СМИ России: "Иногда лучше молчать, чем говорить"

В обзоре российских газет:

РБК: "Шоу должно продолжаться?"

Через четыре месяца после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании зафиксирован новый случай отравления "Новичком". Власти страны не исключают связи между инцидентами. Если она будет доказана, пишет газета РБК, России грозят новые санкции.

Жертвами второго отравления нервно-паралитическим газом "Новичок" стали 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули. Само происшествие случилось 30 июня неподалеку от Солсбери - в городе Эймсбери, но известно о нем стало только вечером 3 июля.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид на слушаниях в парламенте сказал, что вещество идентифицировали как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Пока, впрочем, неизвестно, был ли этот образец вещества из той же партии, что и "Новичок", которым пытались отравить Скрипалей.

Остатки отравившего Скрипалей "Новичка" могли сохранить силу и спустя четыре месяца, прокомментировал РБК один из разработчиков вещества, бывший сотрудник филиала ГОСНИИОХТ в Шиханах Владимир Углев. "Вещества данного ряда очень стабильны в условиях даже высокой влажности Солсбери, и эти остатки вещества могли сохраниться практически в первозданном виде", - утверждает химик.

Члены нижней палаты британского парламента на слушаниях с участием Джавида в числе прочего обсудили, какие последствия могут быть для России, учитывая, что в организации первой атаки британские власти обвинили Москву. "Если будет доказано, что российское правительство ответственно и за это тоже, мы изучим, какие дополнительные меры могут быть приняты", - пообещал Джавид на заседании парламента.

В постпредстве России при ОЗХО еще до выступления Джавида отвергли возможность причастности Москвы к отравлению Стерджес и Роули. "Какой глупой они считают Россию, если полагают, что она "вновь" применила так называемый "Новичок" в разгар ЧМ по футболу и после специальной сессии ОЗХО (созванной Британией), которая дала организации новые функции [речь о том, что ОЗХО получила право устанавливать виновных в применении запрещенного химического оружия]. Шоу должно продолжаться?", - говорится в сообщении постпредства в Twitter.

"Ведомости": пресечь слухи

Газета "Ведомости" комментирует публикацию данных о зарплатах и пенсиях депутатов, которая появилась на сайте Госдумы. Издание не исключает, что это сделано для того, чтобы увести в сторону дискуссию о пенсионной реформе.

Согласно опубликованным данным, среднемесячная зарплата депутата Госдумы в текущем году составляет 399 300 рублей - это сумма до уплаты подоходного налога, то есть на руки парламентарий получает в среднем 347 400 рублей. При наличии стажа работы в нижней палате парламента от 5 до 10 лет пенсия составляет 46 626 рублей, а если депутат проработал в Госдуме больше 10 лет, то его пенсия вырастет до 63 581 рублей.

"Ведомости" отмечают, что эта публикация вызвала бурную реакцию в сети. Например, анонимный Telegram-канал "Методичка" отметил, что эта информация висит "не на сайте оппозиционного издания, раскачивающего пенсионную лодку, а на официальной странице Госдумы", и сделал вывод: "Иногда лучше молчать, чем говорить".

При этом среднемесячная зарплата россиян в 2017 году, по данным Росстата, пишет газета, составляла 39 085 рубля, а средняя пенсия 13 304 рубля.

Как пояснил председатель Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании, эти данные были опубликованы, потому что многие информационные ресурсы завышают размер депутатских пенсий. "Эта информация была представлена в связи с тем, что на многих информационных ресурсах берут и придумывают пенсию депутатов, говоря о том, что это сотни тысяч рублей. Это не так", - сказал Володин.

Собеседник, близкий к руководству Госдумы, прокомментировал "Ведомостям", что такие данные нельзя скрывать, это сделает ситуацию только хуже, потому что избиратели в регионах спрашивают депутатов об их пенсиях, а те не могут сразу ответить.

Депутаты подают пример исполнительной власти, рассуждает политолог Константин Калачев: "В последнее время в соцсетях действительно были вбросы про пенсии депутатов якобы с пятью нулями. Тему решено пресечь на корню еще до рассмотрения предложения правительства по пенсионной реформе. Интересный вопрос - откуда ноги растут у фейка про пенсии депутатов в триста и более тысяч. Кому-то явно хотелось перевести стрелку на Госдуму". Речь идет о работе на опережение.

В администрации президента, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не ведется никаких экспертных работ по вопросу пенсионной реформы, напоминает Калачев. "Вот и думайте - кого назначат крайним. Правительство у нас популярным и так не назовешь. И ему, похоже, на это наплевать. У него судьба такая, а вот парламентариев свой рейтинг волнует", - полагает эксперт.

Как известно, лучший способ отвлечь внимание от пожара - другой пожар, говорит политолог Александр Кынев. "Не думаю, что с точки зрения имиджа депутатов информация об их пенсиях что-то меняет", - считает он. Скорее, речь идет об информационной контратаке, которая не приведет к каким-либо потерям и дает при этом шанс увести тему пенсионной реформы в плоскость разговоров о доходах и расходах чиновников, заключает он.

РБК: пенсионная Россия

Газета РБК подробно анализирует, как различается положение пенсионеров в регионах России. Издание отмечает, что предложенная властями пенсионная реформа затронет всех россиян независимо от их места проживания.

