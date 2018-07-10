Пресса Британии: убийство Дон Стерджес в Солсбери - очередная путинская провокация

В обзоре британской прессы:

Путинская провокация

Times откликнулась в редакционной статье на новость о смерти одной из двух жертв очередного отравления на улице английского города нервно-паралитическим веществом, которое британские власти и следователи опять связывают с Россией.

Газета прямо в заголовке называет случившееся "Путинской провокацией", уточняя в подзаголовке, что "убийство Дон Стерджес в Солсбери - вопиющий акт терроризма".

"Более чем вероятно, - пишет Times, - что именно зловещий путинский режим стоит за отправлением нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте. Четыре месяца спустя после этого совершенного иностранными агентами нападения унесена жизнь британской гражданки. Даже если мы примем самую невинную версию событий, все равно очевидно, что Кремль с самого начала занял обструкционистскую и пренебрежительную позицию по отношению к совершенной в мирное время атаке химическим оружием на британской земле. Теперь он обязан рассказать нам, что ему известно".

"Побочной жертвой той мартовской атаки стал невинный мирный человек, - продолжает возмущаться газета. - Дон Стерджес и ее партнер Чарли Роули, по всей видимости, случайно вступили в соприкосновение с предметом, зараженным тем же веществом, что было применено против Скрипалей. Смерть Стерждес - вопиющее убийство, столь же очевидное, как если бы террорист открыл стрельбу по толпе".

У погруженного во внутренние проблемы правительства сейчас не так много вариантов ответа, сожалеет далее издание. Очевидно, однако, что пакет экономических и дипломатических санкций, объявленный Терезой Мэй в ответ на отравление Скрипалей, ни в коем случае не изменил агрессивное поведение России на международной арене.

Министр внутренних дел Британии Саджид Джавид заявил в воскресенье во время посещения Солсбери, что планов введения новых антироссийских санкций у правительства нет. Это трезвое отражение пределов возможных действий против ядерной державы, отмечает Times, но Британия должна добиваться поддержки со стороны своих союзников в соответствии с 4-й статьей устава НАТО, которая оговаривает условия безопасности каждого члена альянса.

"С момента обнаружения Скрипалей в бессознательном состоянии на парковой скамейке Россия уклонялась от ответственности, - напоминает издание. - Вместо ответа на оценки британских разведслужб ее дипломаты и пропагандисты строили всевозможные конспирологические теории. Правительство Терезы Мэй всячески стремилось установить истину и продемонстрировало избыточную терпимость к попыткам России затемнить и сделать нераскрываемой эту правду".

Хотя имеющиеся в распоряжении британских спецслужб данные об атаке в Солсбери являются секретными, очевидно, что сомнений в их достоверности у правительства нет.

"Путинский режим отказывается от сотрудничества во всех попытках выявить истину, - пишет Times. - Правительство Терезы Мэй пыталось добиться от России соглашения о независимой проверке Организации по запрещению химического оружия. Кремль вместо этого настаивает на своем собственном расследовании, как будто такое расследование - проведенное государством, поддерживающим применение химического оружия режимом Асада в Сирии, - может хоть у кого-нибудь вызвать доверие".

"Россия цинично применила чудовищное оружие, полагая, что может бездоказательно отрицать свою причастность, - пишет Times в заключение своей редакционной статьи. - И хотя правительство Британия сейчас в раздрае, оно должно проявить разумный дипломатический подход. Сформулировать его непросто, но существуют организации международной коллективной безопасности, и они могут прийти на помощь".

Путин стремится нейтрализовать, а еще лучше разрушить НАТО

"Ослабляя НАТО, Трамп играет на руку Путину" - под таким заголовком Times публикует статью генерала Ричарда Ширеффа, занимавшего в 2011-2014 годах пост заместителя верховного командующего объединенными силами НАТО в Европе.

"С момента основания НАТО в 1949 году оборона Европы и, шире, всего трансатлантического региона зиждилась на абсолютной уверенности в том, что Америка придет на помощь любому подвергнувшемуся нападению члену альянса, - пишет Times. - Любое сомнение в этом - удар по надежности и авторитету НАТО. Поэтому в момент, когда Запад стоит перед самой серьезной со времени Холодной войны угрозой со стороны России, мы должны быть в высшей степени озабочены тем, что в Белом доме находится президент, готовый, как кажется, отстраниться от своих ближайших союзников на Западе".

Пока Трамп, гордо провозглашающий себя "мастером сделок", готовится и к саммиту НАТО, и ко встрече с президентом Путиным в Хельсинки, ему есть смысл напомнить о внешнеполитических приоритетах Путина, главным из которых является восстановление статуса России как великой державы, считает автор статьи.

"Кроме того, Путин стремится нейтрализовать, а еще лучше разрушить НАТО и добиться разъединения оборонных систем Америки и Европы, - пишет Ширефф. - Зачем? Чтобы получить свободу рук в Европе. Помните его призыв к "новой Ялте", заставивший содрогнуться от ужаса наших друзей в Центральной и Восточной Европе? Они хорошо помнят раздел Европы на Ялтинской конференции 1945 года с участием Сталина, Черчилля и Рузвельта".

