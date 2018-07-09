Королевские крестины: принц Луи и все-все-все

Правообладатель иллюстрации John Stillwell/PA Wire Image caption Герцог и герцогиня Кембриджские с новороженным принцем Луи

9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца состоится крещение принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских.

Крестить пятого в очереди на британский престол будет сам Его Высокопреосвященство архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Как проходят королевские крестины и популярно ли сегодня крестить ребенка у простых смертных? Рассмотрим всё поподробнее.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Крестины принца Уильяма прошли в торжественной обстановке в Букингемском дворце

Что это такое и зачем это нужно?

Крещение - это древний обряд, который символизирует тот факт, что ребенок отныне принят в лоно христианской церкви.

Первое упоминание о крещении младенца встречается у раннехристианского писателя Тертуллиана в 200 году нашей эры, поэтому большинство теологов полагают, что обряд крещения младенцев прижился именно во II веке.

Поскольку во время своего крещения ребенок еще слишком мал, чтобы понимать, что происходит, то в протестантской вере существует обряд конфирмации, который человек по желанию проходит в подростковом возрасте. Тогда он уже сознательно подтверждает свою приверженность вере, в которую его крестили родители.

В Британии в 2016 году в англиканской церкви крестили 120 000 младенцев (на 1,1 млн прихожан), и хотя это число последние годы существенно не растет, оно и не снижается. Можно предположить, что с ростом популярности молодых представителей королевской семьи, которые всё делают по правилам, обряд крещения снова обретет былую популярность.

Есть и еще одно, вполне прагматическое, соображение.

Дело в том, что приписанные к определенной церкви школы - как протестантские, так и католические - имеют в Британии хорошую академическую репутацию, и, соответственно, очень востребованы.

Но чтобы попасть туда, требуется, чтобы ребенок принадлежал к этой конкретно церкви, а родители были если не примерными прихожанами, то хотя бы знали, где находится их приход.

Поэтому даже атеисты порой крестят своего ребенка (а иногда и сами проходят этот обряд) по вполне прозаическим соображениям - чтобы тот попал в хорошую школу.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption На крестинах принца Гарри в 1984 году развлекал публику его старший брат - принц Уильям

Когда и где крестить?

Принц Луи Артур Чарльз Кембриджский родился 23 апреля 2018 года в частном отделении лондонской больницы Сент-Мэри, и в соответствии с традицией королевского двора будет крещен в возрасте трех месяцев.

9 июля - особенно романтический день в анналах Виндзоров, так что вряд ли эта дата выбрана случайно. Именно в этот день в 1947 году юная принцесса Елизавета и ее жених, будущий принц Филип, объявили о своей помолвке.

Старший брат виновника нынешнего торжества, принц Джордж, также был крещен в три месяца, а вот принцессу Шарлотту крестили чуть раньше - в два месяца, но тоже в июле.

С принцессой Шарлоттой получилось еще одно отступление от общего правила - ее крестили не в Лондоне, а в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, на западе Англии, в графстве Норфолк, где находится Сандрингемский дворец - и где тогда жил принц Уильям со своей семьей.

С принцем Луи, правда, тоже имеется одно отступление от правил: крестины назначены не на утро, как обычно, а на 16.00 по британскому летнему времени и, по заявлению Кенсингтонского дворца, продлятся примерно 40 минут.

Это будет первый шанс для широкой публики увидеть нового принца, не считая того момента, когда герцог и герцогиня Кембриджские появились с ним на руках на ступеньках лондонской больницы в апреле этого года.

И церковь, и часовня Сент-Джеймсского дворца имеют особое значение для Уильяма и Кейт: в августе 1961 года в церкви Святой Марии Магдалины была крещена принцесса Диана, мать Уильяма, а в королевской часовне стоял ее гроб накануне похорон в сентябре 1997 года.

В этой же часовне прошла обряд конфирмации - то есть сознательного исповедания веры - сама Кейт накануне брака с принцем Уильямом, поскольку хоть она и была крещена в англиканской церкви в возрасте пяти месяцев, но в подростковом возрасте конфирмацию не проходила.

И раз уж речь зашла о сознательном подтверждении веры, то в этой же часовне на закрытой церемонии крестилась герцогиня Сассекская Меган до свадьбы с принцем Гарри.

