Как украинцы поссорились с ФИФА из-за ролика хорватских футболистов

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Домагой Вида пять лет играл за киевское "Динамо"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и член тренерского штаба национальной сборной Огнен Вукоевич после матча с Россией записали в раздевалке видео со слоганом "Слава Украине!", за что первый получил предупреждение, а второй - крупный штраф и дисквалификацию.

Тем не менее позже появилось новое видео, а украинские пользователи "Фейсбука" обвалили рейтинг страницы ФИФА. Русская служба Би-би-си восстанавливает хронологию конфликта.

В субботу 7 июля сборная Хорватия выиграла у России в матче 1/4 финала чемпионата мира. Позже в интернете появилось видео, в котором защитник хорватской сборной Домагой Вида выкрикивает "Слава Украине", а Вукоевич говорит: "Это победа за "Динамо" и за Украину".

Оба участника видео - бывшие игроки киевского "Динамо". Вида выступал за клуб с 2013-го по 2018 год, а Вукоевич - с 2008-го по 2015-й. Вукоевич ранее играл и за сборную Хорватии, а в этот раз стал членом тренерского штаба.

В воскресенье, 8 июля, дисциплинарный комитет ФИФА вынес Домагою Виде предупреждение, но дисквалифицировать не стал. Хорватский защитник извинился и заявил, что расстроен тем, как интерпретировали его слова.

"Это однозначно не было политическим лозунгом, а простая благодарность за поддержку из Украины, где я и Вукоевич провели несколько лет", - сказал футболист.

А вот Вукоевича Хорватский футбольный союз лишил аккредитации на турнир. Теперь Вукоевич, завершивший карьеру игрока еще в 2014 году, больше не входит в хорватскую делегацию и не может посещать матчи чемпионата в ее составе. По решению ФИФА он также оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков (около 945 тысяч рублей).

Вукоевич в своем заявлении сказал, что в его словах не было политической подоплеки. "Однако я понимаю, что мое заявление, к сожалению, можно было интерпретировать по-другому. Я сожалею об этом и приношу извинения российским болельщикам", - заявил он.

Отмечается, что ФИФА при вынесении решения приняла во внимание то, что Вукоевич принес извинения.

Новое видео

В понедельник 9 июля вечером в сети появилось еще одно видео, где Домагой Вида кричит "Слава Украине!". Рядом с ним в кадре - помощник главного тренера сборной Ивица Олич, который, впрочем, ничего не сказал.

Неясно, когда снято видео, но детали позволяют утверждать, что запись сделана также после матча с Россией 7 июля. Вида и Олич сидят на фоне такой же стены, что и в первом видео, на них те же футболки, что и в день матча.

Как отмечает Sports.ru, оба видео выложены не самими игроками. Они появлялись в соцсетях у украинских журналистов и блогеров. Издание делает вывод, что игроки записывали эти видео для своих знакомых с Украины и отправляли им.

Как пишет Sports.ru, в ролике Вида обращается к "кафане" (балканскому ресторану), потом говорит "Всем привет, Белград, гори! (В переводе с хорватского - "отжигай" - Би-би-си)", после этого поет с тренером Оличем сербскую песню о кафане (Kafana je moja sudbina) и завершает видео фразой "Йован, брат, поцелуй всех".

Издание утверждает, что видео записано для знакомых Виды из киевского ресторана "Белград". Это, судя по всему, единственный сербский ресторан в Киеве. Йован - это владелец "Белграда", пишет журналист хорватской Sport Arena Иван Жежель, - Они познакомились, когда Вида играл за киевское "Динамо".

Вида имел в виду именно ресторан, поясняет репортер Сербской службы Би-би-си Александр Миладинович.

"Кроме "Слава Украины", не вижу здесь других отсылок, которые могли задеть кого-либо. Когда он говорит "Belgrad gori", в современном разговорном стиле это значит - закатить вечеринку, яркие эмоции, веселье, музыка, напитки и так далее. Тут нет негативных коннотаций, и он, очевидно, обращается к ресторану - а не к сербской столице", - комментирует Миладинович.

Вида произносит "Белград", хотя на хорватском языке название столицы Сербии должно звучать как "Београд", что также позволяет думать, что он имел в виду ресторан.

