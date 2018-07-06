Пресса Британии: "Новичок" - дело рук врагов Путина?

В обзоре британской прессы:

Пренебрежение к жизни

Британские газеты подробно анализируют очередное применение нервно-паралитического вещества "Новичок" на территории Великобритании.

Daily Mirror в своей редакционной статье пишет, что жители графства Уилтшир снова "предстали перед лицом кризиса".

С одной стороны, возникают вопросы об эффективности дезинфекции Солсбери британскими властями.

Но, в конце концов, ответственность лежит на России, пишет газета.

Будучи страной, которая знает, как производить "Новичок", она должна объяснить, как этот яд оказался на наших улицах.

Если у Кремля есть информация, которая может помочь британскому следствию, то он должен ее предоставить.

В противном случае Москва продемонстрирует полное пренебрежение к жизням ни в чем не повинных людей, заключает Daily Mirror.

Газета Sun в редакционной статье пишет, что если это было новым нападением, то Лондону следовало бы разорвать дипломатические отношения с Москвой.

Но на данный момент, кажется, отравленные Дон Стерджесс и Чарли Роули просто нашли какой-то предмет, который мог фигурировать в отравлении Скрипалей.

Наше правительство может потребовать от Кремля сообщить, где именно покушавшиеся на Скрипалей оставили этот предмет.

Но ответа не будет. Россия будет продолжать заявлять о своей непричастности к этим инцидентам.

Теперь остается лишь надеяться, что пара из Эйлсбери выздоровеет. Кроме того, мы должны напоминать всему миру продолжать оказывать давление на преступную российскую элиту, пишет Sun.

Редакционная статья в Daily Star начинается со слов: "Предупреждения, полученные в четверг жителями Солсбери, леденят кровь".

Полиция предупреждает местное население не трогать никаких найденных на улице предметов. Власти опасаются, что "Новичком" могут быть заражены и другие вещи.

Судя по всему, это нервно-паралитическое вещество - вечного действия и может быть уничтожено лишь при помощи сжигания.

Это ужасная ситуация для всех жителей Великобритании. И этого не должно никогда повториться, пишет Daily Star.

Слишком много внимания Путину

Times отмечает, что расследование очередного отравления "Новичком" в графстве Уилтшир не должно отвлекать нас от общей картины происходящего.

Нервно-паралитическое вещество, разработанное в СССР во времена холодной войны, было применено в мирное время в Великобритании, судя по всему, с целью и для того, чтобы самым ужасающим способом напомнить, что у спецслужб России длинные руки и хорошая память.

Примененное вещество не испаряется и не распадается. Даже самая минимальная доза приводит к летальному исходу.

Те, кто его использовали, очевидно не интересовались, что оно может затронуть жизни ни в чем не повинных людей.

Вместо того чтобы признать всю серьезность произошедшего, Россия решила над этим глумиться.

После мартовского нападения на Скрипалей Кремль выдвинул теорию, что в этом виновата сама Великобритания.

После того как стало известно об отравлении пары из Эйлсбери, российский телеканал RT иронизировал над их состоянием здоровья.

Правда в том, что хотя Россия и принимает у себя пока очень успешный чемпионат мира по футболу, в этой стране что-то не так.

Ее спецслужбы по-детски боготворят применение яда для убийств и запугивания со времен революции.

И если использование "Новичка" в Британии не было сделано по приказу Кремля, а было сделано по личной инициативе российских агентов, то это вызывает не меньший ужас.

Daily Telegraph пишет, что возмутительное и безрассудное применение нервно-паралитического вещества на британской территории при попытке убийства бывшего российского шпиона и его дочь само по себе было возмутительным.

Но теперь, когда в Уилтшире были отравлены еще два человека, это становится не только расследованием преступления, но и угрозой для здоровья населения.

Было бы лучше, если британские власти не держали в секрете все подробности нападения на Сергея и Юлию Скрипалей, так как они могли бы объяснить жителям Солсбери, как и где может находиться "Новичок" в их городе.

Мы также еще не знаем, как "Новичок" попал в Великобританию.

Министр внутренних дел винит в этом Россию, и пока нет никаких причин в этом сомневаться.

