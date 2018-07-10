Недетские дома. Документальный фильм Би-би-си о насилии над детьми в России
Сексуальное насилие, дедовщина, издевательства и побои - дети не должны с этим сталкиваться, но в детских домах по всей стране не понаслышке знают об этих явлениях. Откуда в детских домах берется насилие? И как ребенку добиться справедливости?
Съемочная группа Би-би-си расследует насилие в детских домах Санкт-Петербурга и Челябинска
Корреспондент: Юлия Джеймс
Оператор: Владимир Пирожков
Второй оператор: Максим Ломакин, Кирилл Глазков
Монтажер: Сара Хосни
Исполнительный продюсер: Эмма Уэллс