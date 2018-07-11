Почему наш мозг ищет проблемы там, где их нет

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Психологи Гарвардского университета выяснили, почему некоторые проблемы кажутся нам абсолютно неразрешимыми - сколько бы времени и сил мы ни тратили на поиск их решения.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, демонстрируют парадоксальный вывод: наш мозг обрабатывает информацию таким образом, что чем реже мы начинаем сталкиваться со знакомым и привычным нам явлением, тем чаще мы начинаем его замечать.

В том числе там, где его на самом может и не быть.

"Синдром дружинника"

Представьте себе, что в районе с высоким уровнем преступности собрали команду добровольцев, чтобы те звонили в полицию и сообщали о любых нарушениях общественного порядка.

Поначалу дружинники будут сообщать только о серьезных преступлениях - например, если они стали свидетелями кражи, уличной драки или ограбления.

А теперь представим, что их бдительность стала приносить плоды - и со временем количество краж и ограблений в районе фактически сошло на нет. Что волонтеры будут делать дальше?

Логичный ответ - перестанут звонить в полицию, ведь сообщать больше не о чем: серьезных преступлений больше нет.

Однако, возможно, интуиция подсказывает вам и другой ответ: многие дружинники лишь усилят бдительность и начнут звонить в полицию по менее значимым поводам - например, сообщать о подозрительных людях, слоняющихся по улице в ночное время, или о переходе дороге в неположенном месте.

Это лишь одна из возможных ситуаций, но вы наверняка и сами можете вспомнить немало примеров, когда проблема никак не исчезает просто потому, что мы постоянно пересматриваем свои представления о том, что же именно является проблемой.

То есть мы сами по ходу меняем правила игры (в науке это явление получило название "размывание концепта") - и сами же от этого страдаем. Ведь как понять, насколько ты продвинулся в решении проблемы, если с каждым шагом желанное решение видоизменяется - и отодвигается все дальше?

Американские ученые решили выяснить, чем вызвано такое поведение - и можно ли его предотвратить.

Призрачная угроза

Исследование проходило в несколько этапов. Для начала участникам эксперимента показывали несколько наборов фотороботов, предлагая ответить на простой вопрос: какие из лиц выглядят угрожающе. Разброс выражений при этом был довольно широк - от откровенно устрашающих до совершенно миролюбивых.

По мере того как участнику показывали всё меньше и меньше угрожающих фотороботов, он начинал воспринимать как угрожающие всё больше нейтральных выражений.

Другими словами, когда по-настоящему угрожающих лиц в подборке не оказывалось, люди начинали называть угрожающими те, что раньше казались им абсолютно безобидными.

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То же происходило в случае еще более простого опыта. Участников эксперимента просили разделить точки на экране на синие и фиолетовые. И чем реже в подборке встречались синие точки, тем больше испытуемые записывали в "синие" светло-фиолетовые.

Самое интересное, что этот эффект наблюдался даже в том случае, когда участников заранее предупреждали: количество синих точек будет уменьшаться. Подопытным обещали денежный приз, если им удастся сохранить беспристрастность и последовательность в определении синего цвета - но даже это не помогало.

Всё это указывает на то, что подобное поведение не поддается сознательному контролю.

Строгие судьи

Может быть, эта странная особенность нашего мозга ограничивается только визуальным восприятием? В конце концов, зрение - не самый надежный и уж точно не единственный источник информации при принятии решений.

Чтобы ответить на этот вопрос, психологи перешли к проверке на устойчивость моральных принципов испытуемых. Участникам предлагалось ознакомиться с описанием нескольких научных экспериментов и оценить, насколько этически приемлемо проведение подобных опытов.

Ученые признаются, что в этом случае они ожидали значительного снижения "синдрома дружинника" - ведь, казалось бы, люди куда более последовательны в своих моральных оценках и суждениях.

Если сегодня вы уверены, что насилие это плохо, то вы будете уверены в этом и завтра - вне зависимости от того, насколько много или мало насилия вы видели за день.

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Однако результат оказался ровно таким же. Чем меньше действительно неэтичных экспериментов предлагали оценить участникам, тем больше опытов они отвергали как неприемлемые с этической точки зрения, становясь всё более и более жесткими в своих оценках.

Опыт, парадоксов друг?

Так почему же нам так сложно быть последовательными в собственном определении тех или иных категорий?

Психологи и неврологи сходятся в том, что такое поведение - неизбежное следствие основного принципа работы нашего мозга: мы непрерывно сравниваем наши ощущения с нашим опытом, то есть настоящее - с недавним прошлым.

Вместо того чтобы трезво оценить, насколько действительно угрожающим является то или иное лицо, мозг просто сравнивает его с другими недавно увиденными - на это тратится меньше времени и энергии. И за счет этого в достаточно большой выборке лиц с нейтральным выражением малейший намек на угрозу в мимике может выглядеть действительно устрашающим.

Запоминать относительные величины и правда куда проще, чем абсолютные - ведь вы наверняка помните, кто был самым высоким в вашем классе, хотя вряд ли вспомните рост каждого ученика.

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В некоторых случаях сравнительных оценок нам вполне достаточно. Скажем, "прилично выглядеть" на свадьбе или в театре - совсем не то же самое, что "прилично выглядеть", одеваясь для похода в магазин.

Но в приведенном выше примере с бдительным дружинником понятие "преступление" будет трактоваться всё шире и шире - и борьба рискует стать бесконечной, поскольку сам доброволец никогда не сможет трезво оценить собственный успех в достижении цели. И с этой проблемой периодически сталкивается каждый из нас - так уж устроен наш мозг.

Единственный способ бороться с этим эффектом, по словам психологов, - как можно точнее определять поставленные перед собой цели и записывать конкретные формулировки.

Иначе вскоре мы рискуем вызывать полицию при виде каждой собаки, прогуливающейся без поводка.