Футбол - это война. Иногда вполне реальная

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гондурасские солдаты на линии фронта

Футбол, конечно, как говорят психологи, лишь сублимация настоящих военных действий. Но не всегда лишь сублимация. Ровно 49 лет назал из-за футбола разгорелась настоящая кровопролитная война.

Вам знакомы такие слова: тактическая атака, пушечный выстрел, нападающий, защита, фланг, оборонительные редуты и так далее? Да, слова исключительно военные. Но не только. Военные термины применяются в футболе направо и налево. Тут вам и бомбардиры, и защитники и много чего другого.

Как минимум однажды футбол плавно перетек в полноценную войну. Войну с танками, авиацией, пехотой, оккупацией территории противника, несколькими тысячами жертв, беженцами.

Все как в кино, кроме того, что это произошло на самом деле.

"Футбольная война" произошла в 1969 году во время отборочных матчей перед чемпионатом мира. Буквально в самый последний момент Гондурас проиграл Сальвадору. Через несколько дней, 14 июля, началась война. Война настоящая.

Между обеими странами и без того были серьезные трения из-за массовой миграции, споров о конкретных линиях границ и нелюбви друг к другу тогдашних диктаторских правителей обеих стран.

Но последней каплей оказался футбол. Таких отборочных матчей на чемпионат мира не видел никто, ни до, ни после.

Камни и дохлые крысы

Каждая команда надеялась на победу, так как в противном случае она оставалась бы дома.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сальвадорским беженцам помогал Красный Крест

Первый матч прошел 8 июня в столице Гондураса Тегусигальпе. Учитывая серьезные трения между обеими странами, сальвадорская сборная попыталась провести как можно меньше времени в Гондурасе, и прибыла туда лишь к вечеру накануне матча.

Всю ночь их отель был окружен толпой, которая закидывала окна номеров камнями, а вокруг постоянно гудели клаксоны. Неудивительно, что уставшие сальвадорцы проиграли со счетом 0:1. Гондурасу удалось забить этот гол лишь в последнюю минуту первого тайма.

В самом Сальвадоре это поражение было воспринято как национальная трагедия. 18-летняя Амелия Боланос, дочь генерала, покончила с собой. Она была похоронена с государственными почестями и стала мученицей в деле борьбы с Гондурасом.

Неделю спустя ситуация была накалена до предела. Сборную Гондураса, приехавшую в Сан-Сальвадор, ожидала ужасная ночь в преддверии второго матча. Их гостинцу со всех сторон окружили сальвадорцы. Отель закидали камнями, бутылками с зажигательной смесью, и даже дохлыми крысами.

Сборная Гондураса, само собой, не могла ни спать, ни отдыхать. Гондурасцы провели ночь на крыше здания, в ожидании полиции. На следующий день их доставили на стадион в бронетранспортерах и танках. Толпа на трибунах жгла флаги Гондураса и оглушительно свистела во время исполнения гимна соседней страны.

Учитывая не самые лучшие условия для игры, Гондурас проиграл 0:3. Тренер команды позднее сказал, что был этому очень рад - в противном случае они бы не вышли со стадиона живыми.

На этом дело не закончилось. В те времена в отборочных матчах не учитывалась разница в пропущенных и забитых мячах, и обеим сборным следовало провести еще один матч. На этот раз в Мексике.

Там Сальвадор победил в последнюю минуту дополнительного времени. Мексиканской полиции было сложно справиться с бушевавшими болельщиками обеих сторон.

Начало войны

Сальвадор, хотя и победивший на матче, разорвал дипломатические отношения с Гондурасом 27 июня 1969 года, ровно в день матча в Мексике. 14 июля вооруженные силы Сальвадора вторглись на территорию Гондураса.

Естественно, футбол послужил лишь предлогом для начала войны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гондурасские пилоты перед началом войны

Сальвадор - густонаселенная, но небольшая по территории страна. Гондурас был гораздо беднее Сальвадора, но в государстве было много свободной земли. При посредничестве США обе страны подписали в 1967 году "Конвенцию о двусторонней иммиграции".

Сальвадорские крестьяне хлынули в Гондурас. Они переезжали ранее, но не совсем легально. В результате договора число сальвадорцев в Гондурасе достигло 300 000 человек. Неожиданно каждый пятый крестьянин в Гондурасе оказался сальвадорцем.

Местным гондурасским крестьянам эти новые конкуренты не понравились, и они стали более чем активно протестовать. Диктатор Гондураса это заметил, и для того, чтобы успокоить их, распорядился выслать из страны все триста тысяч сальвадорцев.

Жители Сальвадора возмутились, посчитали это ударом в спину и вообще дискриминацией, произносили слова о геноциде - и возненавидели своих соседей.

Футбол оказался последней каплей.

Авиация и бронетехника

Во второй половине дня 14 июля 1969 года началась война. В Сальвадоре был введен режим светомаскировки, а ВВС Сальвадора приступили к бомбежке целей в Гондурасе, в том числе и при помощи обычных пассажирских самолетов, к бортам которых были прикреплены бомбы. Они вывели из строя большинство аэродромов Гондураса, в том числе и международный аэропорт в Тегусигальпе, в результате чего гондурасская авиация не смогла своевременно нанести ответный удар.

Войска Сальвадора вторглись на территорию Гондураса. Были задействованы пехота и бронетанковые войска. Через сутки сальвадорские войска продвинулись вглубь гондурасской территории на восемь километров и угрожали столице страны.

Но к 16 июля гондурасские ВВС стали бомбить цели в Сальвадоре, в основном нефтехранилища.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нефтехранилища Сальвадора были разбомблены

Военно-воздушные силы обеих стран использовали самолеты времен Второй мировой войны. Это был последний раз в истории, когда в небе сражались поршневые самолеты.

Непосредственно военные действия продолжались четыре дня. К 18 июля под давлением Организации Американских государств было заключено соглашение о прекращении огня. Сальвадор вывел свои войска из Гондураса в начале августа.

Война, начавшаяся из-за футбола унесла более 3000 жизней, в основном среди гражданского населения. Тысячи людей в Гондурасе оказались без крова. Все остававшиеся в Гондурасе сальвадорцы были вынуждены вернуться на родину, где их никто не ждал и не оказывал никакой помощи.

На подписание мирного договора понадобилось еще 11 лет. Отношения между обеими странами до сих пор остаются напряженными. Некоторые участки границы до сих пор не определены, и, например, в 2013 году обе страны обменялись посланиями, в которых они угрожали вновь применить военную силу.

Так что, хотя многие и говорят, что футбол объединяет, несколько тысяч гондурасцев и сальвадорцев расплатились за эту игру своими жизнями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пехота Гондураса перед отправкой на фронт

Есть, однако, один случай, когда футбол привел к временному перемирию.

В сентябре 1967 года, в разгар гражданской войны в Нигерии, когда сепаратисты в Биафре пытались создать свое собственное государство, обе стороны на два дня прекратили сражения - для того, чтобы увидеть Пеле и его команду "Сантус", приехавших в Нигерию на два товарищеских матча.