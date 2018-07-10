Жертвами ливней и наводнения в Японии стали уже более 140 человек

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С 1982 года Япония не видела подобной по количеству жертв катастрофы, вызванной проливными дождями.

По последним данным, как минимум 141 человек погиб в результате наводнений и оползней на западе Японии.

Более тридцати лет Япония не видела подобной по количеству жертв катастрофы, вызванной проливными дождями. Из -за бедствия премьер-министр Синдзо Абэ отменил зарубежную поездку.

Десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Около двух миллионов человек эвакуированы из региона бедствия.

"Я сказал своим близким готовиться к худшему", - сказал агентству Франс пресс Косукэ Киёхара. Его сестра и двое ее сыновей не выходят на связь, и он не знает, что с ними.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Более 700 тысяч спасателей работают в районе бедствия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Около 12 тысяч человек находятся в эвакуационных центрах по всей стране

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спасти имущество и дома практически невозможно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тысячи домов, отрезанных от электричества и водопровода, остаются под водой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За последние несколько дней на западе Японии выпало осадков в три раза больше месячной нормы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Затяжные ливни прекратились, но все еще есть риск внезапных ливней, опозней и гроз

В некоторых областях Японии, в том числе в префектуре Окаяма, угроза наводнения остается в силе.

Однако в ближайшие несколько дней ожидается более спокойная погода, что должно облегчить спасательную операцию.

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