Жертвами ливней и наводнения в Японии стали уже более 140 человек

  • 10 июля 2018
Солдаты эвакуируют пожилую женщину, Япония, июль 2018 года. Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption С 1982 года Япония не видела подобной по количеству жертв катастрофы, вызванной проливными дождями.

По последним данным, как минимум 141 человек погиб в результате наводнений и оползней на западе Японии.

Более тридцати лет Япония не видела подобной по количеству жертв катастрофы, вызванной проливными дождями. Из -за бедствия премьер-министр Синдзо Абэ отменил зарубежную поездку.

Десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Около двух миллионов человек эвакуированы из региона бедствия.

"Я сказал своим близким готовиться к худшему", - сказал агентству Франс пресс Косукэ Киёхара. Его сестра и двое ее сыновей не выходят на связь, и он не знает, что с ними.

Полиция в районе бедствия в городе Кумано, Япония Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Более 700 тысяч спасателей работают в районе бедствия
Эвакуированные в центре. 9 июля 2018 года, Курасики, Окаяма, Япония. Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Около 12 тысяч человек находятся в эвакуационных центрах по всей стране
Японцы пытаются вернуть в положение затопленную машину. Курасики Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Спасти имущество и дома практически невозможно
Затопленные дома в Курасики Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Тысячи домов, отрезанных от электричества и водопровода, остаются под водой
Жители Курасики, 9 июля 2018 года, Япония Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption За последние несколько дней на западе Японии выпало осадков в три раза больше месячной нормы
Мужчина идет по разрушеной улице, Сака, Япония, июль 2018 года Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Затяжные ливни прекратились, но все еще есть риск внезапных ливней, опозней и гроз

В некоторых областях Японии, в том числе в префектуре Окаяма, угроза наводнения остается в силе.

Однако в ближайшие несколько дней ожидается более спокойная погода, что должно облегчить спасательную операцию.

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