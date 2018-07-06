Правообладатель иллюстрации Alexey Nikolsky/TASS Image caption По словам Пескова, Путин внимательно следит за рейтингами

Объявление о грядущей пенсионной реформе, рост цен на бензин и повышение НДС обрушило уровень доверия россиян к руководству страны. И если рейтинг президента Путина и премьера Медведева после трех недель падения стабилизировался на рекордно низком за последние пять лет уровне, то общее недовольство руководством страны только растет.

Число граждан, возмущенных последними действиями российских властей, вновь увеличилось, выяснил фонд "Общественное мнение" (ФОМ). Больше половины респондентов (54%) недовольны поведением власти в последний месяц. Это максимальный уровень раздражения граждан властями с 2013 года.

Впрочем, у 41% не вызывает недовольства работа руководства страны. Для сравнения, в июле 2017 года власть раздражала 37% опрошенных, 58% недовольства не испытывали.

По данным ФОМ, 67% в последнее время слышали от окружающих критику властей страны и только 31% респондентов такого не замечал.

По мнению половины россиян, сегодня среди их коллег, родных и друзей преобладает тревожное настроение. 44% заявили, что их знакомые спокойны. Это самый высокий уровень тревожности за все время наблюдений с 2010 года.

Социологи и политологи связывали всплеск недовольства граждан с планами повышения пенсионного возраста, ростом цен на бензин и повышением НДС. О планах повысить пенсионный возраст правительство объявило в день начала чемпионата мира по футболу, тогда же стало известно о грядущем повышении НДС.

Владимиру Путину не удалось дистанцироваться от пенсионной реформы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что повышение пенсионного возраста - инициатива правительства, и президент этим не занимается. В пятницу он сказал, что якобы президент даже не обсуждал повышение пенсионного возраста на совещании с членами правительства.

Однако Путин, по словам Пескова, знает об отношении общества к этой идее и следит за реакцией на нее.

Объявление о неприятных реформах во время чемпионата мира по футболу не сработало, констатировали ранее эксперты. Новые данные ФОМ подтверждают этот тезис - не помогла даже победа сборной России над Испанией в матче 1/8 финала

На открытый вопрос о том, какие события прошедшей недели их больше всего заинтересовали, 27% опрошенных назвали чемпионат мира, а 26% - "предложение правительства повысить пенсионный возраст и протесты против этого".

"Мундиаль несколько отвлекает"

"Когда возникают обстоятельства, позволяющие усомниться в патернализме властей, люди нервничают", - пояснил рост беспокойства граждан политолог Андрей Колядин.

По его мнению, летом не стоит делать долгоиграющих прогнозов по поводу рейтингов: "Лето - это всегда снижение и деловой, и политической активности. Люди предпочитают отдыхать и ездить на дачи, мундиаль несколько отвлекает".

Колядин считает, что резких падений рейтингов не должно быть, исходя из того, что протестные акции из-за пенсионной реформы оказались не слишком многочисленными. "Повышение пенсионного возраста вызывает беспокойство у политически ориентированных людей и тех, кто близок к пенсии сам", - отметил эксперт.

Он не исключил, что после окончания чемпионата, когда законопроект о пенсионной реформе начнут рассматривать в Госдуме, рейтинги власти снова упадут.

Обвал рейтинга

Электоральный рейтинг президента Путина после месяца падения стабилизировался - и с 24 июня вырос на 1%. Сейчас он составляет 49%.

Оценка работы президента продолжила ухудшаться - уже четверть считает, что Путин плохо справляется с обязанностями. 64% уверены, что президент работает хорошо. Хуже респонденты ФОМ деятельность главы государства оценивали только в 2013 году - 29% критиковали, 54% хвалили.

По данным ВЦИОМ (опрос проводился практически одновременно с замерами ФОМа), одобряют работу Путина 62,5% опрошенных, а 25,8% - недовольны ей. Еще в мае деятельность президента оценивали хорошо 80%.

Намного хуже россияне оценивают работу премьера Дмитрия Медведева - 53% в июле заявили, что он работает плохо, и только 27% - что хорошо. Впрочем, свой антирекорд 2015 года, когда на фоне санкций, падения рубля и других экономических проблем деятельность премьера оценивали негативно 58%, а положительно - лишь 23%, Медведев еще не побил.

А за минувшую неделю рейтинг одобрения его работы и вовсе почти не изменился. По данным ВЦИОМ, Медведев возглавил рейтинг недоверия политикам, разделив первое место с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Обоим не доверяют по 27,9% респондентов.

Работу правительства респонденты ФОМ оценивают чуть лучше, чем деятельность лично Медведева. Тем не менее почти половина (48%) считает, что кабинет министров работает плохо, всего треть отзывается о нем хорошо. Это худшая оценка правительства с 2009 года.

Рекордное падение социологи зафиксировали и у рейтинга "Единой России", поддерживающей пенсионную реформу. Всего 36% проголосовали бы за партию на выборах, если бы они состоялись в это воскресенье. За минувшие 10 лет это худший уровень поддержки партии власти. Даже в конце протестного 2011 года рейтинг единороссов составлял 38%.