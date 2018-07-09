Как потратить бюджет России после реформ. Показываем в девяти графиках

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Повышение пенсионного возраста позволит бюджету сэкономить примерно 150 млрд рублей с 2021 года, при этом из-за налоговых льгот бюджет теряет более 3 трлн рублей. Предложения минфина - в девяти графиках.

Минфин России представил проект "Основных направлений бюджетной, налоговой политики и таможенно-тарифной политики" на следующие три года. На основе этого документа правительство будет верстать бюджет.

Что мы можем из него узнать?

Четких приоритетов бюджетной политики нет

Бюджетного маневра, то есть перераспределения расходов в пользу здравоохранения, образования и поддержки экономики, судя по документу, минфин пока не планирует. На маневре долгое время настаивал новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который написал для президента программу реформ.

Самыми крупными статьями расходов бюджета остаются расходы на социальную политику, на которую придется в 2019 году 12,2% ВВП, а также на оборону и безопасность - на эти две статьи придется 4,8% ВВП.

Пенсионный фонд зависеть от трансфертов

Минфин прогнозирует, что доходы Пенсионного фонда будут расти в ближайшие годы благодаря повышению пенсионного возраста с 2019 года, а с 2020 года трансфер из федерального бюджета на выплату пенсий снизится на 156,3 млрд рублей. Доходы Пенсионного фонда в 2021 году увеличатся на 904 млрд по сравнению с 2018 годом.

Но все равно Пенсионный фонд останется в ближайшие три года зависимым от федерального бюджета и в 2019-2021 годах получит более 10 трлн рублей.

Сколько бюджет теряет от льгот и преференций

Минфин представил оценку того, сколько бюджетная система теряет от предоставления налоговых и таможенных льгот и преференций.

Из документа следует, что "недобор" растет с 2015 года. К 2021 году он вырастет на 267 млрд рублей по сравнению с текущим годом.

Как будет тратиться Фонд национального благосостояния?

Из документов минфина следует, что власти будут ориентироваться на то, что дефицит бюджета должен составлять около 0,5% ВВП. Минфин планирует с 2019 года практически перестать тратить средства ФНБ для покрытия дефицита бюджета.

"Основными источниками финансирования дефицита будут выступать внутренние заимствования. Средства Фонда национального благосостояния будут использоваться исключительно в целях софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации", - говорится в документах минфина.

1,1 трлн рублей Правительство потратит из ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2018 году 4,5 млрд рублей потратит правительство из ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2019 году

3,8 млрд рублей потратит правительство из ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2020 году

3,4 млрд рублей потратит правительство из ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2021 году Sergei Fadeichev/TASS

Это приведет к росту госдолга и, соответственно, к увеличению расходов на его обслуживание. Но, как оговаривается минфин, уровень долга будет находиться на "экономически безопасном уровне".

Что даст налоговый маневр?

Налоговый маневр в нефтяной отрасли - повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и снижение экспортных пошлин - был окончательно одобрен весной 2018 года.

Против маневра выступали минэнерго и нефтяники. Бизнес просил подождать с нововведениями, чтобы не допустить убытков на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Но за его проведение активно выступало министерство финансов. Как указывали в ведомстве, из-за того, что экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть, складывается ситуация, когда бюджет фактически субсидирует нефтепереработку. Только в 2017 году бюджет из-за этого потерял 1 трлн рублей, подсчитывал минфин.

Теперь минфин рассчитывает, что за три года маневр принесет бюджету более полутриллиона рублей.

Что ждут власти от экономики в ближайшие три года?

Расчеты минфина строятся на основе базового прогноза развития российской экономики на 2019-2021 годы. В финансовом ведомстве полагают, что санкции против России продолжат действовать, а темпы роста мировой экономики будет сдерживать ужесточение торговых войн.

Цены на нефть, согласно прогнозу, будут постепенно снижаться со средней цены в 69,3 доллара за баррель российской нефти марки Urals в 2018 году до 57,9 доллара в 2021 году. Кроме того, в минфине ожидают замедление реальных доходов населения и как следствие - снижение темпов роста потребительского спроса.

Что ожидает правительство от курса рубля и рынка нефти? 63,2 рубля средний курс доллара в 2019 году 64 рубля средний курс доллара в 2021 году 63,4 доллара цена на нефть Urals в 2019 году

59,7 доллара цена на нефть Urals в 2020 году

57,9 доллара цена на нефть Urals в 2021 году TASS

Тем не менее, уже в 2020 году, следует из документов минфина, экономика начнет расти быстрее из-за реализации "майского указа" президента Владимира Путина.

Власти планируют ускорить рост экономики за счет различных мер по стимулированию инвестиций, включая создание Фонда развития на 3,5 трлн рублей, борьбы с теневых сектором и других изменений.