"Откланялись с достоинством": мировые СМИ и соцсети - о матче Россия-Хорватия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Игорь Акинфеев не смог отразить решающий пенальти Ивана Ракитича

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией не только вызвал шквал комментариев болельщиков обеих команд в соцсетях, но и стал поводом для политических шуток. Мировая пресса также не обошла вниманием поединок, который стал и одним из самых якрких драматичных среди игр плей-офф.

Хорватские СМИ, естественно, встретили победу национальной сборной бурным ликованием. Большинство газет страны вышло с восторженными и весьма эмоциональными заголовками, а хорватский телеканал HRT Sport даже опубликовал фотографии, на которых видно, как его сотрудники радостно бегают по студии после окончания матча.

Многие издания и соцсети опубликовали видеозапись, сделанную в раздевалке хорватской сборной: президент страны Колинда Грабар-Китарович пляшет в обнимку с футболистами, только что вышедшими в полуфинал ЧМ.

В "Инстаграме" Хорватского футбольного союза появился еще более эмоциональный видеоролик, где игроки танцуют на столах во время официального банкета в честь победы сборной.

О триумфе хорватов, впервые после 1998 года вышедших в полуфинал ЧМ, написали многие ведущие спортивные СМИ. Но и драматичное поражение российской сборной, которая впервые в своей истории вышла в четвертьфинал мундиаля, тоже привлекло внимание футбольных обозревателей из разных стран.

Гол "Ивана Грозного"

Как пишет журналист Би-би-си Патрик Дженнингс, "выдающийся прорыв российской сборной, объединивший миллионы людей по всей стране из 11 часовых поясов, теперь закончился".

Российские фанаты на всю свою жизнь запомнят один из финальных моментов матча, когда Марио Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца матча и дал россиянам новую надежду, отмечает Дженнингс.

Телеканал Си-эн-эн напоминает, что перед началом чемпионата сборная России занимала лишь 70-ю строчку в рейтинге ФИФА, и многие опасались, что ее выступление на ЧМ станет настоящим позором. Однако в итоге Россия "откланялась с достоинством", отмечает канал.

Media playback is unsupported on your device От горя до счастья: лица болельщиков России во время матча с Хорватией

По мнению обозревателей сербского портала Mondo, в игре с хорватами россияне решили использовать ту же тактику, что и в матче с испанцами, и основные силы бросили на защиту, а не на нападение, но на этот раз такая тактика на сработала.

Испанское спортивное издание Marca пишет, что Хорватия по праву заняла место в полуфинале, однако перед этим ей предстояло выдержать изнурительную борьбу с эффективной оборной сборной России. В итоге всё решил забитый пенальти Ивана Ракитича, который стал для россиян "Иваном Грозным", иронизирует издание.

Политика и Рассел Кроу

Матч Россия-Хорватия привлек внимание и любителей интернет-мемов, причем большинство из них имели политический характер. Многие шутили на тему того, что российский президент Владимир Путин якобы заранее договорился о победе российской сборной над хорватами.

"Путин: купите всю Хорватию перед началом серии пенальти"

"Окружите стадион! Никто не уходит"

"Россия: я хочу в полуфинал; Хорватия: нет, ты не можешь"

Пропустить Twitter пост , автор: @NashaCanada Россия - большая и богатая. Она смогла купить всю сборную Испании.

Хорватия - маленькая и бедная. Она смогла купить только одного Фернандеса. — Nasha Canada (@NashaCanada) 8 июля 2018 г.

Одним из зрителей матча неожиданно стал звезда Голливуда Рассел Кроу. Когда счет на табло стал 1:1, он вгляделся в него и подумал, что это может быть неким знаком.