Диалог с Россией жизненно важен, поэтому хельсинкскую встречу можно только приветствовать, говорится далее в статье. Однако диалог такой не может быть безоговорочным. Он должен базироваться на признании международного права и суверенных прав соседей России жить так, как они хотят, без вмешательства - не такое уж неразумное требование к постоянному члену Совета Безопасности ООН. Диалог этот также должен быть подкреплен силой, и сейчас - более, чем когда бы то ни было.

"Североатлантический союз должен сохранять силу и единство под американским руководством против путинской стратегии "разделяй и властвуй", - утверждает автор статьи в Times. - Мир, которым мы наслаждаемся вот уже более 70 лет, зависит от эффективной политики сдерживания: Путин должен знать, что мы станем на защиту друг друга и что риск любых действий против членов НАТО для России слишком велик. И, наконец, Дональд Трамп должен помнить, что без альянса все 29 его членов, включая Америку, станут слабее - и в военном смысле, и в политическом".

За отставками Джонсона и Дэвиса может последовать отставка Мэй

Британские газеты обсуждают отставки и перестановки в правительстве и пытаются осмыслить их потенциальные последствия как для переговоров по "брекситу", так и для премьер-министра страны.

На этот раз британская пресса в основном злорадствует, отмечая, что "жесткие брекситеры" вполне заслужили свои отставки, потенциально означающие конец политическим карьерам.

Министра иностранных дел Бориса Джонсона газеты провожают единодушным улюлюканьем, и здесь с ними солидарны и политики, опрошенные Guardian.

А другой бывший министр иностранных дел страны в кабинете Джона Мейджора - сэр Малькольм Рифкинд - вообще сказал газете, что в долгосрочной перспективе важны не отставки Джонсона и Дэвиса, а назначение новым переговорщиком по "брекситу" Доминика Рааба, чей ум, трудолюбие и влияние он противопоставляет "легковесности" Дэвиса.

По мнению авторитетного политика-консерватора, у Рааба гораздо больше шансов успешно завершить переговоры с брюссельскими чиновниками, что в перспективе может сделать его наследником Терезы Мэй в кресле премьера. Ведь когда-то и Джон Мейджор вышел из тени Маргарет Тэтчер, чтобы "получить ее корону".

С точки зрения последствий для переговоров по "брекситу" британская пресса не столь единодушна. Если Financial Times считает, что премьер-министр должна не обращать внимания на всю эту мышиную возню и утомительную игру амбиций "брекситеров" и продать свой план Брюсселю, то Daily Telegraph придерживается иного мнения.

"Мэй должна пересмотреть свой план "брексита", - такой вывод вынесла эта газета в заголовок своей редакционной статьи.

Отставки ключевых министров DT считает катастрофическими и способными привести к отставке и самого премьер-министра.

После достигнутого в пятницу решения по "брекситу" правительство было готово, по меньшей мере, к одной отставке, и на место Дэвида Дэвиса был быстро назначен другой сторонник "брексита" Доминик Рааб, отмечает издание.

Показательно, что на первую новость рынки почти не отреагировали. Зато объявление об отставке Джонсона вызвало резкое падение курса фунта - предвестник неизбежного политического кризиса. Однако рынки могут успокоиться, если Мэй удастся устоять. Сити, выступающий, как известно, против выхода из ЕС, справедливо воспринял пятничное соглашение как самый мягкий из возможных вариантов выхода.

Теперь Тереза Мэй стоит перед лицом кризиса, способного вызвать голосование по вотуму недоверия ее правительству - для этого достаточно поддержки 48 парламентариев-консерваторов, считает DT.

С другой стороны, в случае ее отставки потребуется три месяца для организации выборов нового лидера партии. Правительство войдет в решающий заключительный этап переговоров по "брекситу" с премьер-министром-"хромой уткой", дожидающейся своего преемника. Мэй правильно рассчитала, что ее партия вряд ли пойдет на такой риск, и упрямо продолжает двигаться вперед, отмечает издание.

"По нашему мнению, - пишет стоящая на консервативных пробрекситовских позициях DT, - достигнутые в пятницу договоренности - плохой вариант, который побудит ЕС требовать от нас еще больших уступок. И хотя премьер-министр продолжает настаивать на том, что страна выходит из таможенного союза и единого рынка, соглашение предусматривает сохранение элементов и того и другого. Мы будем обязаны не только соблюдать правила ЕС, не имея возможности их никоим образом регулировать, но и должны будем платить в бюджет Брюсселя, чтобы получить доступ к его рынкам".

"Борис Джонсон заявляет, что в таком случае мы превратимся в колонию ЕС, - напоминает газета в заключение своей редакционной статьи. - Устраивает ли такое положение вещей парламентариев-консерваторов? Если нет, как они полагают с этой ситуацией бороться?"