Самые "молодые" регионы расположены на Северном Кавказе: в Дагестане доля пенсионеров - 21,2%, в Ингушетии - 21,7%, в Кабардино-Балкарии - 22,9%. В Дагестане еще держится высокая по российским меркам рождаемость, и структура населения из-за этого молодая, отметил Мкртчян. А Москва оказалась среди регионов с низкой долей пенсионеров, потому как притягивает молодежь из других регионов.

"В Москве низкая доля пенсионеров из-за миграции - московские вузы впитывают огромное количество молодежи со всей страны, большинство стараются остаться в городе и работать, и население из-за этого молодеет", - объясняет эксперт.

Самые бедные пенсионеры живут в регионах, где соотношение размера пенсии и установленного прожиточного мнимимума не слишком отличаются. Так средняя пенсия, по данным РБК, ненамного превышает прожиточный минимум в Кабардино-Балкарии, в Ненецком автономном округе, в Москве, в Рязанской и Еврейской автономных областях. Самые богатые, где пенсионеры живут чуть ли не на два прожиточных минимума - Тюменская область и Татарстан.

Продолжительность жизни после выхода на пенсию в разных субъектов также не одинаковая. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин, которые дожили до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет в целом по России чуть более 16 лет, женщин, доживших до 55-ти - почти 26 лет.

Однако в региональном разрезе показатели ожидаемой продолжительности предстоящей жизни на пенсии сильно разнятся. В Еврейской автономной области мужчинам, достигшим текущего пенсионного возраста, предстоит прожить только 12,8 года, женщинам - 23,3 года. А в Ингушетии с ее долгожителями показатели составляют более 23 лет для мужчин и почти 31 год для женщин.

Поэтому правительству будет очень сложно или вовсе невозможно учесть региональную специфику, считает директор НИФИ Минфина Владимир Назаров, мнение которого приводит РБК. Даже технически это будет трудно реализовать, потому что граждане переезжают из региона в регион, считает эксперт.

А в другом материале РБК приводит слова главного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой, которая заявила, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в России возрастет до 80,1 года.

"Ведомости": игра не стоит свеч

Газета "Ведомости" комментирует разъяснения налогового ведомства, которые касаются переводов россиян с карты на карту. В последнее время в соцсетях муссировалась тема о том, что такие переводы будут облагаться налогом. В Федеральной налоговой службе объяснили, что переводы с одной банковской карты на другую НДФЛ не облагаются, если это не плата за товары, услуги или работу.

"Сейчас в интернете ходит "новость", что якобы с 1 июля переводы денежных средств с карты на карту будут облагаться налогом. Это неправда", - опровергала и первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева. Доходы от операций (не по договору или трудовому соглашению) между членами семьи или близкими родственниками не облагаются налогом, напоминает ФНС. Если деньги подарены - предоставлять декларацию и платить налоги тоже не нужно.

Сейчас банки автоматически уведомляют налоговую службу об операциях более чем на 600 000 рублей, а о меньших - предоставляют информацию по запросу, рассказывает старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев. Банки формально имеют право требовать информацию о происхождении денег в случае подозрительных операций - например, внесения большой суммы наличными или крупных переводов, - но на практике чаще просят клиентов подтвердить, что это не доходы от предпринимательской деятельности, рассказывает Андреев.

С 2015 года, отмечают "Ведомости", ФНС начала пристально следить за доходами, с которых граждане не платят НДФЛ: повод для запроса может быть любым - хоть продажа тортов через социальные сети - ФНС сейчас активно применяет такую практику.

Однако партнер Taxology Алексей Артюх считает, что выглядит это скорее как пиар-кампания. У ФНС есть все возможности отслеживать подобную деятельность, но игра не стоит свеч - это не те суммы, ради которых налоговики будут проводить проверку, считает он.

"Известия": шансы на успех

Газета "Известия" пишет о шансах российской сборной выйти в полуфинал чемпионата мира по футболу: в субботу в Сочи состоится матч между сборными России и Хорватии.

После сенсационной победы над Испанией в 1/8 финала, пишут "Известия", встреча с балканцами станет для российской команды очередным шансом обновить рекорды своих выступлений на крупных турнирах.

Газета напоминает, что ранее подопечные Станислава Черчесова со второго места вышли из группы, чего в советском и российском футболе не случалось уже 32 года.

А преодолеть первую стадию плей-офф мундиаля россиянам удалось впервые за 48 лет. При этом исторический результат матча с Испанией стал для команды первой победой в играх на вылет с 1966 года.

В случае успеха в игре с хорватами российскими футболистами второй раз в истории будут одержаны две победы в плей-офф чемпионатов мира и Европы.

"Сейчас наша команда и ее тренерский штаб переписывают историю, - поделился мнением с "Известиями" лучший бомбардир сборной СССР на чемпионате мира-1970 Анатолий Бышовец. - Когда мы 48 лет назад играли в Мексике, то чувствовали, что способны на большее, чем четвертьфинал. [...] Наши футболисты уже добились многого, но нельзя останавливаться на достигнутом. Такой шанс, как борьба за медали чемпионата мира, в жизни выпадает немногим".

По мнению специалиста, шансы сборных России и Хорватии на выход в полуфинал равны. Также "Известия" добавляют, что в случае успешного исхода матча с командой Хорватии в полуфинале сборная России встретится на стадионе "Лужники" с победителем пары Англия - Швеция, которые завтра сойдутся в Самаре.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си