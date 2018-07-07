Тысячи людей пришли на ежегодный гей-прайд в Лондоне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гей-парад официально открыл мэр города Садик Хан

В Лондоне состоялся ежегодный парад представителей ЛГБТ-сообщества. Его считают самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире.

Организаторы заявили, что в этом году число зрителей, которые собрались на улицах Лондона, может превысить миллион человек.

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Красочный парад начался в полдень неподалеку от Оксфорд-серкуса и завершился на улице Уайтхолл, где находятся правительственные здания.

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Время шествия совпало с футбольным матчем Чемпионата мира между Англией и Швецией.

В шествии приняли участие 30 тысяч человек из 472 организаций.

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Сопредседательница оргкомитета марша Элисон Кэмпс отметила, что парад происходит в такое время, когда Британия теряет свои прежние позиции в рейтингах "лучших мест, чтобы быть ЛГБТ".

"Есть реальная опасность, что в этой стране люди посчитают, что борьба окончена и больше бороться не за что", - добавила она.

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Недавний опрос, проведенный Pride of London, показал, что британцев больше волнуют права животных, чем ЛГБТ.

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Одна из главных тем парада этого года - 70-летний юбилей Национальной службы здравоохранения.

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Также в празднествах приняли участие столичная полиция, лондонская служба скорой помощи и лондонская пожарная служба.

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Принять участие в шествии вызвались 150 полицейских, что, по сообщению Скотленд-Ярда, является рекордом для этой организации.

Мэр Лондона Садик Хан также принял участие в лондонском прайде.

"Мы не просто толерантны, мы уважительно относимся ко всем, радуемся многообразию и считаем его благом", - отметил мэр.

"В Лондоне вы вольны быть собой и любить того, кого вы хотите любить. И что важно, мы не почиваем на лаврах", - добавил он.

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