длился ваш разговор?

Н.К.: Два часа.

Би-би-си: Вас вообще нормально туда пропустили? Как вы к нему попали?

Н.К.: Да, написала заявление на краткосрочное свидание, меня провели. Общались мы по телефону через стекло.

Би-би-си: Российский омбудсмен говорила, что у него есть возможность ходить, смотреть телевизор. Есть ли у него доступ к новостям? Как он узнает новости мира?

Н.К.: У него есть доступ только к новостям Киселева (Дмитрия Киселева, ведущего программы "Вести недели" на канале "Россия-1". - Би-би-си), потому что у него есть только российское телевидение.

Би-би-си: На свидание к вам он пришел сам? Он смог прийти?

Н.К.: Да, он сам пришел.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний.