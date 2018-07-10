СМИ России: несмотря на футбол, пенсионную реформу заметили

В обзоре российских газет:

"Ведомости" и "Коммерсант": как аукнется реформа губернаторам

Нынешней осенью в 22 российских регионах пройдут прямые выборы губернаторов, в 16 - выберут законодательные собрания. Газета "Ведомости" пишет о том, как на результатах выборов скажется пенсионная реформа. По данным издания, в администрации президента есть беспокойство по этому поводу.

Решение о повышении пенсионного возраста, не исключает газета, может стать поводом для выражения недовольства, хотя быстрого выплеска, как было с монетизацией льгот в 2005 году, не произойдет. "Может включиться сигнальное голосование - люди придут голосовать не за кого-то, а против", - приводят "Ведомости" мнение неназванного собеседника, близкого к администрации президента.

По мнению другого источника, на результатах выборов скажется скорее не сама пенсионная реформа, а совокупность факторов: подорожание бензина, рост НДС, налог на самозанятых.

Поэтому губернаторы будут искать возможности для смягчения повестки, подчеркивает собеседник: "В Москве и Подмосковье, например, ввели бесплатный проезд на электричках для пенсионеров. Когда вы подбираетесь к кошельку и что-то оттуда забираете, не надо забывать туда что-то досыпать".

"Тема пенсионной реформы - федеральная, поэтому общее недовольство может отразиться на результатах партии власти, но не думаю, что влияние будет значительным", - говорит ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман. Но на выборах губернаторов тема вряд ли скажется, считает он.

По мнению политолога Андрея Колядина, рейтинги губернаторов и партии власти, несомненно, просядут, но это не изменит ситуации в корне.

Сам факт недовольства может привести к тому, что "фига в кармане" отразится и на голосовании, полагает политолог Александр Кынев. "Так избирателю поступить гораздо проще, это безопасный путь по сравнению с тем, чтобы идти митинговать". Принимаемые же губернаторами контрмеры - "это как мертвому припарки", уверен Кынев.

Между тем, спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил депутатов региональных парламентов в том, что они "не спешат обсуждать" правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста, добавляет газета "Коммерсант" в статье на эту же тему. В Госдуме ждут отзывов от парламентов, хотя, отмечает издание, закон позволяет им рассматривать проект вообще без отзывов из регионов.

"Региональные власти просто не готовы ни поддержать эту реформу, ни жестко ей оппонировать, - прокомментировал "Коммерсанту" вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. - Поэтому они предпочли уйти от ответа, а заодно и от ответственности, воспользовавшись наступившим сезоном отпусков".

"Ведомости": реформа под шумок чемпионата

Пенсионную повестку не затмил даже чемпионат мира по футболу, отмечает газета "Ведомости" в другом материале на схожую тему. Более того, анонсированное правительством в июне повышение пенсионного возраста помешало праздничной эйфории.

Полностью прикрыться чемпионатом от негативных последствий реформы властям, конечно, не удалось, но первый удар был смягчен, считает политолог Аббас Галлямов. "Позитивная повестка не рухнула в одночасье, а медленно отступает. Решение об использовании футбола в качестве отвлекающего маневра было правильным с тактической точки зрения, но его одного явно недостаточно. Если других заготовок у властей нет, то рейтинги продолжат снижаться", - предупреждает он.

В другой стороны, однозначно утверждать, что без чемпионата протест против реформы стал бы массовым, все же сложно, рассуждает эксперт. Понятно, что лоялистам трудно сразу встать под знамена Алексея Навального, но процесс начался и позитивные эмоции от футбола лишь смягчают его, считает Галлямов.

Бесспорно, власть рассчитывала спрятать пенсионную реформу за футбольными воротами и отчасти спрятала, рассуждает политолог Андрей Колядин. "Но после эйфории наступает похмелье", - напоминает он.

Политолог Александр Пожалов отмечает, что чемпионат не смог и не мог заместить повестку реформы, но позволил растянуть политическую дискуссию во времени и распылить географию протеста. "Без чемпионата у власти и официальных СМИ не было бы сопоставимого позитивного повода для замещения "шоковой" пенсионной новости", - считает Пожалов.

Republic.ru: чуда не произошло

Власти Москвы решили использовать муниципальный фильтр на полную катушку и не пускать на выборы мэра никого из серьезных претендентов, пишет интернет-портал Republic. "Собственно говоря, - отмечает издание, - ради этого муниципальный фильтр и придумывали - чтобы власть могла отбирать себе конкурентов".

Даже если каким-то образом оппозиционерам удается набрать необходимое абсолютное число подписей депутатов, работает ключевое звено фильтра, объясняет издание - территориальное, ведь необходимо, чтобы среди подписантов были представлены 75% муниципальных образований. А так как в любом регионе есть своя полностью контролируемая властью периферия, то без согласия власти фильтр преодолеть невозможно.

Интернет-издание пишет, что, если власти регионов и шли на регистрацию имевших шансы оппозиционеров, то только в силу вынуждающих обстоятельств. Таким обстоятельством обычно была прямая санкция из федерального центра - либо при наличии у губернатора влиятельных федеральных противников, способных пролоббировать регистрацию его сильного оппонента, либо по причине неких обязательств между властью и системной оппозицией на федеральном уровне.

Еще одной причиной издание называет страх вызвать недопуском оппозиции новую волну протеста, но сейчас, считает газета, явно не то время. "Регистрация сильных конкурентов просто как акт доброй воли губернатора в теории возможна, но на практике обнаружить ее затруднительно", - пишет портал.

"В результате такого отбора кандидатов Сергей Собянин, которому, если верить спонсируемым мэрией СМИ, на честных выборах бояться нечего, будет конкурировать с самым безликим из возможных конкурентов", - резюмирует Republic.

"Коммерсант": стадионы без будущего?

После выбытия российской сборной с ЧМ-2018, не дожидаясь его завершения, власти большинства регионов матчей стали жаловаться на обременительные и ненужные стадионы, пишет в свежем номере газета "Коммерсант".

Например, эксплуатация стадиона "Самара Арена" на 45 тысяч зрителей, на строительство которого было потрачено почти 19 миллиардов рублей, будет обходиться в 500 млн рублей в год, заявил 9 июля врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. Власти региона рассчитывают, что эти затраты компенсирует бюджет РФ. Арена станет домашним стадионом для команды "Крылья Советов", которая играет в российской премьер-лиге. "Но 18-20 матчей в год недостаточно для загрузки стадиона", - признает чиновник.

В Екатеринбурге также рассчитывают на помощь федерального центра. Стоимость содержания спортивной инфраструктуры ЧМ-2018 в столице Урала составит до 367 млн рублей в год, в Калининграде - 200 млн, в Нижнем Новгороде - 315 млн рублей, в Саранске - до 250 миллионов. И с каждым годом эти цифры будут расти, пишет "Коммерсант". А у стадионов "Лужники" в Москве и "Фишт" в Сочи даже нет домашней команды, которая могла бы использовать арену.

Один из федеральных чиновников, на которого ссылается "Коммерсант", оценивает содержание всех стадионов, построенных к ЧМ-2018, примерно в 4,2-6 млрд рублей в год, плюс еще до 5 млрд рублей потребуется для переоборудования трибун. И практически все регионы рассчитывают на деньги федерального центра.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си