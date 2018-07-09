Почему российские губернаторы молчат о пенсионной реформе

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov\TASS Image caption Пока недовольство граждан растет, регионы не торопятся формулировать позицию по пенсионной реформе

Региональные власти в России опасаются поддерживать повышение пенсионного возраста, уже спровоцировавшего недовольство граждан и падение уровня поддержки Владимира Путина. Большинство чиновников предпочитают не комментировать чувствительную тему в преддверии предстоящих в сентябре выборов.

Из 85 российских регионов руководители лишь трети (28 субъектов) публично в целом поддержали повышение пенсионного возраста, посчитали эксперты фонда "Петербургская политика", изучив реакцию и комментарии региональных чиновников.

По последним соцопросам, объявление о повышении пенсионного возраста вызвало самый большой рост недовольства россиян за последние семь лет, а уровень поддержки президента Путина упал до рекордно низкого уровня.

На фоне растущего недовольства лишь в 11 из 85 регионов, включая аннексированные Россией Крым и Севастополь, полностью поддержали реформу.

Например, руководитель Калининградской области 31-летний Антон Алиханов заявил, что "увеличение пенсионного возраста - это позитивный тренд, люди будут оставаться в экономике и будут иметь возможность работать". А глава Амурской области объяснил необходимость более позднего выхода на пенсию условиями "санкций и жесткой геополитической борьбы".

Еще 17 губернаторов высказали "осторожную солидаризацию", подсчитали эксперты, то есть высказались в поддержку, но не очень определенно. Вот, например, слова главы Алтайского края Александра Бердникова: "Про пенсионный возраст. Я сам работаю с удовольствием, тут получается что-то, нет... Я не говорю, что я... Мне нравится работать... Пока руки есть и ноги ходят - вот это чисто человеческое мое мнение, без идеологии. Я буду работать, пока я физически здоров".

Среди крупных регионов, поддержавших реформу - Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Уклонисты на дистанции

Две трети российских регионов до сих пор не сформулировали четкой позиции по пенсионной реформе. Эксперты выделили несколько видов такой реакции: "мягкое дистанцирование", "перенос акцентов", "утрата властью инициативы" и "уклонение от содержательной реакции".

В отдельных регионах чиновники и вовсе проигнорировали дискуссию о пенсионном возрасте.

Например, руководители Москвы и Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев, оба участвуют в сентябрьских выборах, решили переключить внимание пенсионеров. Собянин не высказывался сам о том, что думает о пенсионной реформе. Но объявил, что с 1 августа пенсионеры смогут бесплатно ездить в пригородных поездах. Такой же шаг предпринял и Воробьев.

"В целом региональные элиты оказались вынуждены импровизировать, чтобы не обострить отношения с Москвой и в то же время избежать взрывов недовольства предпринимаемыми ими шагами", - говорится в комментарии к докладу президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова.

"Мягко дистанцировались" от оценки реформы в Астраханской, Воронежской, Ивановской, Иркутской областях, а также в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов, например, посчитал, что должны быть "серьезные экономические обоснования необходимости непопулярных мер".

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и вовсе отказался считать пенсии чем-то, к чему должны иметь отношения главы регионов. "Надо заниматься дорогами, больницами, ЖКХ. А какие они там решения примут? Ну, примут - будем делать все, чтобы люди не в обиде оказались", - сказал Воскресенский.

А в Воронежской области врио губернатора Александр Гусев честно признался, что "пока не готов формулировать свое мнение относительно пенсионного обеспечения".

Власти 24 регионов России предпочли не давать комментариев по существу. В их числе - Приморье, Татарстан, Севастополь, Тверская область, а также республики Северного Кавказа.

Рейтинг Путина - это полбеды

Снижение рейтинга и поддержки Путина - "лишь полбеды", говорят Би-би-си два близких к администрации президента собеседника, не уполномоченных давать комментарии СМИ по этому вопросу.

Беда в том, что 9 сентября в единый день голосования пройдет много выборов федерального, регионального и местного значения. В 22 российских регионах состоятся прямые выборы губернаторов, еще в четырех губернаторов выберут местные депутаты.

