СМИ России: идеальное поражение российской сборной

В обзоре российских газет:

"Коммерсант" и "Известия": "Команда мечты"

Ни одна свежая центральная газета не вышла без материала о футболе. "Сборная России с высоко поднятой головой покидает домашний чемпионат", - пишет газета "Известия" и называет игру сборной фантастической.

"Если поражения и бывают идеальными, то они выглядят именно так", - так характеризует газета "Коммерсант" итоги матча ЧМ-2018 Россия - Хорватия, в результате которого Россия выбыла из чемпионата. Сборная России, безусловно, провела фантастический чемпионат мира, считает издание, и даже попрощалась с ним так, будто вышла в полуфинал.

"Второй подряд матч в play-off российские футболисты заставляют испытывать жуткий дискомфорт могучего соперника, - а хорваты ведь по подбору игроков, по своим возможностям не уступали пройденным россиянами испанцам, - пишет газета. - Второй матч подряд его заставляют смириться с тем, что в основное время победить, несмотря на преимущество во владении мячом, в моментах, не удалось. Второй матч подряд демонстрируются чудеса воли и физподготовки в овертайме. На этот раз - исключительные чудеса, потому что приходится отыгрывать пропущенный гол, после которого хорваты - и это уже настоящее откровение - оказываются прижаты к своим воротам и им даже хуже, чем было испанцам. Второй матч подряд перетекает в серию пенальти. Теперь, правда, несчастливую для сборной России".

Воодушевление, эйфория вполне понятные, комментирует газета итоги домашнего чемпионата для российской сборной и объясняет причины этой эйфории: "Слишком грандиозна была разница между ожиданиями, связанными со сборной России, перед чемпионатом мира представлявшейся командой абсолютно рядовой, серенькой, с низким потолком, и тем, что вышло в реальности, - прорывом в восьмерку, куда не пробились не только испанцы, но и немцы, аргентинцы и португальцы, с реальной битвой за четверку, которую, например, не смогли устроить в четвертьфинале с французами такие симпатичные на групповом этапе уругвайцы".

Впрочем, ее выступление на турнире, превзошедшее все ожидания, вряд ли можно считать гарантией того, что сборная России уже резко приподняла свой традиционный статус, ворвавшись в футбольную элиту, предупреждает издание. Поэтому поддаваться эйфории, какими бы приятными ни были эмоции, нужно осторожно, пишет газета: подобные прорывы в истории футбола уже случались неоднократно, но далеко не все из них служили базой для закрепления сборной в когорте грандов.

"Ведомости" и РБК: лучше промолчать?

До 17 июля регионы должны представить в Госдуму свои отзывы на законопроекты о повышении пенсионного возраста. Но пока положительные ответы прислали лишь 19 из них. В субъектах РФ не торопятся одобрять реформу, отмечает газета "Ведомости", так как критиковать ее нельзя, а поддерживать опасно для предвыборных рейтингов.

Тем более что регионам, где осенью пройдут выборы, "Единой Россией" и Госдумой рекомендовано воздерживаться от заключений. А по данным СМИ, руководством ЕР на места была спущена рекомендация избегать тезисов о поддержке партией пенсионной реформы в любых формулировках.

Москва и Подмосковье дают асимметричную реакцию, пытаясь смягчить эту историю новыми льготами для пенсионеров, говорит политолог Константин Калачев. "Что касается поддержки регионов, то выборные можно сразу оставить за скобками. Что могут по поводу федеральных решений сказать остальные, кроме "одобряем и поддерживаем"? Аргументация "за" до сих пор не продумана и не отработана даже на федеральном уровне", - цитирует Калачева газета.

Решение надо было предлагать вместе с аргументацией, считает эксперт. "В готовности регионов взять под козырек никто и не сомневался. Содержательные выступления, например на тему гарантий трудоустройства людей предпенсионного возраста, чреваты тем, что федералам пока нечего будет на них ответить", - говорит политолог.

Выражать мнение, в котором реформа критикуется, центр не позволит, последуют санкции, соглашается политолог Николай Миронов: "Поэтому тут или уходить в отставку, или просто стараться уходить от ответа. Ну, или хвалить реформу. Но это рискованно - сразу попадаешь под удар критики, и падают рейтинги, особенно в выборных регионах. Скорее всего руководство партии разрешит этим отделениям промолчать", - считает эксперт.

А газета РБК добавляет, что руководство "Единой России" разослало в региональные отделения партии и депутатам думской фракции презентацию с инфографикой, объясняющей позитивные стороны пенсионной реформы. Материалы предназначены для объяснения гражданам ее необходимости.

В качестве причин указано, что нынешний пенсионный возраст был утвержден 60 лет назад в СССР, численность трудоспособного населения снизилась с 97 млн до 76 млн человек (без указания периода), а пенсионный возраст выше, чем в России, к настоящему времени установили 70% стран G20 и все страны Европы, включая Белоруссию.

В презентации указано, что Россия "последняя из стран на пространстве СНГ, которая приступает к изменению пенсионного возраста". Здесь же приведен сравнительный анализ возраста выхода на пенсию граждан ряда европейских государств и Японии. Везде этот показатель выше, чем в России.

