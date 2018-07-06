ЧМ-2018: что нужно знать о сопернике России - сборной Хорватии

Правообладатель иллюстрации DPA/TASS Image caption Сборная Хорватии близка к повторению успеха двадцатилетней давности, но на ее пути стоят россияне

7 июля сборная России встретится в 1/4 финала чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии. Главные факты об игроках, тренере и сером кардинале хорватского футбола - в обзоре Русской службы Би-би-си.

В 1998 году на чемпионате мира во Франции хорваты вместе со знаменитым Давором Шукером завоевали бронзовые медали. И 20 лет спустя этот успех пока остается самым заметным в истории национального футбола.

На ЧМ-2018 в России Хорватия надеется выступить не хуже, чем тогда, хотя еще осенью прошлого года могла вообще туда не отобраться.

Тренер с восточным колоритом

В октябре 2017 года в ходе отбора на ЧМ хорваты рисковали не выйти из группы, где им противостояли исландцы, турки и украинцы. В этих условиях на смену прежнему наставнику пришел Златко Далич, который до этого тренировал в основном клубы из Саудовской Аравии.

Под руководством Далича Хорватия обыграла украинцев, заняла второе место в группе, а затем в стыковых матчах одолела греков.

Правообладатель иллюстрации Alexander Demyanchuk/TASS Image caption Златко Далич оказался у руля сборной в трудный момент, но сумел придать ей уверенности

Далич постарался создать из разношерстных и звездных игроков настоящую команду, и у него это получилось. Не обошлось без потерь. Уже вовремя ЧМ из сборной был отчислен нападающий Никола Калинич, который отказался выходить на замену в первом же матче чемпионата мира.

Чего ждать

Несмотря на это, атака хорватов остается основной угрозой для сборной России. На позиции центр-форварда играет Марио Манджукич из итальянского "Ювентуса". Возможно, вы помните его гол через себя в ворота "Реала" в финале Лиги Чемпионов в 2017 году. Впрочем, на ЧМ за четыре матча он отличился лишь однажды.

Ворота хорватов защищает Даниел Субашич из французского "Монако". На этом чемпионате он уже отбил три пенальти в перестрелке с датчанами в 1/8 финала.

Правообладатель иллюстрации DPA/TASS Image caption Даниэл Субашич (сверху) повторил рекорд ЧМ по количеству отбитых пенальти в послематчевой серии

Относительно слабое место команды - оборона. Ветеран Ведран Чорлука ("Локомотив", Москва) не в лучшей форме после тяжелой травмы. А Деян Ловрен из "Ливерпуля" не отличается стабильностью. Правда, пока настоящей проверки обороне Хорватии никто так и не устроил.

В полузащите у хорватов сплошь звезды: Иван Перешич ("Интер"), Матео Ковачич ("Реал"), Иван Ракитич ("Барселона") и капитана Лука Модрич ("Реал").

Двое последних играют в своих клубах на схожих позициях, но в сборной тренеру Даличу удалось их развести. Ракитич играет ближе к обороне, а Модрич созидает в нападении. Он и сам может завершать атаки, что доказал, в частности, шикарным дальним ударом в ворота сборной Аргентины.

Противоречивый капитан

Еще задолго до чемпионата мира сборная столкнулась с бойкотом со стороны некоторых болельщиков, который затронул и лично Модрича. Кажется, фанаты делали все, чтобы команду не пустили на чемпионат Европы по футболу: кидали файеры, выкрикивали расистские кричалки и демонстрировали расистскую символику.

Но их раздражали не футболисты, а спортивные функционеры. Серым кардиналом хорватского футбола считался президент клуба "Динамо" (Загреб) Здравко Мамич. Он неоднократно подозревался в различных махинациях, в частности, в получении откатов с трансферов хорватских футболистов в европейские клубы, а журналисты обвиняли Мамича в угрозах.

Особенно это возмущало главного соперника "Динамо" - клуб "Хайдук" (Сплит) и его болельщиков. Но акции протеста футболистов и фанатов ни к чему не приводили.

Правообладатель иллюстрации DPA/TASS Image caption Лука Модрич хорошо выступает на ЧМ, несмотря на недавний скандал

Все изменилось в 2017, когда Мамича и его брата (главного тренера "Динамо") привлекли к ответственности за сокрытие комиссионных от продажи игроков в Европу. Дело во многом строилось на показаниях Модрича. В ходе следствия он признался, что отдал семье Мамичей часть подъемных, которые предназначались ему на первое время после переезда в Англию.

Однако на суде в 2017 году Модрич неожиданно оказался от прежних показаний. На вопрос о том, как переводились деньги, он ответил: "Я не помню". Президента "Динамо" все же осудили, но он бежал из страны.

Правообладатель иллюстрации PA Images\TASS Image caption Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на матче Хорватия - Дания

Некоторые болельщики после этого заказали себе в футболки сборной с номером Модрича и фразой "Я не помню" вместо его фамилии. Другие, как пишет местная пресса, решили бойкотировать ЧМ-2018.

В этих условиях приезд президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович на чемпионат выглядел почти как политический жест. На игре в Сочи против россиян она тоже будет.