В православной традиции ребенка принято крестить после 40-го дня рождения, но до трех месяцев, потому что считается, что в этом возрасте дети легче переносят окунания с головой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королевских младенцев по обыкновению крестят в специальной крестильной купели из позолоченного серебра в форме лилии

В чем крестить?

Старших детей принц Уильям и Кейт крестили в копии парчово-кружевной крестильной сорочки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году.

Оригинал использовали до 2008 года, после чего она была признана слишком изношенной, поскольку королевских младенцев много, а сорочка такая одна. Тогда и была пошита ее копия. Именно в ней, вероятнее всего, будут крестить и принца Луи.

Но что делать, если у вас нет копии крестильной сорочки королевы Виктории? У простых смертных подобные крестильные сорочки сейчас не в ходу, и уж тем более церковь этого не требует.

Достаточно просто надеть на младенца что-то нарядное, лучше белое или светлое, или иметь при себе кусок белой материи, чтобы обернуть малыша по окончании церемонии - в знак начала его новой, христианской, жизни.

Правообладатель иллюстрации Chris Jackson/PA Wire Image caption Принцесса Шарлотта в той самой крестильной сорочке, то есть - ее копии

Какова сама процедура?

Королевских младенцев по обыкновению крестят в специальной крестильной купели из позолоченного серебра в форме лилии, которая хранится в лондонском Тауэре.

В ней крестили всех, кто родился в британской королевской семье после 1841 года, включая, разумеется, и принца Джорджа, и принцессу Шарлотту. Кстати, на ее крещение купель впервые была вывезена за пределы Лондона и доставлена в Сандрингем. В ней же крестили и королеву Елизавету в 1926 году в Виндзоре.

А используется для обряда святая вода из реки Иордан. В Англии обычно никто не окунает ребенка в купель с головой: священник ограничивается лишь тем, что орошает святой водой его голову, так что дикого младенческого крика можно не опасаться.

Правообладатель иллюстрации Chris Jackson Image caption Личный секретарь принца Уильяма - один из фаворитов букмекеров на роль крестного принца Луи

Кто станет крестным?

Формальная роль крестного родителя - помогать ребенку по мере его взросления укреплять христианскую веру, и во время обряда крестный приносит соответствующую клятву.

В былые времена, когда продолжительность жизни была невелика, крестные могли заменить кровных родителей в случае их преждевременной смерти, и вообще оказывать своему крестнику содействие. Поэтому принято было выбирать людей с положением.

Но в случае с принцем Луи это, пожалуй, не так уж важно - он и так принц.

Уильям и Кейт заранее не рассказали, кого же они одарили любезностью и попросили стать крестными их малышу, но в прошлом они предпочитали выбирать на эту роль друзей или близких родственников.

У букмекеров, которые в Британии обычно осведомлены лучше многих прочих, в фаворитах - Мигель Хэд, личный секретарь принца Уильяма (кстати, оставляющий в августе свой пост), и Тигги Петтифайер (до замужества - Легги-Берк), няня принцев Уильяма и Гарри, сохранившая с ними обоими прекрасные отношения. Она, кстати, была гостьей на недавней свадьбе принца Гарри и Меган.

Неплохой шанс стать крестными матерями имеют также двоюродные сестры принца Уильяма, принцессы Евгения и Беатрис.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принц Уильям в 1999 году в греческом соборе в Лондоне со своим первым крестником на руках - принцем Константином-Алексиосом, старшим сыном греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь

… и сколько их должно быть?

У принца Джорджа, например, семь крестных родителей, а у принцессы Шарлотты пять. Хотя по христианской традиции крестных должно быть трое: две крестные матери и один крестный отец для девочки и два крестных отца и одна крестная мать для мальчика.

Но тем, кто не строго придерживается правил, современная англиканская церковь разрешает иметь сколько угодно крестных. Главное, чтобы было по одному каждого пола.

Еще одно требование заключается в том, что крестные должны сами быть крещены. Мусульмане или индуисты не могут быть крестными ребенка, крещеного в христианскую веру.

В православной церкви требуется, чтобы крестный родитель сам был православным и посещал церковь, но не разрешается, чтобы супружеская пара (или жених и невеста) становилась крестными родителями одному и тому же младенцу.

