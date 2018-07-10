Сенатор США сравнил власти России с мафией. А как он вел себя в Москве?

Правообладатель иллюстрации Bill Clark/CQ Roll Call Image caption Сенатор Кеннеди в разговоре с журналистами назвал Владимира Путина "диктатором", а Сергей Лаврова - "хулиганом"

Сенатор Джон Нили Кеннеди, который побывал в России в составе американской делегации, накануне заявил, что иметь дело с российским правительством "все равно что иметь дело с мафией". Какое впечатление эти слова произвели на российских политиков, встречавшихся с американцами?

Делегация членов сената и палаты представителей США побывала в России в начале июля - это стало первым подобным визитом впервые за много лет. В Москве у сенаторов и конгрессменов состоялись встречи в МИДе, а также в Совете Федерации и Госдуме.

Обе стороны позитивно оценивали итоги визита. Например, глава американской делегации Ричард Шелби заявил, что "встречи, подобные этой, будут полезны нашим обеим странам". А российские парламентарии стали готовиться к ответному визиту в США.

Media playback is unsupported on your device Американские сенаторы приехали в Москву. Зачем?

Но накануне, 9 июля, во время общения с журналистами в конгрессе США Кеннеди заявил, что "в России нет политической философии".

"Это все равно что сказать, что такое политическая философия мафии, - пояснил республиканец, сенатор от Луизианы. - Их философия - деньги и власть. Это философия Путина. Он правит железной рукой, он диктатор".

Кеннеди также призвал не доверять президенту России и пытаться "сдержать его". По его словам, он не ждет прорыва от встречи Путина с президентом США Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки 16 июля.

Кеннеди никаких подобных заявлений не делал, но казалось, что он был настроен на диалог меньше всего. Он озвучивал клише Анатолий Аксаков, депутат Госдумы

Главу МИД России Сергея Лаврова, с которым также встречалась американская делегация, он и вовсе назвал "хулиганом".

Еще находясь в России, сенатор Кеннеди говорил, что поднимал проблемные темы во время встречи с российскими политиками.

"У нас состоялась весьма длительная и честная дискуссия. Мы не разрешили всех вопросов, которые перед нами стояли, но, по крайней мере, мы общались", - сказал тогда сенатор, добавив, что противоречия, связанные с территориальной целостностью Украины, должны решаться "на другом уровне".

Русская служба Би-би-си спросила у российских депутатов и сенаторов, участвовавших во встрече с американской делегаций, удивлены ли они подобными заявлениями.

Анатолий Аксаков, глава комитета по финансовым рынкам Госдумы:

"Встреча американцев с депутатами была дружелюбная, хотя острые вопросы, конечно, поднимались.

Кеннеди никаких подобных заявлений не делал, но казалось, что он был настроен на диалог меньше всего. Он озвучивал клише, которые звучали как лозунги, вроде: "Уйдите из Сирии", "Не вмешивайтесь в выборы". Причем он даже не просил ответа на свои вопросы.

Сенатор Кеннеди был у нас, участвовал в совещании. Во время него молчал как партизан, словно воды в рот набрал Андрей Климов, член Совета Федерации

Депутаты на это реагировали спокойно. Я даже его хотел в Крым пригласить, чтобы он пообщался с людьми, лучше понял, что там происходит, но мне надо было уходить представлять законопроект.

[Спикер Госдумы Вячеслав] Володин отреагировал хорошо. Сказал, что фамилия Кеннеди для россиян имеет позитивное значение, и, что хотя этот сенатор и не представитель клана Кеннеди, мы надеемся, что и в его случае значение будет позитивным. Был шутливо-доброжелательный тон.

Я ничего драматичного в высказываниях Кеннеди не вижу. Во-первых, они направлены на внутреннего потребителя в США. Во-вторых, не стоит ожидать, что после первой встречи сразу наступит полное взаимопонимание. А в-третьих, все подтверждали, что нужно продолжить диалог. Никто, в том числе Кеннеди, против этого не возражал.

Андрей Климов, председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета:

"Сенатор Кеннеди был у нас, участвовал в совещании. Во время него молчал как партизан, словно воды в рот набрал. Сенатор [Ричард] Шелби, руководитель их делегации, спрашивал его, есть ли у него вопросы. Он не захотел их задавать.

С точки зрения его личного участия в визите делегации американских сенаторов в Россию могу сказать только одно - более бесцельно потраченных средств налогоплательщиков и представить трудно Константин Косачев, член Совета Федерации

У нас при этом с его коллегами была дискуссия, мы обсуждали тему с вмешательством в выборы США - три часа продолжался разговор. Слова "Крым", могу вам сказать, там вообще не звучало.

Чем дальше Кеннеди отъезжает от России, тем больше дает комментариев.

Сначала он дал интервью, в котором предложил вводить "драконовские санкции". Еще дальше уехал - пошли комментарии про мафию. Может, это неспроста и это историческая память включилась: мафия ведь американское явление. Может, он "Карточный домик" пересмотрел.

Мое личное мнение таково, что сейчас многие конгрессмены и сенаторы отличаются от своих предшественников по глубине знаний. Фамилия Кеннеди, конечно, звонкая. Мы знали людей с такой фамилией, но они были намного более мудрыми. И они соображали, что, как, и когда про нашу страну говорить".

Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам:

"На встрече в Совете Федерации (о других говорить не могу) сенатор Кеннеди отмолчался и даже на отдельное предложение сенатора Шелби взять слова заявил, что "ему нечего сказать". То есть получается, что он ничего не услышал из сказанного нами и не нашел нужным ничего сообщить нам.

Жаль, ведь это был реальный шанс на диалог, который по определению лучше монологов, которыми всегда отличался и продолжает отличаться господин Кеннеди.

С точки зрения его личного участия в визите делегации американских сенаторов в Россию могу сказать только одно - более бесцельно потраченных средств налогоплательщиков и представить трудно. Надеюсь, что эта оценка распространится не на всех парламентариев США, участвовавших в этой поездке".