Но, так как мы обвиняем Россию в том, что она применила химическое оружие на британской территории, само присутствие британской сборной на чемпионате мира по футболу в России выглядит странным.

Кроме того, Дональд Трамп вскоре встретится с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Учитывая все, что происходит в Уилтшире, российскому лидеру уделяется международное внимание, которого он не заслуживает, пишет Daily Telegraph.

Путину это не нужно

Guardian публикует статью своего обозревателя Саймона Дженкинса, в которой тот вопрошает: почему все обвиняют Россию?

"Наверное, я единственный человек, который не знает, кто отравил четырех человек в Уилтшире", - пишет Дженкинс.

Мне говорят, что только Россия могла производить "Новичок", хотя британская лаборатория в Портон-Даун неподалеку от Солсбери знает об этом веществе достаточно много.

Но я ничего не знаю, повторяет автор статьи.

Можно предположить, что Кремль хотел убить бывшего шпиона Сергея Скрипаля, чтобы запугать других возможных перебежчиков.

Но почему делать это годы спустя после того, как он переехал в Великобританию, и зачем это делать в преддверии столь политизированного события, как чемпионат мира в России?

Также абсолютно неясно, почему двое людей из Эймсбери, никак не связанные со Скрипалями, также были отравлены "Новичком"? У меня нет ответов на все эти вопросы, пишет Саймон Дженкинс.

Через четыре месяца после нападения на Скрипалей британское правительство могло бы предоставить доказательства причастности к этому России.

Я не могу вообразить, что побудило бы Кремль организовать убийство на территории другой страны во время последней стадии подготовки чемпионата, который столь важен для России.

Да, может быть это было делом рук каких-то независимых агентов, не связанных напрямую с Кремлем. Кто знает?

Наиболее очевидной причиной этих нападений было бы желание дискредитировать российского президента Владимира Путина.

То есть мотивация была у его врагов, а не у друзей и союзников. Но даже и здесь нельзя быть уверенным.

Все это легко разрешить, пишет Дженкинс. Вместо того чтобы обсуждать все возможные теории про "Новичок", эти преступления должны быть просто расследованы как попытка убийства - расследованы местной полицией, как и полагается.

Расследование не должно иметь никакого отношения к геополитическим вопросам или политике в целом.

Дайте полиции Уилтшира заняться своим делом. Если в результате не будет найдено никаких следов причастности Москвы к этим преступлениям, то политики будут выглядеть глупо.

Если и в самом деле это было российской операцией, и это будет доказано, то только тогда можно будет громогласно осуждать Москву.

А до тех пор - лучше смотреть теннис, пишет Саймон Дженкинс в Guardian.

Нападение с востока?

Times пишет, что британские спецслужбы теперь готовятся к возможному российскому нападению сразу по окончании чемпионата мира по футболу в России.

Спецслужбы рассматривают возможность очередной попытки убийства на британской территории или же кибератаки на жизненно важную инфраструктуру страны, например, электростанции.

Газета цитирует неназванный источник в спецслужбах, согласно которому у контрразведки есть "конкретная и серьезная информация по этому поводу".

Источники в правительстве (также неназванные) говорят Times, что не уверены в серьезности разведданных, но добавляют, что все службы безопасности прекрасно отдают себе отчет, что Великобритания вновь может оказаться жертвой нападений.

Кремль уже не раз совершал нападения на другие государства как раз в тот момент, когда внимание всего мира было привлечено к спорту.

К концу Олимпийских игр в Сочи Россия вторглась в Крым, а затем и аннексировала его. Война с Грузией началась вместе с Олимпиадой в Пекине.

По словам неназванного представителя британских вооруженных сил, Россия может предпринять некое нападение на Великобританию еще до того, как закончится чемпионат мира.

Газета также цитирует свой источник в британском правительстве, согласно которому власти рассматривают возможность враждебных акций со стороны Москвы с той же степенью беспокойства, с какой спецслужбы в прошлом году рассматривали деятельность ИГ, после того как эксремистская группировка организовала несколько терактов в Европе.

"Солсбери служит напоминанием, что они [Россия] готовы совершать нападения в Великобритании, и мы находимся в состоянии повышенной готовности", - цитирует свой источник газета Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com