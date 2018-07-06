ЧМ-2018: что нужно знать о сопернике России - сборной Хорватии
7 июля сборная России встретится в 1/4 финала чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии. Главные факты об игроках, тренере и сером кардинале хорватского футбола - в обзоре Русской службы Би-би-си.
В 1998 году на чемпионате мира во Франции хорваты вместе со знаменитым Давором Шукером завоевали бронзовые медали. И 20 лет спустя этот успех пока остается самым заметным в истории национального футбола.
На ЧМ-2018 в России Хорватия надеется выступить не хуже, чем тогда, хотя еще осенью прошлого года могла вообще туда не отобраться.
- "Золотая нога России" Игорь Акинфеев: на поле и за его пределами
- "Заслужили": английские комментаторы о победе сборной России
- "Говорите ли вы на футбольном?" 20 фраз спортивного сленга со всего мира к ЧМ-2018
Тренер с восточным колоритом
В октябре 2017 года в ходе отбора на ЧМ хорваты рисковали не выйти из группы, где им противостояли исландцы, турки и украинцы. В этих условиях на смену прежнему наставнику пришел Златко Далич, который до этого тренировал в основном клубы из Саудовской Аравии.
Под руководством Далича Хорватия обыграла украинцев, заняла второе место в группе, а затем в стыковых матчах одолела греков.
Далич постарался создать из разношерстных и звездных игроков настоящую команду, и у него это получилось. Не обошлось без потерь. Уже вовремя ЧМ из сборной был отчислен нападающий Никола Калинич, который отказался выходить на замену в первом же матче чемпионата мира.
Чего ждать
Несмотря на это, атака хорватов остается основной угрозой для сборной России. На позиции центр-форварда играет Марио Манджукич из итальянского "Ювентуса". Возможно, вы помните его гол через себя в ворота "Реала" в финале Лиги Чемпионов в 2017 году. Впрочем, на ЧМ за четыре матча он отличился лишь однажды.
Ворота хорватов защищает Даниел Субашич из французского "Монако". На этом чемпионате он уже отбил три пенальти в перестрелке с датчанами в 1/8 финала.
Относительно слабое место команды - оборона. Ветеран Ведран Чорлука ("Локомотив", Москва) не в лучшей форме после тяжелой травмы. А Деян Ловрен из "Ливерпуля" не отличается стабильностью. Правда, пока настоящей проверки обороне Хорватии никто так и не устроил.
В полузащите у хорватов сплошь звезды: Иван Перешич ("Интер"), Матео Ковачич ("Реал"), Иван Ракитич ("Барселона") и капитана Лука Модрич ("Реал").
Двое последних играют в своих клубах на схожих позициях, но в сборной тренеру Даличу удалось их развести. Ракитич играет ближе к обороне, а Модрич созидает в нападении. Он и сам может завершать атаки, что доказал, в частности, шикарным дальним ударом в ворота сборной Аргентины.
Противоречивый капитан
Еще задолго до чемпионата мира сборная столкнулась с бойкотом со стороны некоторых болельщиков, который затронул и лично Модрича. Кажется, фанаты делали все, чтобы команду не пустили на чемпионат Европы по футболу: кидали файеры, выкрикивали расистские кричалки и демонстрировали расистскую символику.
Но их раздражали не футболисты, а спортивные функционеры. Серым кардиналом хорватского футбола считался президент клуба "Динамо" (Загреб) Здравко Мамич. Он неоднократно подозревался в различных махинациях, в частности, в получении откатов с трансферов хорватских футболистов в европейские клубы, а журналисты обвиняли Мамича в угрозах.
Особенно это возмущало главного соперника "Динамо" - клуб "Хайдук" (Сплит) и его болельщиков. Но акции протеста футболистов и фанатов ни к чему не приводили.
Все изменилось в 2017, когда Мамича и его брата (главного тренера "Динамо") привлекли к ответственности за сокрытие комиссионных от продажи игроков в Европу. Дело во многом строилось на показаниях Модрича. В ходе следствия он признался, что отдал семье Мамичей часть подъемных, которые предназначались ему на первое время после переезда в Англию.
Однако на суде в 2017 году Модрич неожиданно оказался от прежних показаний. На вопрос о том, как переводились деньги, он ответил: "Я не помню". Президента "Динамо" все же осудили, но он бежал из страны.
Некоторые болельщики после этого заказали себе в футболки сборной с номером Модрича и фразой "Я не помню" вместо его фамилии. Другие, как пишет местная пресса, решили бойкотировать ЧМ-2018.
В этих условиях приезд президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович на чемпионат выглядел почти как политический жест. На игре в Сочи против россиян она тоже будет.