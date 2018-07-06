ЧМ-2018: за что можно попасть в подземный изолятор ФИФА

Правообладатель иллюстрации Molly Zuckerman

"Никогда, никогда не злите ФИФА". Молли Цукерман говорит, что на всю жизнь запомнит события первой недели ЧМ-2018 в России.

Перед началом матча Россия - Египет 24-летнюю американку отправили в "подземный изолятор", находившийся под стадионом Санкт-Петербурга, в котором она встретила еще пять человек и провела пять часов под присмотром сотрудников служб безопасности.

В чем же ее преступление? Молли хотела попасть на матч по чужому паспорту болельщика.

Этот документ необходим для прохода на стадион, а для иностранцев он также является туристической визой и удостоверением личности.

Каждый билет чемпионата оформлен на конкретного человека, и только он может пройти по нему на матч. В случае с Молли владелец билета на игру в Санкт-Петербурге раздумал идти и предложил воспользоваться им американке.

Правообладатель иллюстрации Molly Zuckerman Image caption Молли рассказала, что на входе ее окружили сотрудники службы безопасности

Друзья предложили ей также воспользоваться чужим паспортом болельщика, что она в итоге и сделала, отправившись на игру.

"Я подумала, что в худшем случае меня просто не пустят на стадион", - рассказала она в интервью Би-би-си.

Но ее задержали и отправили в изолятор.

Страны, получающие право на проведение чемпионата мира по футболу, обязаны согласиться с некоторыми условиями ФИФА.

Среди этих условий - освобождение от уплаты налогов и предоставление ФИФА полномочий по самостоятельному решению различных вопросов, связанных с турниром, в том числе касающихся оборота билетов на матчи.

Восемь лет назад на время чемпионата мира в ЮАР ФИФА получила от властей этой страны разрешение проводить "быстрые суды" по вопросам чемпионата, которые получили неоднозначную оценку. Там, например, рассматривались случаи продажи контрафактной продукции.

Но в России правила безопасности и без того жесткие. Почти на всех спортивных площадках есть места временного содержания, сообщил Би-би-си представитель организационного комитета.

Правообладатель иллюстрации Molly Zuckerman Image caption Молли удалось сделать несколько фотографий

"Для обеспечения безопасности большая часть стадионов в России оборудована помещениями для временного задержания. Они используются в качестве изоляторов для разбушевавшихся болельщиков. Нам прекрасно известно, что другие страны тоже это практикуют", - отметил он.

У входа на стадион Молли Цукерман остановил стюард. Он пристально посмотрел на фотографию на паспорте болельщика, после чего связался со службой безопасности. Вскоре журналистку окружили сотрудники служб безопасности.

"Их было около 30 человек. Один из охранников обыскал мою сумку и нашел настоящее удостоверение личности", - рассказывает Молли.

Стадион "Санкт-Петербург" считается одним из самых современных в России. Его строили 10 лет, а стоимость превысила 1,1 млрд долларов. "Помещение было небольшим. Вокруг было много полицейских. Рядом сидела женщина из Мексики, которая отдала билет дочери туристическому гиду. Также там были еще четыре мужчины. Двое из них были изрядно пьяны", - вспоминает Цукерман.

По ее словам, там было три отдельных камеры, в которые поместили нетрезвых. Остальным сказали сидеть на складных стульях в другой изолированной комнате. Сидевший за письменным столом полицейский брал у задержанных показания.

ФИФА подтвердила Би-би-си, что американку действительно задерживали, и некоторое время она находилась в помещении под стадионом.

Правообладатель иллюстрации Molly Zuckerman Image caption Людей содержат в камерах временного содержания

По информации, полученной от организационного комитета и российских властей, женщине сказали подождать, пока будет подтверждена информация о ее личности и составлен отчет", - сообщил представитель ФИФА.

"Женщина и сама знала, что нарушила правила использования паспорта болельщика", - добавил он.

Молли Цукерман говорит по-русски, и, по ее словам, она могла общаться с охранниками и понимала, о чем они говорят друг с другом.

"Я слышала, как один из них сказал, что, возможно, я американский шпион. Какой шпион будет пользоваться чужим документом в месте, где полно сотрудников служб безопасности, взяв с собой настоящее удостоверение личности?" - говорит она.

Цукерман отметила, что телефоны у задержанных забирать не стали. Статью о своих злоключениях она сопроводила снятыми там фотографиями. После того как она дала показания и покаялась в совершенной ошибке, американку отвезли в полицейский участок, где она заплатила штраф в 50 долларов. Затем ее отпустили.

"Меня беспокоило то, что у меня рабочая виза, и меня могут депортировать из России, - признается Молли. - Я часто сюда приезжаю по работе, у меня здесь друзья".

Предостережение для других

Организационный комитет заявил Би-би-си, что этот случай должен стать предостережением для других.

"Нам хотелось бы, чтобы футбольные болельщики ради собственной безопасности и ради других людей, посещающих турнир, не нарушали правила", - сказал представитель организации. Молли Цукерман, очевидно, теперь именно так и будет поступать.

"Я простодушно посчитала, что ничего серьезного не случится. ФИФА, возможно, одна из самых коррумпированных организаций в мире, но к вопросам безопасности она относится крайне серьезно", - признается американка.

Стоит отметить, что в 2017 году в России была ужесточена ответственность за хулиганство на стадионах. Например, штраф за нарушение правил поведения на матче составляет от трех до 10 тыс. рублей.

Также предусмотрены обязательные работы до 160 часов с трехлетним административным запретом на посещение матчей в течение полугода.