Распознавание лиц: можно ли спрятаться от "Большого Брата"?

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Желание Facebook внедрить повсеместно распознавание лиц ставит действия этой компании в центр более широкой дискуссии о том, как регулировать столь мощный механизм контроля над личностью

Когда в этом году IT-гигант Facebook выпустил технологию распознавания лиц и начал продвигать ее на европейском рынке, компания позиционировала новый продукт как способ помочь людям защитить свою онлайн-идентичность. Но вопрос о том, насколько сами пользователи могут контролировать эту технологию, по-прежнему открыт.

"Технология распознавания лиц позволяет нам защитить вас от незнакомца, а ваше фото придаёт вам индивидуальности", - заявила корпорация своим европейским потребителям.

Это - рискованный шаг для социальной сети, отмечают критики.

Шесть лет назад социальной сети пришлось дезактивировать аналогичную технологию на рынке в ЕС, после того как регулирующие органы Евросоюза подняли вопрос о согласии пользователей. Теперь Facebook вводит эту услугу в рамках обновления пользовательского разрешения своими продуктами на европейском рынке.

При том, что в данный момент к компании приковано пристальное внимание регулирующих органов, властей и правозащитников в США и Европе.

Несколько американских правительственных агентств в настоящее время расследуют ответ Facebook на сбор данных своих пользователей политической консалтинговой компанией Cambridge Analytica.

А в Британии национальный регулятор оштрафовал IT-гиганта на 500 тыс. фунтов за недостаточную защиту личных данных пользователей в скандале с этой консалтинговой фирмой.

Уже более десятка организаций, борющихся за онлайн-конфиденциальность, и, по крайней мере, несколько должностных лиц утверждают, что использование технологии распознавания лиц нарушает права пользователей, у которых не получили соответствующего согласия.

Как работает технология

Распознавание лиц работает, сканируя лица неназванных людей на фотографиях или видеороликах, а затем сопоставляя коды шаблонов лиц с информацией в базе данных названных людей.

Facebook утверждает, что пользователи сами отвечают за этот процесс, сообщая им: "Вы контролируете распознавание лиц".

Но критики говорят, что люди не могут управлять технологией, потому что Facebook "собирает" их лица на фотографиях. Даже когда функция распознавания лиц отключена у одного пользователя, она может быть включена у другого, и полностью контролировать все фото с собственным изображением в сети невозможно.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Все больше компаний и госучреждений проявляют интерес к этой технологии

"Facebook пытается объяснить свою практику способами, которые делают компанию похожим на хорошего парня. Что, мол, они каким-то образом защищают вашу конфиденциальность", - сказала Дженнифер Линч, старший юрист по работе с организацией по защите прав пользователей интернет-ресурсами Electronic Frontier Foundation. - "Но слова несколько расходятся с делом: они сканируют каждую вашу фотографию".

Еще в 2010 году компания представила функцию маркировки фотографий под названием "Предложения тегов", в которой использовалось программное обеспечение для сопоставления лиц, чтобы предлагать имена людей на фотографиях пользователей.

"Когда предложения тегов спрашивают вас: "Это Джилл"? - вы не думаете, что вы маркируете лица, чтобы улучшить алгоритм их распознавания на Facebook", - сказал Брайан Брэкин, исполнительный директор компании Kairos, компании-создательницы ПО по распознаванию лиц. И добавил, что у Facebook один из самых мощных в мире механизмов определения людей на фото.

Пресс-секретарь Facebook Рошель Надири парирует, что система анализирует лица на фотографиях пользователей, чтобы проверить, соответствуют ли они тем, у кого включена функция распознавания лиц. Если система не может найти совпадение, поясняет Надири, то она не идентифицирует человека и сразу же удаляет данные об изображении его лица.

Недовольные и несогласные

В Европейском союзе действует жёсткий новый закон о защите данных, который требует от компаний получить явное и "свободно предоставленное" согласие на сбор конфиденциальной информации, в частности - доступ к лицам на фото.

И некоторые критики утверждают, что Facebook пытается манипулировать согласием пользователя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На европейском рынке компания Facebook выбрала агрессивную политику, но получает жесткое противодействие

"Получается, что Facebook каким-то образом угрожает мне, что, если я не куплюсь на технологию распознавания лиц, я буду в опасности", - сказала Вивиан Рединг, бывший еврокомиссар по вопросам информационного общества и СМИ. "Это полностью противоречит европейскому законодательству, потому что компания пытается манипулировать согласием", - уверена политик.

Национальные регуляторы в европейских странах также обеспокоены практикой распознавания лиц в Facebook. В Ирландии, где находится международная штаб-квартира корпорации, пресс-секретарь Комиссии по защите данных заявила, что регулирующие органы отправили ряд конкретных запросов в Facebook в отношении этой технологии.

В США против новой технологии компании подано несколько исков:

Иск жителей штата Иллинойс, утверждающие, что практика распознавания лиц компании нарушает местный закон.

Жалоба группы потребителей в Федеральную торговую комиссию США.

Но, по словам пресс-секретаря Facebook, компания уведомила пользователей о расширенном действии новой технологии. Пользователи, у которых были установлены опции идентификации лица, могут их отключить. "Мы всегда уважали выбор людей", - добавила Надири.

Один в поле не воин

Facebook далеко не единственный IT-гигант, который ратует за технологию распознавания лиц. За последние несколько лет Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft запатентовали свои аналоги.

В мае группы гражданских свобод критиковали Amazon за предложение использовать технологию под названием Rekognition полицейским подразделениям. Компания тогда заявила, что эта технология также используется при поиске потерянных детей в парках развлечений и с другими целями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Китае технология распознавания лиц широко используется полицией и спецслужбами

Более того, несмотря на жесткую критику, полиция города Орландо во Флориде в настоящий момент продолжает тестирование этой технологии Amazon, считая ее потенциально эффективным механизмом борьбы с преступностью.

Еще в 2015 году MasterCard заявила, что начинает тестировать новую технологию под названием Identity Check. Компания планировала запустить сервис в 12 европейских странах.

Годом позже в одном из торговых центров китайского города Ханчжоу в ресторане KFC заработала система покупок с помощью селфи: улыбка на камеру помогала опознать лицо и автоматически списать платёж с привязанного банковского счёта.

Впрочем, сотрудники компании по кибербезопасности из Вьетнама выложили видео, где показывали, что им удалось создать маску, имитирующую лицо владельца iPhone. С ее помощью они смогли разблокировать знаковое детище Apple.

В мае этого года российская компания VisionLabs - разработчик в области компьютерного зрения - запустила функцию оплаты с помощью сканирования лица покупателя на кассе.

Но далеко не все в России считают, что технология отработана и готова к использованию в коммерческих целях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока эксперты говорят об уязвимости технологии и отмечают, что потребитель от нее может сильно проиграть

Доктор технических наук и заведующий кафедрой защиты информации МФТИ Валерий Конявский сказал Би-би-си, что в случае сбоев в работе таких методов платежей ответственность будет лежать или на покупателях, или на кассирах.

"Это уязвимая технология, и сегодня я бы не рекомендовал ее использовать в промышленных, а не исследовательских целях. Самая главная уязвимость в том, что любой смартфон и любой планшет, которые используются в обычном нашем мире, - это аппаратура недопроверенная. Мы знаем сколько угодно случаев, когда они заражаются вредоносным ПО", - заметил специалист.