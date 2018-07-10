Сексуальное насилие, дедовщина, издевательства и побои - дети не должны с этим сталкиваться, но в детских домах по всей стране не понаслышке знают об этих явлениях. Откуда в детских домах берется насилие? И как ребенку добиться справедливости?

Съемочная группа Би-би-си расследует насилие в детских домах Санкт-Петербурга и Челябинска

Корреспондент: Юлия Джеймс

Оператор: Владимир Пирожков

Второй оператор: Максим Ломакин, Кирилл Глазков

Монтажер: Сара Хосни

Исполнительный продюсер: Эмма Уэллс