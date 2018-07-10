"Футбол возвращается домой": как сборная Англии возродила хит 96 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие болельщики и игроки нынешней сборной Англии еще даже не родились, когда Англия в последний раз была в полуфинале ЧМ

Неофициальный гимн сборной Англии по футболу, записанный в 1996 году и переизданный в 1998-м, взлетел на вершину британского чарта за день до полуфинального матча чемпионата мира по футболу в России между Хорватией и Англией.

Песня Three Lions ("Три льва") обрела второе рождение во время нынешнего ЧМ: композицию, в которой обыгрывались неудачи английской сборной 1990-х, активно распевают футбольные фанаты, а социальные сети превратили ее в популярный мем.

Хотя слова песни и повествуют о неудачах сборной, рефрен It's coming home ("Он возвращается домой") говорит не о потерпевшем неудачу футболисте, а футболе в целом.

В 1996 году перед чемпионатом Европы по футболу, проходившим в Великобритании - на родине футбола - родилась фраза "Футбол возвращается домой, он возвращается домой".

Текст песни посвящен воспоминаниям о победе Англии на ЧМ-1966 и неудачам, постоянно преследующим ее с тех пор: "Три льва на футболке, сияет приз Жюля Риме [кубок, вручавшийся победителям ЧМ до 1970 года и названный именем основателя чемпионатов]. И тридцать лет боли не убили мою мечту", - поют актеры-комики Фрэнк Скиннер и Дэвид Бэддьел с рок-группой The Lightning Seeds.

С тех пор к 30 годам "боли" добавилось еще 22 года, в течение которых сборная Англии не добилась ничего - лишь пару раз дошла до четвертьфиналов Евро и ЧМ. Ее продолжали ругать газеты, проклинать телекомментаторы и поливать презрением бывшие игроки, такие как Алан Ширер.

Автор мелодии Иан Броуди признавался, что привык писать грустные баллады о несчастной любви и не знал, как взяться за футбольный гимн. Поэтому получилась баллада о несчастной любви фанатов сборной Англии к своей команде.

Футбольных гимнов у Англии несколько - были и All Together Now к ЧЕ-2004, Come On England, We're On The Ball, выпущенная к чемпионату мира-2002, и многие другие.

Но именно Three Lions, rак говорит один из исполнителей, актер-комик Дэвид Бэддьел - это единственный честный рассказ о перепадах эмоций простого болельщика от привычного разочарования к проблеску надежды и вере, что мечта всё-таки сбудется.

"Ее надо петь в нужный момент. Нельзя петь "футбол возвращается домой", если команда проиграла. Разумом мы понимаем, что очередной облом более чем вероятен, но надежда все равно живет в сердце, и этот элемент песни - вера вопреки, надежда перед лицом неутешительной истории, начинает вдруг резко набирать обороты, если история вдруг может принять удачный оборот", - говорит Бэддьел (в клипе песни он изображает интеллигентного неспортивного фаната в очках).

Именно сейчас такой момент - впервые с 1990 года Англия - в полуфинале мундиаля, и игра команды вызывает гордость у болельщиков. И песня Three Lions - впервые на вершине британского хит-парада с 1996 года, когда она продержалась там две недели.

Официальный британский хит-парад публикуется по пятницам, однако как свидетельствуют данные Official Charts Company, которая занимается подсчетом продаж, скачиваний и проигрываний музыки, уже во вторник Three Lions значительно опережала ближайшего конкурента - композицию Джорджа Эзры Shotgun.

В общей сложности с прошлой пятницы на территоррии Великобритании было продано 31167 копий сингла, а пользователи стриминговых сервисов Spotify, Apple Music и других прослушали песню всего за несколько дней более 2,5 млн раз.

На полуфинал Англия-Хорватия в Москве отправляется легендарный полузащитник команды Пол Гаскойн - по воспоминаниям экс-капитана команды, а ныне телекомментатора Би-би-си Алана Ширера, Гаскойн особенно любил песню Three Lions и на тренировках во время чемпионата Европы 1996 года постоянно врубал ее на полную громкость.

Сам Ширер - с уничижительных комментариев которого начинается видеоклип песни - теперь думает и о возвращении "домой" самого Кубка мира.

Фразу "It's coming home" повторяют как дань уважения британцам иностранные звезды на концертах (как Джастин Тимберлейк), используют в целях политической сатиры как отклик на отставку главы МИД Бориса Джонсона, а также сочиняют бесчисленное количество мемов и шуток на основе песни.