Сербская служба Би-би-си перевела реплики Виды:

Вида: Пошли в кафану, я за все заплачу, когда приеду. Слава Украине! Брат, помаши и шли привет кафане "Белград" в Киеве.

Вида и Олич поют югославскую фолк-песню, где говорится:"Кафана - моя судьба, она забрала мою жизнь".

Вида: Всем привет, пойдем. Целую, пока!

Миладинович замечает, что не видит здесь отсылок к песне фанатского клуба "Партизан", как считали некоторые. Вида поет песню "Kafana je moja istina" Томы Здравковича.

Обвал рейтинга ФИФА

Вечером 9 июля украинские пользователи "Фейсбука" атаковали страницу ФИФА. На настоящий момент 154 тысячи пользователей поставили странице оценку "1". Оценки сопровождаются комментариями "Слава Украине".

Рейтинг страницы менее чем за сутки упал с пяти звезд до 1,3.

Вечером 9 июля Федерация футбола Украины сообщила, что направила в ФИФА письмо, где разъясняла значение фразы "Слава Украине".

"Лозунг "Слава Украине!" является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривания своих команд во время матчей. В то же время в этом лозунге нет никакого негативного или оскорбительного содержания, как и, например, в лозунгах "Слава Хорватии!" или "Слава Франции!", - говорится в заявлении.

"Футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил уважение его болельщиков, вправе выразить благодарность и уважение к Украине и нашим болельщикам! Дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, запрещающей такие действия", - заявляет организация. Ситуацию вокруг Домагоя Виды она назвала травлей.

Олег Карпяк, Украинская служба Би-би-си:

Сегодня фразу "Слава Украине" можно услышать от человека с практически любыми политическими взглядами. Однако, скорее всего, он будет критически настроен по отношению к действующей российской власти.

Еще в начале 2000-х полный вариант приветствия: "Слава Украине - Героям слава" для большинства украинцев четко ассоциировался с националистическим повстанческим движением на Западной Украине во время Второй мировой. Соответственно, одним оно ласкало слух, а у других вызывало отторжение.

При этом первую часть фразы - "Слава Украине" - активно использовали футбольные фанаты киевского "Динамо" и сборной Украины еще в 1990-х, без какой-либо исторической привязки. Историки же уточняют, что это приветствие было в обиходе еще во времена Украинской народной республики, то есть в 1917-1920 годах, задолго до появления Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА).

Однако после начала Второй мировой именно ОУН сделала слоган "Слава Украине - Героям слава" своим, создав ему националистическую коннотацию на многие десятилетия.

В широкие массы это приветствие вошло во времена первого Майдана в 2004 году. Тогда будущий президент Виктор Ющенко любил заканчивать свои выступления перед сторонниками возгласом "Слава Украине". Так слоган стал одним из мемов первого Майдана.

Окончательно слоган был принят как неформальный национальный символ во времена второго Майдана в 2013-2014 годах. Тогда вдруг оказалось, что вторая часть - "Героям слава" - касается не только фамилий из учебников истории, но и героев нынешних - тех, кто погиб на Майдане и в боях на Донбассе.

В начале этого года правительство даже предложило парламенту узаконить "Слава Украине - Героям слава" как приветствие в армии вместо старого советского "Здравия желаю". Однако пока Верховная рада не рассматривала этот вопрос.

Хорватские СМИ недовольны

В свою очередь хорватские СМИ еще после публикации первого видео раскритиковали Виду и Вукоевича.

"Отношения между Россией и Украиной не особо хороши, и это видео можно интерпретировать как прямую провокацию", - пишет хорватское издание Sportarena и надеется, что сборной Хорватии после этого не придется столкнуться с проблемами.

Правообладатель иллюстрации PA Images/TASS Image caption Огнена Вукоевича (справа) крупно оштрафовали и запретили дальше участвовать в чемпионате

"Есть вещи, которые нам не нужны. А именно видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, где они приветствуют своих украинских друзей. Россия и Украина находятся в конфликте, и не только дипломатическом, но и вооруженном, и конечно, любое сообщение с враждебной стороны можно понять как нечто неискреннее. Очевидно, что ни Вукоевич, ни Вида не думали об этом", - пишет Dnevno.

Каждый должен взять на себя ответственность за свои действия, отмечает издание.