Фактчек: что говорят в соцсетях об отравлении пары из Эймсбери - и можно ли этому верить

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Британская полиция заявила, что в городе Эймсбери двое людей вновь отравились нервно-паралитическим веществом из группы "Новичков". Российские соцсети переполнены теориями о том, как произошло отравление и откуда в соседнем с Солсбери городе взялся "Новичок". Мы собрали для вас основные версии.

В четверг, 5 июля, в полиции заявили, что пока не видят связи между отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и госпитализацией Чарли Роуза и Дон Стерджес. Вслед за этим глава МВД Британии Саджид Джавид с трибуны парламента призвал российские власти объяснить, "что происходит".

Провокация на фоне ЧМ-2018 или встречи Трампа с Путиным

Многие россияне считают, что новости о "Новичке" - это попытки дискредитации России на фоне удачного чемпионата мира по футболу и игры сборной России в нем.

Пропустить Twitter пост , автор: @OlegBratashov Уж очень хорошо проходит чемпионат, уж очень хорошие впечатления у бритов, - англичанке пора уже снова нагадить! Вот и дождались ... и все, как по заказу, поодаль от химической лабы гадящей не леди!!!))) прямо учения какие-то!!!))) — signwriter (@OlegBratashov) 5 июля 2018 г.

"Мундиаль, все празднуют, и только у Путина бессонница - срочно надо сделать чтото злобное® и кровавое®, а то без дополнительных санкций жизнь скушна", - пишет в "Фейсбуке" пользователь по имени Влад Гозз (орфография соблюдена).

Пропустить Twitter пост , автор: @IgorKrymskiy Они хотят узнать принимает ли сборная "новичок", а то шустро играют. Если да, то и бриты кормиться начнут, а то их мельдоний уже не вставляет — Игорь (@IgorKrymskiy) 22 июня 2018 г.

"Сборная Англии выиграла и прошла в 1/4 чемпионата мира по футболу, фанаты послушали впечатление тех кто уже в России и задумались, а не рвануть ли нам свою команду поддержать, кажется в России не все так плохо как нам описывают, но тут опять Новичок, что делать? Сколько ещё Правительство Великобритании готово потравить своих граждан, чтобы, все остальные в Россию не ездили?", - пишет другой комментатор.

Правдоподобность:

В этой версии имплицитно заключены два предположения: первое - британская полиция лжет об отравлении в Эймсбери, чтобы бросить тень на Россию в информационном поле, и второе - отравление связано с Россией.

Пока следователи не говорят о связях этого отравления с Россией. Обращенное к России главы МВД требование предоставить информацию о том, что происходит, не значит, что причастность России является основной версией следствия.

В полиции накануне заявили, что "Новичок", обнаруженный в анализах двух британцев не был "из той же партии", что тот, которым отравили Скрипалей.

В целом версию можно отнести к разряду конспирологических. В некоторых ее разновидностях пользователи соцсетей говорят, что испортить репутацию России пытаются перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельстинки в середине июля.

Наркоманы\алкоголики

Эта версия - одна из нескольких "серьезных" гипотез, гуляющих по соцсетям. Она основана на первоначальной версии врачей об отравлении наркотиками в Эймсбери. Ее высказывают не только в соцсетях, но и в российских СМИ. Депутат Сергей Железняк в беседе с каналом "Россия-24" назвал отравленных "наркоманами со стажем".

Пропустить Twitter пост , автор: @szwLtuHNTpxGVS8 Теперь Россия виновата еще и в том, что у них там наркоманы упарываются до пены изо рта. — ВсемМаффинов (@szwLtuHNTpxGVS8) 5 июля 2018 г.

Правдоподобность:

Отравление наркотиками было только первой версией медиков и полицейских. В течение нескольких часов врачи поняли, что симптомы отравления очень похожи на те, которые были у Скрипалей.

Сведения о том, что кто-то из пары употреблял наркотики тиражируются в основном британскими таблоидами. В российских соцсетях и СМИ они превращаются в однозначное утверждение о том, что отравление "Новичком" на самом деле было передозировкой или алкогольной интоксикацией.

Стоит отметить, что после отравления Сергея Скрипаля российские СМИ тоже публиковали сведения о том, что отравленный "был наркоманом и педофилом".

Утечка из Портон-Даун

Об этой версии тоже говорили российские чиновники. Она содержит предположение, что "Новичок", или вещество похожее на него, разрабатывается или хранится в британских лабораториях неподалеку от Солсбери.

