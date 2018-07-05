"Ищу девочку на направление работы с госорганами". Как в России дискриминируют работодатели

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Среди множества файлов из бесплатного сервиса Google Docs, оказавшихся на несколько часов доступными всем пользователям при поиске через "Яндекс", была обнаружена инструкция по найму работу сотрудников "Тинькофф-банка". Документ запрещал брать на работу гомосексуалов, очень религиозных людей, выходцев с Кавказа и чернокожих.

Как заявили Би-би-си в пресс-службе банка, рекомендации действительно написал один из его работников, но по собственной инициативе. "Установлено: сотрудник изготовил этот текст с неясными для нас намерениями и выложил его в интернет. Описанные в этом тексте правила прямо противоречат HR-политике Группы. Группа Тинькофф жестко выступает против любой дискриминации", - заявили в "Тинькофф-банке".

Однако, как утверждают сотрудники рекрутинговых агентств и социологи, дискриминация по национальному или расовому признаку - обычное дело.

"Если фамилия кавказская - не рассматриваем"

Сотрудник одного из рекрутинговых агентств рассказал Би-би-си на условиях анонимности, что в группе риска - прежде всего люди после 45-50 лет и выходцы из кавказского региона. При этом просьбы не брать на работу "кавказцев" на ту или иную вакансию работодатели озвучивают лично сотрудникам кадровых агентств - по телефону или в переписке.

По словам сотрудника агентства, считается, что за всеми выходцами из кавказских республик стоит мощное землячество, преимущественно связанное с военными или правоохранительными органами; и земляки - в случае проблем - вступятся. "И работодатели не хотят связываться - все же нарушают права работников, у кого задержки зарплаты, у кого ненормированный рабочий день", - поясняет он.

"У нас был проект: набирали комплектовщиков и прочее. Тогда набрали дагестанцев, а, когда случилась задержка зарплаты, они там с битами все разбили. На один автозавод тоже раньше брали дагестанцев нормально, а теперь уже не берут", - утверждает сотрудник агентства.

Женщине с Кавказа, как выяснилось, устроиться в Москве на работу проще, но только если она не молодая. Опасения те же: "Девушка кавказская если придет - за ней обязательно братья подтянутся. На какого-нибудь мерчендайзера молодую не возьмут. Тут нужна среднего возраста женщина, желательно - вдова, желательно - с кучей детей, с кучей проблем, которая будет работать и не вякать".

По его словам, более-менее охотно берут на работу грузин: но только тех, у кого хороший русский язык и есть образование.

"У меня сейчас вакансия в одной крупной пищевой компании открыта, набирают на сезонную работу трактористов-машинистов c правами категории D - такие права редко встречаются, их очень трудно найти. И я прямо статистику провел: если откликается какой-нибудь Сидоров, даже если ему 64 года - они одобрение дают. Если фамилия кавказская - говорят, не рассматриваем".

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При этом, замечает рекрутер, как раз у кавказцев все в порядке с документами: "Они понимают, что им нужно иметь все документы на все случаи жизни. У всех есть медкнижки, не просроченные, не липовые, в отличие от русских. И работать они готовы по любому графику, по любому оформлению - а русский будет рожи корчить, что не хочет работать по договору, не хочет делать медкнижку сам…"

На некоторых вакансиях работодатель смотрит на внешний вид будущего работника. "Сейчас вот набирали официантов на чемпионат мира. Даже если суперофициант с суперанглийским - смотрят, чтобы татуировок, пирсинга, дурацких причесок не было", - рассказывает рекрутер.

Классическое определение дискриминации

Чеченец Зелимхан Сулейманов всю жизнь живет в Москве и работает консультантом в сфере закупок. Он подтверждает: в крупных компаниях кавказцев очень мало.

Сулейманов говорит, что логика работодателей ему понятна: "Причина в том, что люди стараются брать тех, кто ближе по культуре, кто впишется. Если в компании принято пить, ходить на корпоративы, и там появится кавказец, который этого не станет делать - уже диссонанс. Другая причина: у некоторых людей есть стереотип, что кавказцы - конфликтные, ленивые. Если среднестатистический кавказец идет устраиваться на работу, этот стереотип играет против него".

При этом чеченец уверен, что кавказцев дискриминируют реже, чем им самим кажется: "Если человека не взяли, ему легко переложить с себя ответственность: вот, меня не взяли из-за происхождения, а не потому, что я не эксперт. Я это очень часто вижу".

В 2017 году социологи из университета Эксетера в Великобритании Алексей Бессуднов и Андрей Щербак из Высшей школы экономики провели исследование ксенофобии работодателей. Они разослали на 9000 вакансий похожие резюме, подписав их разными именами: русскими, украинскими, грузинскими, чеченскими, таджикскими - всего для эксперимента выбрали 13 этнических групп.

