Самые нелепые подарки мировым лидерам: диски, ковер и кузнечик

Правообладатель иллюстрации SAUL LOEB/AFP/Getty Images

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Северную Корею. И не с пустыми руками.

Корейское издание The Chosun Ilbo сообщило, ссылаясь на источники в Вашингтоне, что Помпео должен передать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну подарок от президента США Дональда Трампа.

Как узнали в The Chosun Ilbo, во время встречи лидеры КНДР и США обсуждали, что Трамп называл своего коллегу "человеком-ракетой", отсылая одновременно и к военным амбициям северокорейского лидера, и к одноименной песне Элтона Джона - "Rocket man".

Оказалось, что Ким Чен Ын никогда не слышал этой песни. В итоге Трамп решил передать ему диск, чтобы тот восполнил пробел.

Мировое сообщество замерло в ожидании реакции. В Vice вышла статья с заголовком: "Трамп отправил Ким Чен Ыну диск с песней "Rocket Man". И мы все обречены". "Будем надеяться, что у него есть чувство юмора", - написало издание.

Для тех, кому кажется, что для дипломатической практики это слишком необычный жест, мы подготовили список самых неожиданных (и нелепых) подарков мировым лидерам.

Диск - лучший подарок

Ким Чен Ын не первый глава государства, который получил в подарок диск. В 2009 году Барак Обама, будучи президентом США, преподнес премьер-министру Великобритании Гордону Брауну коллекцию DVD со своими любимыми американскими фильмами.

Похоже, оценить этот подарок англичанам было довольно трудно. Мало того, что он был ответом на гораздо более ценный подарок британской стороны, так еще и оказался совершенно бесполезным - в Соединенном Королевстве другие региональные ограничения DVD, и фильмы с дисков Обамы там просто-напросто не проигрывались.

Ковер-портрет

В августе 1997 года тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев преподнес Биллу и Хиллари Клинтонам ковер с их портретами. Лица президента и первой леди США на ковре были помещены внутри большого сердца.

Подарок создал знаменитый азербайджанский художник Камиль Алиев. "Я хотел представить их жизни [супругов Клинтонов] как части единого бьющегося сердца," - пояснил свой дизайн мастер.

Правообладатель иллюстрации Kevin Mazur/Getty Images for NARAS Image caption За свою жизнь Билл и Хиллари Клинтон побывали на множестве красных ковров, но такого они еще не видели

Перегрузка, перезагрузка - какая разница

Хиллари Клинтон тоже запомнилась миру своим подарком, правда, как американская сторона ни старалась, он не получился особенно душевным.

Когда в 2009 году, находясь на посту госсекретаря США, Клинтон приехала с визитом в Москву, она преподнесла российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарок, символизирующий новый - то есть дружественный - виток отношений между их странами.

Подарком была красная кнопка, на которой красовалась надпись reset - предложение забыть обиды времен холодной войны и начать с чистого листа. Однако, выяснилось, что американцы допустили ошибку в переводе слова reset, и в итоге на кнопке красовалась надпись "перегрузка" вместо перезагрузки.

Правообладатель иллюстрации FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images Image caption Кнопка "Перегрузка" запомнилась россиянам надолго.

Личный кузнечик королевы

Когда в 2002 году британская королева Елизавета II впервые показала подарки, который ей дарили в течение правления, публика обнаружила нечто неожиданное.

Среди драгоценностей, традиционных изделий разных народов и произведений искусства в Букингемском дворце можно было увидеть огромное приспособление для охлаждения вина, выполненное из стали и севрского фарфора в виде кузнечика.

Полезное "насекомое" было подарено королеве в 1972 году тогдашним президентом Франции Жоржем Помпиду.

Всего лишь национальный костюм

Муж Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп тоже имеет в своих запасниках удивительную вещь - ее подарило одно из племен Республики Вануату.

Несмотря на то что принц Филипп никогда там не бывал, некоторые жители тихоокеанского острова Танна (входит в республику) считают его божеством и однажды передали ему подарок. А именно - соломенный "чехол" для пениса.

Ничего необычного для жителей Танны - это единственный элемент одежды, который местные мужчины носят на себе.

Правообладатель иллюстрации TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images Image caption Жители острова Танна боготворят герцога Филлипа и мечтают увидеть его у себя в гостях.

Поле битвы в знак дружбы

В 2012 году премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон со своей женой подарили супругам Бараку и Мишель Обама теннисный стол. Выбор подарка объяснялся тем, что в ходе одного из предыдущих визитов в Лондон Обама, играя на пару с Кэмероном против студентов местного колледжа, потерпел крупное поражение.

Правообладатель иллюстрации JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images Image caption Обама и Кэмерон играют против студентов Globe Academy school во время визита американского президента в Лондон в 2011 году

Не каждый глава государства обрадовался бы такому подарку.

Стоит вспомнить сцену из исторической драмы Шекспира "Генрих V", где французы преподносят молодому английскому королю теннисный мячик в качестве символического подарка. Генрих V сразу же отгадывает посыл - французы намекают на то, что он слишком юн и ему лучше заниматься играми и не лезть в политику. Король сообщает французским послам, что превратит теннисные мячи в пушечные ядра, и принимает решение вторгнуться во Францию.

В случае Обамы и Кэмерона все закончилось весьма благополучно.

"Я знаю, что Америка не любит проигрывать, поэтому я пытаюсь загладить свою вину с помощью этого подарка", - пояснил тогда Кэмерон. Обама тут же предложил ему опробовать подарок в деле.