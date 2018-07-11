Смерть без причины: как в России приукрашивают онкологическую статистику

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption По официальной статистике, в России рак выявляют успешнее, чем в Европе

В новом "майском указе" президента Путина есть требование снизить смертность от онкологических заболеваний. Но со статистикой здесь явные проблемы, говорят врачи. В России растет смертность от неизвестных причин, преувеличено выявление рака на ранних стадиях, а онкологических больных, умерших в конце года, официальная статистика и вовсе не учитывает

В июне министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в России за последние пять лет заметно выросла выявляемость рака на ранних стадиях. Если раньше у 50% пациентов рак находили на первой-второй стадии, то теперь таких пациентов 56%. "Кажется, что это не очень много, но за данным приростом — десятки тысяч спасенных людей", - сказала она.

Внимание Скворцовой к этому показателю не случайно. Ранняя диагностика рака - это один из самых важных критериев, по которому во всем мире оценивают, насколько успешно работает медицинская система. На первой- второй стадиях победить рак проще и дешевле.

Следят чиновники и за показателем смертности от онкозаболеваний. В новом "майском указе" президента России Владимира Путина требуется снизить смертность от онкозаболеваний с 200 случаев на 100 тысяч человек до 185. Путин же в июне пообещал выделить из федерального бюджета 1 трлн рублей на строительство и переоборудование онкоцентров.

Но врачи и эксперты сомневаются в правильности цифр, которыми сейчас пользуется Минздрав.

Онкологи против кардиологов

"Задачу главнокомандующего [Путина - по понижению смертности от онкологических заболеваний] будет очень сложно выполнить, если мы с вами не помозгуем над статистикой, как мы будем представлять эти данные", - сказал на онкологическом форуме "Белые ночи" в июле Андрей Каприн, генеральный директор НМИЦ радиологии. - Были годы, к сожалению, когда был [особенно жесткий] контроль за кардиологической смертностью, нельзя было писать, что умер от инфаркта, а вот от рака кожи - можно было".

"У нас была пациентка, которая в 95-м году перенесла рак шейки матки. Его радикально пролечили, вероятность рецидива там стремится к нулю. За неделю до смерти она перенесла инсульт, но в качестве причины смерти ей все равно поставили рак", - рассказывает заведующая отделением одного из онкодиспансеров на западе России.

Внимание к онкологической статистике уже сыграло свою роль, правда, повышению точности статистики это не помогло. Теперь в качестве причины смерти чаще выбирают не онкологию или кардиологию, а другие причины, рассказывают врачи.

По статистике в России люди гораздо чаще, чем в Европе, умирают от неуточненных причин. К таким медики относят и старость.

В России 7,6% смертей происходят от неустановленных причин, а в странах Евросоюза - меньше 1%, рассказала на форуме "Белые ночи" Галина Петрова, ведущий научный сотрудник Российского центра информационных технологий и эпидемиологических исследований в онкологии МНИОИ имени Герцена, со ссылкой на данные ВОЗ.

"В 20 регионах России эта причина смерти занимает второе место в структуре смертности. Это можно объяснить только административным давлением. Боремся за снижение смертности от сердечно-сосудистых патологий, от онкологии. Куда деваться, все [записывают] в старость. Смерть от старости в два раза выше, чем в Европе [в расчете на 100 тыс. человек] - это при нашей-то продолжительности жизни", - сказала она.

По словам Петровой, при смерти от старости вскрытие проводят только в 5,6% случаев. В кавказских республиках вообще часто отказываются от вскрытия, потому что это противоречит мусульманским традициям.

Получается, что у этих людей мог бы быть диагноз "рак", поставленный посмертно, но статистика их не видит.

В 20 российских регионах онкодиспансеры и вовсе не имеют доступа к персонифицированным данным по своим пациентам. Фактически это означает, что их уже может не быть в живых, но они все еще стоят на учете, рассказала Петрова.

В первый год после постановки онкологического диагноза в России в среднем умирает 22,5% пациентов, следует из официальных данных региональных онкодиспансеров (их публикует Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена).

Если сравнить эти показатели с европейскими, то можно подумать, что России борьба с раком происходит успешнее. В Германии, например, в первый год после диагноза погибает 40% мужчин и 30% женщин, В Англии - 50 и 40%, в Дании - 55 и 43%, сравнивает Вахтанг Мерабишвили, глава научного отдела организации противораковой борьбы НМИНЦ онкологии имени Петрова.

Но скорее здесь дело не в успехах медицины, а в том, что данные неполные, считают эксперты. Так, по словам экспертов, данные об умерших в ноябре и позже вообще часто не попадают в отчет за год, потому что он сдается в январе следующего года. В Европе эта статистика готовится дольше - данные подаются в течение года, а публикуются еще позже.

Между 1-й и 4-й стадией

Цифры по раннему выявлению рака тоже приукрашены: в статистических сводках пациентам ставят более ранние стадии, чем есть на самом деле, чтобы создать впечатление хорошей работы онкослужбы и амбулаторно-поликлинического звена, считают эксперты.

В реальности ранние стадии в момент выявления не у половины, а лишь у 30-35% пациентов, подсчитал Вахтанг Мерабишвили. Примерно 10% пациентов, по его данным, приходят к врачам с первой стадией, а примерно 20% - со второй. Об этом он заявил на форуме, а ранее обращался с открытым письмом к коллегам. Подсчеты Мерабишвили основаны на данных регионов Северо-Запада России.

Пару лет назад один из регионов отчитался о выявляемости 60% случаев рака печени на ранних стадиях, привел пример Мерабишвили. В реальности же почти все пациенты с этим диагнозом попадают к врачу на третьей-четвертой стадии - и в России, и в других странах. Число пациентов с четвертой стадией в России при этом занижено.

"Я борюсь против того, чтобы мы сами себя обманывали и жили в облаках", - сказал Мерабишвили.

Мерабишвили предлагает прекратить сравнивать онкологическую статистику прежним способом - в абсолютных цифрах, а использовать стандартизованные показатели. Они позволяют учесть численность населения в разных возрастных группах. Таким образом при сравнении учитывается старение населения и рост продолжительности жизни. Если считать так, смертность снижается на протяжении 30 лет, говорит ученый.