А вот беременная или незамужняя женщина может быть крестной как девочке, так и мальчику.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В июне состоялись крестины третьего ребенка шведской принцессы Мадлен принцессы Адриенны

Есть ли какая-нибудь альтернатива крещению?

Если вы не принадлежите ни к какой церкви и не собираетесь в ближайшей перспективе отдавать своего ребенка в церковную школу, но хотите как-то торжественно отметить появление в этом мире своего чада, то можно устроить церемонию наименования. Это сейчас модно.

Это что-то вроде тех мероприятий, которые обычно проводятся в честь спуска на воду нового судна, и в Британии они становятся все более популярны: ребенка в этот день впервые представляют широкому кругу родственников и знакомых и иногда даже назначают ему "вспомогательного родителя-ментора".

Правообладатель иллюстрации Tim Ireland/PA Wire Image caption В честь крещения принца Джорджа в 2013 году королевским двором была выпущена золотая монета стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов

Нужен ли подарок и какой?

Что подарят принцу Луи - до этого вряд ли додумаются даже британские букмекеры, но общее правило таково, что если вас пригласили на крестины в качестве крестной матери или отца, то подарок, безусловно, необходим.

Он может быть не связан с религией и не быть дорогим, но это должно быть что-то особенное, идущее от вас вашему крестнику. С серебром обычно нельзя ошибиться: ложечка, детский браслетик, коробочка для первого выпавшего зуба, рамка для фотографии.

Подойдут и хорошо изданный сборник сказок, детский стульчик с инициалами крестника или даже качели, образовательные игрушки и тому подобное. Предполагается, что все остальные гости, не только крестные родители, также приходят с какими-то подарками виновнику торжества. Можно заказать специальный торт с датой крестин - в "Инстаграме" это зайдет на ура.

Новое веяние - назвать молодое дерево именем младенца и подарить соответствующий сертификат. В Британии это можно сделать с помощью организации Woodland Trust.

В России сейчас активно возрождается усилиями российского Клуба Православных Меценатов возникшая в XVI веке традиция дарения на крестины мерной иконы.

Ее заказывали специально к крестинам и делалась она по мерке ребенка: то есть высота доски иконы соответствовала росту ребенка при рождении, а изображался на ней лик святого, чьим именем нарекали малыша.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На крестины принцессы Шарлотты герцогиня Кембриджская вновь надела наряд от Александра Маккуина

Что надеть на крестины?

Герцогиня Кембриджская на крестины первых двух детей надевала творения Александра Маккуина - безупречный выбор по всем параметрам: светло-кремовое пальто на крестины своего первенца и белое платье-пальто на крестины принцессы Шарлотты.

Будет ли это Маккуин и на этот раз - неизвестно, но что точно можно утверждать, так это то, что цвет наряда матери не выйдет за пределы мягких светлых оттенков.

Вообще, на крестины вряд ли стоит надевать что-то темное, особенно если вы исполняете роль крестного родителя, но и дизайнерского наряда тоже не требуется, особенно если вы не представитель королевской семьи.

Церковь, конечно, любит помпезность, но в данном случае всё внимание должно быть приковано к тому, кто в купели.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Главный гость, конечно, королева: на крестинах принца Джорджа

Сколько звать гостей?

На одном британском сайте для мам я недавно наткнулась на обсуждение того, нормально ли на крестины пригласить 150 человек и во сколько это обойдется. Автора поста засмеяли в комментариях и указали, что это не повод ни для пьянки, ни для сбора даров для ребенка.

Но на крестины принца Луи как раз можно ожидать подобного столпотворения - родственников-то становится всё больше и больше.

Кого точно следует ожидать, так это саму королеву, принца Чарльза с супругой, принца Гарри с Меган и вторую половину бабушек и дедушек - Кэрол и Майкла Миддлтон, а также младшего брата и сестру Кейт - Джеймса и Пиппу, которая сама ждет ребенка.

Ожидается также присутствие самых юных членов королевской семьи - принца Джорджа, в школе у которого уже наступили каникулы, и улыбчивой принцессы Шарлотты.

Людей с улицы, конечно, не пригласят, но несколько фотографий в этот день все-таки стоит ожидать - в момент прибытия молодой семьи и их гостей в королевскую часовню и в момент их отбытия.