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Оказалось, что в Москве и Санкт-Петербурге самый высокий процент отклика получили резюме, подписанные русскими именами - 41%. А к работникам с таджикскими, узбекскими, чеченскими и азербайджанскими именами проявили интерес только в 28% случаев. Армяне и грузины получили меньше всего откликов - 27 и 26 процентов.

"Мы посылали работодателям одинаковые резюме с единственной разницей - в имени соискателя. И результат был разным для разных этнических групп. Это классическое определение дискриминации, - говорит автор исследования Алексей Бессуднов. - Она может быть вызвана разными причинами. Может быть, работодателю просто не нравится какая-то этническая группа - или он считает, что они не нравятся его клиентам. Возможно, он считает, что представители какой-то этнической группы - ленивые, и если он встретит трудолюбивого представителя этой группы, он его возьмет на работу. А может, он вообще не думает о национальности кандидатов, а дискриминация происходит на подсознательном уровне".

"Женщин дискриминируют меньше, чем мужчин, - замечает Бессуднов. - Психологическим механизмом для дискриминации часто является угроза. Возможно, мужчины из дискриминируемых групп воспринимаются более негативно, чем женщины".

Интересно, что в столицах национальных республик России - Казани и Уфе - картина получилась совсем другая: все этнические группы получили примерно равный отклик.

"Железное требование - без детей"

Согласно исследованию Бессуднова и Щербака, ксенофобия в Москве не касается ни украинцев, ни евреев. Но отдельные случаи бывают. В марте 2018 года Александр Барский устраивался в Фонд развития интернет-инициатив. После собеседования он получил письмо, явно ему не предназначенное: сотрудница ФРИИ Екатерина Винокурова, видимо, случайно отправила соискателю копию своего отзыва о нем. Нанимать Барского она не хотела, и одной из причин называла то, что "прослеживается его национальная принадлежность (я не расистка, но это очень по нему заметно)".

После того, как Барский выложил в "Фейсбук" скриншот письма, Винокурова написала пост с извинениями, а из ФРИИ ее уволили.

Женщины с детьми - отдельная страдающая категория. "Меня не взяли десять лет назад главным дизайнером на обойную фабрику из-за наличия ребёнка, - рассказала Татьяна. - Рекрутер услышала голос ребёнка по телефону и сказала - ой, нет. Там железное требование - без маленьких детей". Татьяна объяснила, что с ребенком есть кому сидеть, но и это не помогло: ее даже не позвали на собеседование.

Эта история - типичная. "На собеседовании HR известного медиахолдинга долго меня интервьюировала, интересовалась дополнительным опытом, навыками, все как обычно. Они изначально хотели меня на эту вакансию, ибо я уже работала несколько месяцев, как внештатный автор, - рассказывает журналистка Анна (имя изменено). - После того как она узнала, что я одна воспитываю ребенка, она резко начала меня "валить" неожиданными вопросами в области, о которой мне нужно было, собственно, писать. Вопросами довольно дикими, так как информация эта гуглится секунды за две. В конце этих пяти минут стало ясно, что меня не возьмут".

Мужчины жалуются, что дискриминируют и их. Пиарщик Иван рассказывает, что в этой индустрии сильный перекос по гендерному признаку в сторону женщин. "Там скорее тебя не то, что не берут, а ты просто даже не пытаешься, потому что там в открытую пишут, кто нужен ("ищу себе девочку на направление работы с госорганами"), - делится он. - Почему хотят [нанять] девочек, понятно: девушки более коммуникабельные, приятные в общении, плюс есть важная опция флирта, недоступная мужчинам. Девушка с большей вероятностью сможет "продать" информацию в мужских индустриях, где нужно много общаться с мужчинами (как внутри компании, так и снаружи)".

Нет бровей - нет работы

Иногда соискателям отказывают в работе по абсурдным причинам. В крупную компанию в Петербурге не взяли закупщика, у которого не было волос и бровей, поскольку ответственные за наем предположили, что он мог проходить курс химиотерапии. А в должности бухгалтера отказали девушке с лицом, которое казалось перекошенным из-за неврологических проблем, рассказала Би-би-си бывшая сотрудница HR-отдела компании.

Москвичка Елена устраивалась на техническую работу: сертифицировать и регистрировать товары. Не приняли ее из-за "неправильного" знака Зодиака, уверена она: "Нет, так, конечно, мне не говорили, - признается она, - но менеджер, проводившая собеседование очень долго выясняла, совпадает ли мое мироощущение с ее представлением о раках". Елене отказали, но через год снова позвонили из этой компании: "Сказали, что этой мадамы больше нет, а остальным я понравилась".