У России могут появиться свои офшоры. Как они будут работать?

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Остров Русский должен стать одним из российских офшоров

Уже осенью этого года в России могут заработать собственные офшоры, заявил во вторник министр экономического развития Максим Орешкин. Такие зоны появятся на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Как будут работать "российские офшоры"?

По словам Орешкина, "специальные административные районы" могут начать работать в сентябре-октябре этого года. Речь идет о российской версии офшоров, в которые, по задумке властей, должны перевести свои структуры российские компании, зарегистрированные в других странах.

Орешкин во вторник утром обсуждал законопроект о создании российских офшоров с представителями фракции "Единая Россия" в Госдуме.

По словам первого заместителя руководителя фракции Виктора Пинского, депутаты собираются принять законопроект до конца весенней сессии в Госдуме, которая завершится в конце июля. Ранее чиновники планировали вынести законопроект на рассмотрение правительства в августе, сообщал ТАСС.

"По примерным подсчетам специалистов, приток инвестиций составит более 1 млрд долларов", - заявил депутат.

Орешкин объяснил журналистам, как будут работать российские офшоры. Русская служба Би-би-си выделила из его речи основные тезисы.

Компании, работающие в зарубежных офшорах, смогут полностью перенести свою холдинговую структуру в российский офшор, причем это займет, по словам министра, всего несколько дней.

По словам Орешкина, это позволит компаниям, решившим вернуться в Россию, сэкономить. Раньше для того, чтобы перерегистрировать компанию в России, бизнесменам надо было ликвидировать фирму в одной стране и погасить все ее обязательства. Согласно новой схеме, компания, вновь зарегистрированная в российском офшоре, просто сможет продолжить работать дальше с сохранением всех своих обязательств и контрактов с банками.

Налоговый режим в российском офшоре, таким же, как в иностранном офшоре. По словам Орешкина, это приведет даже к небольшому увеличению доходов бюджета, так как компании, раньше платившие налоги в иностранных государствах, будут платить их в России.

Изменения будут сделаны и в валютном законодательстве. Компании из российских офшоров, по словам Орешкина, будут регулироваться как нерезиденты. Фактически это означает снятие с этих компаний ряда ограничений, например, по открытию счетов в иностранных банках и различных отчетах о движении денежных средств.

Компании после перерегистрации смогут выйти на российские биржи.

В законопроекте, по словам Орешкина, прописано, что особый режим для этих зон будет действовать 10 лет, но возможно его продление.

Кто планируют податься в российские офшоры?

Орешкин не назвал компании, которые готовы перерегистрировать свои структуры в российских офшорах. По его словам, на первом этапе большого числа регистраций не будет, но некоторые компании могут на это решиться и показать пример другим.

"Любой сложный новый процесс несет в себе неопределенность. На эту неопределённость не все готовы идти сразу. Те, кто находится в более благоприятной ситуации, будут выжидать и смотреть, что будет происходить с другими компаниями", - заявил министр.

По его словам, чиновники сейчас общаются на эту тему со многими бизнесменами, включая входящих в бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. В него входят многие российские крупные бизнесмены, включая председателя совета директора "Северстали" Алексея Мордашова, основателя USM Holding Улишера Усманова и члена совета директоров "Альфа Банка" Михаила Фридмана.

По данным СМИ, как минимум одна компания рассматривает возможность перерегистрации в российском офшоре - это En+ Олега Дерипаски, попавшая под санкции в начале апреля. После попадания в санкционный список США рыночная акции En+ и "Русала" на биржах обрушались, а Дерипаске пришлось пойти на изменения в руководстве компаний.

По мнению экспертов газеты "Ведомости", перерегистрация может стать для компании условием получения помощи со стороны государства.

Дерипаска через холдинговую компанию En+ владеет "Русалом". Сама компания зарегистрирована на острове Джерси. Остров относится к "коронным владениям" Великобритании и является "налоговой гаванью". По данным газеты, не исключено, что после перерегистрации ей придется покинуть Лондонскую биржу.

Русская служба направила запрос в "Русал", но пока не получила ответа.

Другие компании, по данным "Коммерсанта", пока не высказали желания перерегистрировать в российских офшорах. В черном списке США оказался и Виктор Вексельберг, возглавляющий компанию "Ренова". Структуры Виктора Вексельберга среди потенциальных резидентов российских офшоров не упоминались.

В целом пока попытки властей привлечь российских бизнесменов обратно в страну не выглядят достаточно удачными. В марте Россия разместила "облигации для олигархов", которые, по плану властей, должны были купить российские бизнесмены для возвращения капиталов в Россию. Размещение прошло успешно, но основными клиентами стали в основном инвесторы из США и России.

Власти также объявили о новой амнистии капитала, которая даст возможность бизнесменам легализовать состояния, заработанные за границей. Но эксперты также сомневаются в том, что бизнесмены готовы возвращать свои капиталы в Россию.