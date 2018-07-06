"Моссад" вернул часы знаменитого разведчика Эли Коэна
Разведка "Моссад" провела успешную операцию в Сирии, вернув в Израиль наручные часы, пожалуй, самого знаменитого израильского разведчика Эли Коэна.
О возвращении в Израиль часов объявил представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Подробности операции не раскрываются. Тело шпиона, казненного в Сирии в 1960-х, до сих пор не найдено.
Верхний эшелон
Эли Коэн родился в Египте в 1924 году. Он начал работать в "Моссаде" в начале 1960-х годов и прославился тем, что сумел внедриться в верхний эшелон сирийской власти.
Он сообщил Израилю множество сирийских государственных и военных секретов, но в итоге был разоблачен, пойман и публично повешен в 1965 году. Сирийские власти отказывались сообщить, где находятся его останки.
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Глава "Моссада" Йоси Коэн сказал, что знаменитый разведчик носил эти часы до самого ареста.
"Эти часы были частью рабочей легенды Эли Коэна, представлявшегося арабом", - рассказал директор израильской разведки. Согласно этой легенде, Эли Коэн был сирийским бизнесменом по имени Камаль Амин Тават.
Легенда
В 1962 году Коэн под именем вымышленным именем начал наведываться в Сирию, где подружился с влиятельными политиками, бизнесменами и военными. Со временем он пользовался их доверием все больше и больше.
Щедрый на угощения и подарки бизнесмен был популярен среди сирийских чиновников и военных. В его доме, расположенном в двух шагах от правительственных резиденций, нередко проходили совещания, о которых он тут же докладывал в Израиль.
Шпионская деятельность Коэна в Сирии окутана множеством слухов и историй, в которых непросто отделить правду от вымысла.
Рассказывают, что одно время его даже рассматривали на должность заместителя министра обороны Сирии. Эта информация, впрочем, не получила какого-либо фактического подтверждения. Согласно другим источникам, Коэн пользовался особым покровительством и доверием со стороны президента Сирии Амина аль-Хафеза, с которым он познакомился в Аргентине, когда тот работал в Буэнос-Айресе военным атташе.
Сам Амин аль-Хафез позже опровергал это. Он утверждал, что дружба с Коэном была невозможна, поскольку до 1962 года он жил в Москве.
Государственные секреты
Так или иначе, Эли Коэн был способен из первых рук доставать секретную информацию стратегического характера и передавать ее Израилю.
Его сообщения о дислокации сирийских войск, артиллерии и оружейных складов на Голанских высотах, как считается, сыграли важную роль в решительной победе Израиля над Сирией в Шестидневной войне 1967 года.
В 1964 году сирийская контрразведка активизировала поиски "крота", который, как они подозревали, получил в Дамаске доступ к секретным сведениям.
Контрразведчики прибегли к помощи советских экспертов и привезенному из СССР новейшему пеленгатору. 24 января 1965 года агенты сирийских спецслужб ворвались в квартиру Коэна и застали его во время сеанса связи с Израилем.
Эли Коэн был арестован, подвергнут пыткам и приговорен военным судом к смертной казни. Его повесили на площади в Дамаске.
"Часть его с нами"
Израиль обратился к сирийским властям с просьбой вернуть его тело, но получил отказ.
"Я воздаю должное бойцам "Моссада" за решительную и мужественную операцию, единственной целью которой было вернуть Израилю память о великом воине, внесшем огромный вклад в безопасность государства", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Часы были торжественно вручены за закрытой церемонии в мае вдове разведчика Наде.
"Когда мне сообщили [о часах], у меня во рту пересохло и мурашки побежали, - сказала она в интервью израильскому телевидению. - В тот момент я как будто почувствовала его руку, почувствовала, что часть его находится с нами".