"Это не стопроцентная рекомендация к действию, а набор тезисов, разъясняющих предстоящие изменения в законодательстве, касающиеся пенсий и пенсионного возраста", - пояснил один из источников газеты в ЕР. Партийцы в регионах и депутаты Госдумы должны и сами понимать, в чем суть предстоящей реформы, и объяснять это гражданам.

Рассылка таких документов - эффективный способ донести до людей информацию, считает политолог Андрей Колядин. Но такого рода коммуникационных каналов должно быть больше: нужны брошюры для самих граждан, должны звучать мнения экспертов, лидеров общественного мнения, позиция которых важна для людей, перечисляет он.

"Если используется такой комплекс мер, то задачи убедить граждан в правильности пенсионной реформы или хотя бы заставить их смириться сработают. Но если информация будет исходить только от единороссов, то неприятие будет усиливаться", - уверен эксперт.

"Коммерсант": первый полноценный саммит

О чем могут договориться Владимир Путин и Дональд Трамп 16 июля в Хельсинки, пишет газета "Коммерсант". Это, отмечает издание, будет их первый полноценный саммит.

Подобные саммиты ранее нередко завершались важными договоренностями, отмечает издание, однако от предстоящей встречи собеседники газеты в Москве и Вашингтоне прорывов не ждут.

Побывавший недавно в России советник по нацбезопасности главы Белого дома Джон Болтон, отвечая на вопрос "Коммерсанта" о возможных договоренностях двух президентов, сказал, что "сам факт проведения встречи может считаться достижением".

Помощник российского президента Юрий Ушаков был более оптимистичен: по его словам, президенты могут как минимум принять совместное заявление, "которое обрисует дальнейшие шаги сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене".

Два источника газеты в госструктурах США рассказали, что российская сторона передала американской проект этого заявления и в Вашингтоне его сейчас рассматривают. И Белый дом, по данным издания, готов взять за основу российский проект совместного заявления, но американской стороне важно, чтобы в документе, либо даже на уровне устного заявления была отражена озабоченность Белого дома по поводу вмешательства российских спецслужб в президентские выборы 2016 года и прозвучали гарантии, что "впредь такого не повторится".

Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин не исключает, что Владимир Путин может согласиться записать в совместной декларации, что РФ и США считают вмешательство в электоральные процессы в других странах недопустимым. "Потом, на пресс-конференции, российский президент может сказать что-то в духе: "Мы никогда не вмешивались и не собираемся делать это и впредь". Дональду Трампу будет достаточно. Его оппонентам - нет, но большего ожидать не могут и они", - отмечает он.

По мнению Дмитрия Тренина, встреча в Хельсинки нужна Дональду Трампу по внутриполитическим причинам: глава Белого дома хочет показать, что "может разруливать то, что не удавалось никому из предшественников".

Но не надо обольщаться, считает эксперт, поскольку Россия как таковая Трампа не сильно интересует. Тренин не исключает, что спустя несколько дней, насладившись очередным успехом в Хельсинки, американский президент обратится к другим сюжетам.

Тем не менее, помощник российского президента Юрий Ушаков считает, что встреча станет "главным международным событием лета".

"Ведомости": символический ответ

Россия включается в разворачивающуюся мировую торговую войну против США: в пятницу, рассказывает газета "Ведомости", премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о повышенных пошлинах на часть американского импорта. Так Россия ответила на введенные Вашингтоном в марте пошлины на сталь и алюминий.

Россия вводит пошлины от 25 до 40% на импорт из США некоторых грузовых машин, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокна - всего примерно на 80 товаров.

"Это компенсация, на которую по правилам ВТО Россия сейчас имеет право", - приводит газета комментарий министра экономического развития Максима Орешкина. Но компенсация, по мнению издания, получилась частичной - ущерб от американских пошлин минэкономразвития оценивает в 537,6 миллиона долларов, компенсацию - только в 87,6 миллиона. Введенные Медведевым пошлины коснутся менее 3% американского экспорта, добавляют "Ведомости".

Впрочем, считает газета, этим обмен пошлинами может не закончиться. Дополнительные тарифы могут быть введены Россией либо с 21 марта 2021 года, либо после решения ВТО по ее иску о нарушении Вашингтоном правил торговли.

Сотрудники трех из пяти крупнейших металлургических компаний говорят, что на них никак не скажется сокращение поставок из США самосвалов и указанного в постановлении оборудования - они используют российскую или белорусскую технику. Заменить дорожную технику из США на продукцию других стран тоже не проблема. А потребление оптоволокна в России пока еще очень низкое, поэтому ограничения на его экспорт из США также не окажут особенного влияния на рынок.

Российские пошлины коснутся мизерной части товарооборота двух стран, констатирует директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Для США они незаметны, считает эксперт, но могут создать дополнительные конкурентные преимущества для отечественных производителей.

Партнер же Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков отмечает, что любые ответные пошлины контрпродуктивны: часть товаров придется замещать в других странах, а иностранные аналоги могут подорожать.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си