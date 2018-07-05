Азербайджан: конец света в стране солнца и ветра

Правообладатель иллюстрации TASS/Aziz Karimov Image caption В последние дни температура воздуха в Азербайджане доходит до 46 градусов

В ночь на 3 июля весь Азербайджан остался без электричества. Официальная причина - возгорание на крупнейшей электростанции страны - Мингячевирской ТЭЦ. Пожар произошел из-за аномальной жары, резко увеличившей потребление электроэнергии.

Так заявляла пресс-служба президента в ночь на 3 июля, добавляя, что ситуация находится под постоянным контролем президента.

Ближе к утру от энергокомпании AzerEnerji пришло сообщение, что свет почти везде восстановлен. Затем компания сообщила, что такого не повторится, и тут уже около 16:50 вечера вновь исчезло электричество в центре Баку, а вскоре и пригородах.

Тогда же остановились поезда метро и люди, застрявшие там, выбирались наружу пешком по шпалам. Некоторым стало плохо.

Это повторное отключение произошло из-за новой аварии на той же электростанции.

Аномальная жара

В Баку сейчас аномальная жара. Как передает министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР), температура воздуха в стране местами доходит до 46 градусов, рекордный показатель за последние 120 лет.

И в это время отключение электричества привело к перебоям с водой. Компания водоснабжения Azersu сообщила, что подача воды будет полностью восстановлена только 5 июля.

Кроме того, во время отключений пострадали больницы.

Центр клинической медицины №1 остался ночью без света. Однако, как сообщил Би-би-си главврач больницы Адалят Дадашов, медицинское оборудование работало без перебоев, так как у больницы имеются аварийные аккумуляторы.

Он сказал, что врачи, работавшие в ночную смену, для неотложной медицинской помощи пользовались фонариками, и, по его словам, это не вызвало проблем. По словам Дадашова, в больнице ночью не проводились операции.

4 июля в первой половине дня метро не работало, автобусы были перегружены. Люди искали попутчиков в социальных сетях, чтобы вместе отправиться на работу на такси. Но некоторые сервисы такси тоже не работали.

5 июля на той же ТЭЦ случился новый пожар. Как сказано в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям, во время пожара горели изоляция и разлившееся на площадь 400 квадратных метров масло из трансформатора.

Другие трансформаторы были защищены от огня.

Власти ищут виновных

Президент Ильхам Алиев создал государственную комиссию для расследования причин и последствий аварии.

Тем временем специалисты говорят, что авария уже привела к убыткам в стране, так как из-за нее остановилась работа многих предприятий.

В то же время страна инвестирует в энергетику миллиарды. Только за 2016-2019 годы предусмотрено государственных инвестиций в размере 3,7 млрд манатов (2,2 млрд долларов) в компанию AzerEnerji.

Правообладатель иллюстрации TASS/Danil Shamkin Image caption Азербайджан инвестирует в энергетику миллиарды долларов

"Сколько бы ни проводили реконструкций, инфраструктура фундаментально старая, потому восстановление и требует так много времени", - сказал пресс-секретарь AzerEnerji Яхья Бабанлы в интервью Би-би-си.

По его словам в течение только двух предшествовавших аварии дней потребление электроэнергии выросло в стране на 40% и это создало нагрузку на систему.

Бабанлы говорит, что существует единый центр по управлению электрической системой страны, это центральная диспетчерская служба.

Так как всё управляется из единого центра, электроэнергия из разных источников замыкается на это единый центр, а потом распределяется согласно потребностям.

Проблема в том, что охлаждающие системы не справились, а выход из строя только одной подстанции парализовал работу всего управления.

Вообще происходящее сейчас в Азербайджане - не первый случай. Подобное тотальное отключение случилось в 2002 году.

Бабанлы говорит, что ситуация с тех пор изменилась, были введены в строй десятки электростанций. Он уверен, что в будущем повторение блэкаута совсем не обязательно. "Мы не должны пугать сами себя", - говорит он.

В эту версию многие не верят, в том числе президент Ильхам Алиев.

"Увеличение потребления из-за жаркой погоды не может быть причиной аварии", - заявил он на встрече с министрами.

"Вам должно быть стыдно перед людьми, перед страной. В эту жаркую погоду вы принесли так много проблем. Сколько урона для экономики!" - отчитал он главу AzerEnerji Этибара Пирвердиева.

А генпрокурор Закир Гаралов сообщил, что, по предварительным данным, авария произошла из-за нарушения проектных требований системы охлаждения в генераторах. По нормативным требованиям температура воды должна составлять 12 градусов, но она поднялась до 28,5 градусов.

Что говорят эксперты

Глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан считает, что проблема кроется в управлении.

"Не была организована оперативная система переброса мощностей на другие электростанции, - говорит он. - Из строя вышел один блок электростанции, и что, значит, вся страна должна остаться без света?"

По его словам, произошедшее является результатом существующей модели управления энергетической системой страны в целом. "Даже во время Второй мировой войны такого не было", - напоминает он.

Экономист Вугар Байрамов сетует, что отключения электроэнергии наносят урон реальному сектору экономики. Выходом из ситуации, по его словам, стал бы перенос услуги снабжения электроэнергией в руки частного сектора.

"Рациональнее будет вынести это из госбюджета и отдать в частные руки", - считает он. И добавляет, что необходимо привлечение современных технологий, обеспечение прозрачности и контроля над отпускаемыми из бюджета деньгами на энергосистемы.

Экономист Самир Алиев считает, что произошедшее - показатель неэффективных инвестиций в энергетический сектор Азербайджана.

По словам экономиста, страна от произошедшего теряет в сфере инвестиций, так как эти отключения с точки зрения инвесторов - индикатор нерациональности.

Также у экономики, у бизнеса и предприятий есть прямые потери. "Нужны альтернативные источники энергии, а также их диверсификация, то есть надо избегать ставить энергетическую систему в зависимость от одного источника", - уверен он.

Альтернативная энергетика - не про нас?

Близ Баку можно увидеть солнечные и ветряные электростанции. А в целом в стране много самых разных электростанций - 14 ГЭС, 14 ТЭЦ, есть солнечные электростанции и ветряные, строятся новые.

Но альтернативные и возобновляемые источники энергии занимают в производстве лишь малую долю.

Правообладатель иллюстрации TASS/Алеев Егор Image caption В Азербайджане отличные природные условия для развития солнечной и ветряной энергетики

Согласно последнему отчету Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, в 2016 году в стране менее 10% от всей выработанной электроэнергии пришлось на альтернативные и возобновляемые источники энергии.

В Азербайджане солнечно, а на Апшеронском полуострове, где находится столица, еще и ветрено. Однако, по словам экспертов, наличия солнца и ветра для развития альтернативной энергетики недостаточно.

Ильхам Шабан считает, что развитие альтернативной энергетики само по себе не спасет ситуацию. "Они не умеют управлять энергосистемой Азербайджана, альтернативная энергетика тут не при чем", - говорит эксперт.

В целом, по его словам, необходимы налоговые льготы и изменения в законодательстве для поддержки альтернативных и возобновляемых источников.

"А у нас даже нет никаких таможенных скидок на автомобили Tesla", - говорит Ильхам Шабан.