Кроме того, в 16 регионах пройдут выборы депутатов региональных парламентов, в четырех выберут мэров, в 12 пройдут выборы депутатов городских дум. Вдобавок к этому и так внушительному списку еще в семи регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Губернаторы, депутаты региональных парламентов и местных дум разочарованы решением правительства объявить о подготовке закона о повышении пенсионного возраста за несколько месяцев до единого дня голосования.

"Это нужно было делать еще несколько лет назад, чтобы подготовить общественное мнение. Сейчас же у нас серьезные проблемы. И все это федеральное правительство спихнуло на регионы, чтобы мы говорили с людьми. Сами они боятся", - сказал Би-би-си руководитель одного из регионов, попросивший об анонимности из-за опасения потерять работу.

Большинство губернаторов - даже те, кому предстоят выборы - должны будут поддержать реформу, полагает политолог Андрей Колядин. В крайнем случае, им будет разрешено не говорить о ней с высоких трибун, объясняет эксперт.

Хотя, по мнению Колядина, основные проблемы от пенсионной реформы будут ощущаться уже после выборов губернаторов, а на результаты самого голосования это вряд ли повлияет. А вот на выборах в региональные парламенты "Единой России" будет сложнее, считает он.

"Если она будет поддерживать реформу, то будет терять избирателей. А варианта не поддерживать реформу у нее нет", - говорит Колядин.

Регионы не спешат

Свое мнение о законопроекте региональные власти должны отправить в Госдуму до 17 июля. Однако региональные парламенты направлять отзывы не спешат. За 10 дней до дедлайна положительные отзывы направили порядка 20 регионов, следует из сайтов областных парламентов.

Еще 19 региональных парламентов провели предварительное обсуждение, но пока не вынесли заключений.

Мосгордума мнение о повышении пенсионного возраста тоже не высказала - председатель комиссии по социальной политике Михаил Антонцев сослался на то, что региональные парламенты не обязаны давать отзыв на все федеральные законопроекты: "Это не тот вопрос, который надо решать срочно".

На сайте Госдумы пока опубликовано только восемь региональных отзывов на законопроект. Из них четыре - с предложением поддержать реформу: от тамбовского, волгоградского, ставропольского областных парламентов и от заксобрания Санкт-Петербурга.

Еще три региона поддержали законопроект с оговорками. Отрицательных отзывов на сайте Думы не опубликовано.

О планах повысить пенсионный возраст правительство объявило в день начала чемпионата мира по футболу, тогда же стало известно о грядущем повышении НДС. После этого российские социологи зафиксировали резкий всплеск недовольства граждан, а рейтинги президента Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева опустились до рекордно низкого за последние пять лет уровня.

Кремль все это время подчеркнуто дистанцировался от реформы: Путин, как и многие губернаторы, не озвучивал свою позицию о повышении пенсионного возраста.

Согласно последнему опросу ФОМ, сейчас больше половины россиян недовольны действиями властей. В четырех десятках регионах уже прошли протестные акции против реформы - их организовывали профсоюзные движения, парламентские партии (кроме "Единой России"), "Яблоко" и сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Полная солидаризация с пенсионной реформой:

Алтай, Башкортостан, Бурятия, Мордовия, Чувашия, Хабаровский край, Амурская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Тамбовская области

Осторожная солидаризация с пенсионной реформой:

Адыгея, Коми, Удмуртия, Алтайский, Красноярский, Пермский края, Калужская, Липецкая, Мурманская, Новгородская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тульская области, Санкт-Петербург

Мягкое дистанцирование:

Крым, Якутия, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Магаданская, Новосибирская, Орловская, Ульяновская, Ярославская, Ненецкий, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО

Перенос акцента на встречные социальные меры:

Москва, Московская область

Утрата властью инициативы:

Марий Эл, Хакасия

Уклонение от содержательной реакции:

Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Татарстан, Чечня, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский края, Волгоградская, Кемеровская, Омская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Тверская, Томская, Тюменская, Челябинская области, Севастополь, Еврейская АО, Ямало-Ненецкий АО

Нет полных данных о реакции элит:

Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия, Тува, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Костромская, Курганская, Курская, Нижегородская, Псковская, Рязанская области