Кто в России может не бояться увольнения за коррупцию

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С начала 2018 года за коррупцию были уволены чуть более двухсот человек из миллиона российских чиновников. Большинство - из силовых органов или с муниципальной службы, но почти никто из уволенных не занимал высоких должностей и не работал в федеральных структурах.

В России уже полгода действует реестр, в который попадают госслужащие, уволенные за коррупцию (с формулировкой "в связи с утратой доверия"). По состоянию на 11 июля в нем находится 217 человек.

Реестр ведет и публикует аппарат правительства, в него попадают чиновники, которых уволили с 1 января 2018 года. Поэтому в нем нет ни одного известного чиновника - ни бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного в прошлом году за вымогательство, ни бывших губернаторов Александра Хорошавина и Вячеслава Гайзера. Все они были уволены задолго до того, как заработал реестр уволенных.

По данным Росстата, на конец 2017 года 38,3 тысячи человек работали в федеральных органах власти, 6976,7 тысячи человек в региональных структурах и еще 302,3 тысячи человек были заняты на муниципальной службе - то есть всего в России было чуть более миллиона чиновников.

Кто уволен?

Три самые большие категории уволенных по утрате доверия чиновников - это сотрудники силовых структур (МВД, войсковые части министерства обороны, Федеральная служба исполнения наказаний), местные чиновники и депутаты. 39 человек работали в Федеральной службе судебных приставов.

Самый высокопоставленный уволенный - зампрокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев. Его отправили в отставку за ошибки при подаче сведений о доходах.

В реестре всего 16 инспекторов ДПС. Есть уволенный за конфликт интересов начальник гаража из ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Министерства внутренних дел по Республике Адыгея". Две сотрудницы районных загсов в Сахалинской области были уволены за неподачу сведений о доходах.

По документу сложно понять, за что именно увольняют госслужащих. Графа, в которой указываются статьи увольнения, в реестре прописана нечетко. Часто встречаются ссылки на несуществующие статьи законов или ссылки на закон без уточнения статей.

Дело в том, что информацию для этой графы присылают сами органы власти, в которых работали уволенные, и не все ее заполняют одинаково, поясняет собеседник Би-би-си в аппарате правительства.

В целом, судя по этой графе, чаще всего людей увольняют за конфликт интересов и нарушения при подаче деклараций о доходах.

Больше всего уволенных за коррупцию - в Тюменской области, за ней идут Москва, Краснодарский край и Свердловская область. В лидерах по числу уволенных коррупционеров - Крым и Санкт-Петербург.

Те госслужащие, которые попали в реестр, пробудут там всего пять лет. Именно такие правила утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев своим указом в марте этого года.

Иммунитет от увольнения

Исследования и опросы свидетельствуют, что коррупция в России более распространена в других сферах, нежели тех, которые охватывает реестр. Согласно опросу ВЦИОМ 2015 года, россияне считают, что больше всего коррумпирована власть на местах, сотрудники дорожной полиции, полиция вообще, судебная система, федеральная власть.

По данным исследования Transparency International "Global Corruption Barometer" от 2013 года, больше всего коррупции, по мнению россиян, среди чиновников, в полиции и в судебной системе.

Опубликованный реестр заполнен должностными лицами категории В и С, обращает внимание замдиректора Transparency International в России Илья Шуманов.

"В содержимом реестра наблюдается три тренда. Первый - практически отсутствуют представители Северо-Кавказского федерального округа. Второй - нет силовиков из СКР, ФСБ и прокуратуры (только один). Третий - отсутствие высокопоставленных фигур из федеральных ведомств и министерств", - отмечает Шуманов.

По словам Шуманова, если судить по реестру, то у широкого круга высокопоставленных госслужащих есть иммунитет от увольнения с формулировкой "за утрату доверия".

"Если сводить этот реестр к некой метафоре, то можно сказать, что если ты служишь высокопоставленным силовиком в СКФО, то вероятность того, что тебя уволят за коррупцию, практически нулевая", - говорит Шуманов.

Надзор за запретами и ограничениями осуществляет прокуратура и внутренние комиссии органов власти, напоминает Шуманов. "Эти комиссии - симулякры, которые в основном пытаются объяснить, почему нет нарушения, чем выявить проблемы. Поэтому остается только прокуратура", - говорит он.

Судя по реестру, прокуратура эффективно надзирает за местными органами власти, местными депутатами, сотрудниками низового уровня МВД и Росгвардии, рядовыми специалистами, говорит Шуманов. "За МВД прокуратура надзирает тоже достаточно строго. А возможности надзирать за СКР и ФСБ у прокуратуры практически нет", - отмечает эксперт.

За сотрудниками министерств и ведомств, которые работают в Москве, также надзирает прокуратура. "Но чтобы Генпрокуратура провела проверку в министерстве - это целое событие, о котором СМИ будут писать долго, и это перейдет в политическую плоскость. Поэтому такое бывает крайне редко", - говорит Шуманов.

В целом реестр дает искаженную картину о состоянии коррупции в России, смещенную в сторону бытовой коррупции.

"У госслужащих местного уровня нет иммунитета и связей, поэтому они легко попадают в реестр. Чем выше должность, тем сложнее привлечь к ответственности. Реестр - это некая демонстрация государственной системы противодействия коррупции, не отражающая общую картину", - отмечает Шуманов. Кроме того, по словам эксперта, реестр заполнен неоднородно, поэтому его информативность стремится к нулю.

Пресс-служба правительства не ответила на запрос. Би-би-си также ожидает ответов от ФССП, МВД и генпрокуратуры.

Что такое реестр коррупционеров

Закон о создании в России реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию, был принят летом 2017 года. В силу онвступил 1 января 2018 года. В начале марта премьер-министр утвердил порядок работы реестра. Ведет реестр аппарат правительства, а именно департамент государственной службы и кадров.

По правилам, утвержденным правительством, госорганы, госкомпании и корпорации, Центральный банк России, Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования и другие должны сами направлять данные об уволенных за коррупцию сотрудниках в аппарат правительства. В каждом ведомстве или организации должны быть уполномоченные для этого сотрудники.

Согласно положению о реестре, ответственный за реестр сотрудник аппарата правительства, а также сотрудники госорганов и госкомпаний несут дисциплинарную ответственность за своевременность размещения сведений в реестре на сайте.

Федеральные госорганы, правительства регионов, Центробанк и другие должны сообщать в аппарат правительства об увольнении сотрудников-коррупционеров в течение 10 рабочих дней со дня принятия акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия. А аппарат правительства не позднее еще 10 дней должен опубликовать на сайте эту информацию.

Выйти из реестра можно, если акт о применении взыскания будет отменен руководящим органом или судом. Кроме того, сведения о коррупционерах исключаются из реестра через пять лет после увольнения, а также в случае смерти коррупционера.