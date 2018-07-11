Распознавание лиц: можно ли спрятаться от "Большого Брата"?
Когда в этом году IT-гигант Facebook выпустил технологию распознавания лиц и начал продвигать ее на европейском рынке, компания позиционировала новый продукт как способ помочь людям защитить свою онлайн-идентичность. Но вопрос о том, насколько сами пользователи могут контролировать эту технологию, по-прежнему открыт.
"Технология распознавания лиц позволяет нам защитить вас от незнакомца, а ваше фото придаёт вам индивидуальности", - заявила корпорация своим европейским потребителям.
Это - рискованный шаг для социальной сети, отмечают критики.
Шесть лет назад социальной сети пришлось дезактивировать аналогичную технологию на рынке в ЕС, после того как регулирующие органы Евросоюза подняли вопрос о согласии пользователей. Теперь Facebook вводит эту услугу в рамках обновления пользовательского разрешения своими продуктами на европейском рынке.
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При том, что в данный момент к компании приковано пристальное внимание регулирующих органов, властей и правозащитников в США и Европе.
Несколько американских правительственных агентств в настоящее время расследуют ответ Facebook на сбор данных своих пользователей политической консалтинговой компанией Cambridge Analytica.
А в Британии национальный регулятор оштрафовал IT-гиганта на 500 тыс. фунтов за недостаточную защиту личных данных пользователей в скандале с этой консалтинговой фирмой.
Уже более десятка организаций, борющихся за онлайн-конфиденциальность, и, по крайней мере, несколько должностных лиц утверждают, что использование технологии распознавания лиц нарушает права пользователей, у которых не получили соответствующего согласия.
Как работает технология
Распознавание лиц работает, сканируя лица неназванных людей на фотографиях или видеороликах, а затем сопоставляя коды шаблонов лиц с информацией в базе данных названных людей.
Facebook утверждает, что пользователи сами отвечают за этот процесс, сообщая им: "Вы контролируете распознавание лиц".
Но критики говорят, что люди не могут управлять технологией, потому что Facebook "собирает" их лица на фотографиях. Даже когда функция распознавания лиц отключена у одного пользователя, она может быть включена у другого, и полностью контролировать все фото с собственным изображением в сети невозможно.
"Facebook пытается объяснить свою практику способами, которые делают компанию похожим на хорошего парня. Что, мол, они каким-то образом защищают вашу конфиденциальность", - сказала Дженнифер Линч, старший юрист по работе с организацией по защите прав пользователей интернет-ресурсами Electronic Frontier Foundation. - "Но слова несколько расходятся с делом: они сканируют каждую вашу фотографию".
Еще в 2010 году компания представила функцию маркировки фотографий под названием "Предложения тегов", в которой использовалось программное обеспечение для сопоставления лиц, чтобы предлагать имена людей на фотографиях пользователей.
"Когда предложения тегов спрашивают вас: "Это Джилл"? - вы не думаете, что вы маркируете лица, чтобы улучшить алгоритм их распознавания на Facebook", - сказал Брайан Брэкин, исполнительный директор компании Kairos, компании-создательницы ПО по распознаванию лиц. И добавил, что у Facebook один из самых мощных в мире механизмов определения людей на фото.
Пресс-секретарь Facebook Рошель Надири парирует, что система анализирует лица на фотографиях пользователей, чтобы проверить, соответствуют ли они тем, у кого включена функция распознавания лиц. Если система не может найти совпадение, поясняет Надири, то она не идентифицирует человека и сразу же удаляет данные об изображении его лица.
Недовольные и несогласные
В Европейском союзе действует жёсткий новый закон о защите данных, который требует от компаний получить явное и "свободно предоставленное" согласие на сбор конфиденциальной информации, в частности - доступ к лицам на фото.
И некоторые критики утверждают, что Facebook пытается манипулировать согласием пользователя.
"Получается, что Facebook каким-то образом угрожает мне, что, если я не куплюсь на технологию распознавания лиц, я буду в опасности", - сказала Вивиан Рединг, бывший еврокомиссар по вопросам информационного общества и СМИ. "Это полностью противоречит европейскому законодательству, потому что компания пытается манипулировать согласием", - уверена политик.
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Национальные регуляторы в европейских странах также обеспокоены практикой распознавания лиц в Facebook. В Ирландии, где находится международная штаб-квартира корпорации, пресс-секретарь Комиссии по защите данных заявила, что регулирующие органы отправили ряд конкретных запросов в Facebook в отношении этой технологии.
В США против новой технологии компании подано несколько исков:
- Иск жителей штата Иллинойс, утверждающие, что практика распознавания лиц компании нарушает местный закон.
- Жалоба группы потребителей в Федеральную торговую комиссию США.
Но, по словам пресс-секретаря Facebook, компания уведомила пользователей о расширенном действии новой технологии. Пользователи, у которых были установлены опции идентификации лица, могут их отключить. "Мы всегда уважали выбор людей", - добавила Надири.
Один в поле не воин
Facebook далеко не единственный IT-гигант, который ратует за технологию распознавания лиц. За последние несколько лет Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft запатентовали свои аналоги.
В мае группы гражданских свобод критиковали Amazon за предложение использовать технологию под названием Rekognition полицейским подразделениям. Компания тогда заявила, что эта технология также используется при поиске потерянных детей в парках развлечений и с другими целями.
Более того, несмотря на жесткую критику, полиция города Орландо во Флориде в настоящий момент продолжает тестирование этой технологии Amazon, считая ее потенциально эффективным механизмом борьбы с преступностью.
Еще в 2015 году MasterCard заявила, что начинает тестировать новую технологию под названием Identity Check. Компания планировала запустить сервис в 12 европейских странах.
Годом позже в одном из торговых центров китайского города Ханчжоу в ресторане KFC заработала система покупок с помощью селфи: улыбка на камеру помогала опознать лицо и автоматически списать платёж с привязанного банковского счёта.
Впрочем, сотрудники компании по кибербезопасности из Вьетнама выложили видео, где показывали, что им удалось создать маску, имитирующую лицо владельца iPhone. С ее помощью они смогли разблокировать знаковое детище Apple.
В мае этого года российская компания VisionLabs - разработчик в области компьютерного зрения - запустила функцию оплаты с помощью сканирования лица покупателя на кассе.
Но далеко не все в России считают, что технология отработана и готова к использованию в коммерческих целях.
Доктор технических наук и заведующий кафедрой защиты информации МФТИ Валерий Конявский сказал Би-би-си, что в случае сбоев в работе таких методов платежей ответственность будет лежать или на покупателях, или на кассирах.
"Это уязвимая технология, и сегодня я бы не рекомендовал ее использовать в промышленных, а не исследовательских целях. Самая главная уязвимость в том, что любой смартфон и любой планшет, которые используются в обычном нашем мире, - это аппаратура недопроверенная. Мы знаем сколько угодно случаев, когда они заражаются вредоносным ПО", - заметил специалист.