"По всей видимости, у британской стороны есть проблемы с хранением ядовитых веществ в лаборатории в Портон-Дауне. Поэтому искать причины произошедшего Великобритании надо у себя - в районе Портон-Дауна", - заявил в четверг первый глава ФСБ Сергей Степашин. Подобные версии высказывают и в соцсетях.

Правдоподобность:

Великобритания, как и Россия, член организации по запрету химического оружия (ОЗХО) . По уставу организации, государство обязано декларировать все химическое оружие, которым располагает. На соответствующих британских объектах, в том числе и в лаборатории Портон-Даун, регулярно проводятся инспекции независимых экспертов ОЗХО.

Последняя такая инспекция прошла в 2016 году, о чем сообщается на сайте британского правительства. Это значит, что если бы в Портон-Даун в то время шла разработка химического оружия в нарушение правил ОЗХО, эксперты обратили бы на это внимание.

Утечку исключает и советский химик Вил Мирзаянов, один из создателей "Новичка".

"Утечки [из британской лаборатории] быть не может. Какая утечка? Какая утечка может быть, когда нет такого производства [в Великобритании]? Если есть производство, можно ожидать утечки, если там люди работают в лаборатории, то они получают какие-то граммы для того, чтобы изучать их свойства. Какая это может быть утечка? Такое не может быть, такое исключается, мы даже [когда] в Москве работали, мы тогда имели дело с килограммами. Утечка - тактическое исключение", - сказал он в интервью Би-би-си.

Впрочем, некоторые пользователи в российских соцсетях с этим спорят.

Агент, отравивший Скрипалей, выбросил остатки "Новичка"

Эта версия публикуется британскими СМИ и косвенно подтверждается словами приятеля отравленной пары о том, что во время поездки в Солсбери в пятницу за день до госпитализации они прикоснулись к лежавшему на земле предмету.

В рунете эта версия не слишком тиражируется, однако некоторые блоггеры ее высмеивают.

Пропустить Twitter пост , автор: @spacelordrock Daily Mail:

"Пострадавшая в британском Эймсбери пара вероятно нашла шприц, оставшийся после отравления Скрипалей и "случайно" соприкоснулась с ним".

Идиоты, где вы видели шприц с гречкой??? — Голос Мордора (@spacelordrock) 5 июля 2018 г.

Правдоподобность:

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера считает, что факт нового отравления имеет большое значение, поскольку общественность будет встревожена по поводу возможности новых опасных находок.

"Самое очевидное предположение - что это могли быть остатки той партии "Новичка", которой отравили Скрипалей", - говорит корреспондент.

Может быть, рассуждает Корера, это часть заготовленного вещества для покушения в марте, которую выбросили за ненадобностью.

Российские спецслужбы заметают следы

Часть пользователей соцсетей решила, что пару отравили все же российские спецслужбы, чтобы дискредитировать версию о своей причастности к отравлению Скрипалей.

Правдоподобность:

Эта версия популярна у конспирологов. Россия отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей "Новичком", а британское следствие пока не представило публике убедительных доказательств, что за отравлением стоит именно Кремль. Версия строится исключительно на ничем не подкрепленных подозрениях.

Серийный отравитель, европолитика, мистификация и другое

Пропустить Twitter пост , автор: @i_korotchenko Кто-то в Великобритании травит «Новичком» новых людей, а связи со Скрипалями нет? Там действует серийный отравитель - и наверняка подданный Ее Величества — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 5 июля 2018 г.

Российский публицист Игорь Коротченко, как ни странно, не единственный, кто озвучил эту версию.

Пропустить Twitter пост 2, автор: @spacelordrock Кстати заявление о непричастности России к отравлению "Новичком" в Эймсбери, может оказаться началом соскока британцев с темы Скрипалей. Доказательств нет, союзники задают неудобные вопросы. Самое время повесить всё на какого нибудь маньяка, или террориста-одиночку. — Голос Мордора (@spacelordrock) 5 июля 2018 г.

"А ларчик открывался просто, надо срочно объединить Европу и отменить брексит, ну вот как еще найти серьезную причину?", - пишет в комментариях к новостям о "Новичке" пользователь "Фейсбука" Алла Карцаева.

Правдоподобность:

Как и многие конспирологические теории, эти версии не базируются ни на чем, кроме фантазий их авторов.