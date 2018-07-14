Футбол - это война. Иногда вполне реальная
Футбол, конечно, как говорят психологи, лишь сублимация настоящих военных действий. Но не всегда лишь сублимация. Ровно 49 лет назал из-за футбола разгорелась настоящая кровопролитная война.
Вам знакомы такие слова: тактическая атака, пушечный выстрел, нападающий, защита, фланг, оборонительные редуты и так далее? Да, слова исключительно военные. Но не только. Военные термины применяются в футболе направо и налево. Тут вам и бомбардиры, и защитники и много чего другого.
Как минимум однажды футбол плавно перетек в полноценную войну. Войну с танками, авиацией, пехотой, оккупацией территории противника, несколькими тысячами жертв, беженцами.
Все как в кино, кроме того, что это произошло на самом деле.
"Футбольная война" произошла в 1969 году во время отборочных матчей перед чемпионатом мира. Буквально в самый последний момент Гондурас проиграл Сальвадору. Через несколько дней, 14 июля, началась война. Война настоящая.
Между обеими странами и без того были серьезные трения из-за массовой миграции, споров о конкретных линиях границ и нелюбви друг к другу тогдашних диктаторских правителей обеих стран.
Но последней каплей оказался футбол. Таких отборочных матчей на чемпионат мира не видел никто, ни до, ни после.
Камни и дохлые крысы
Каждая команда надеялась на победу, так как в противном случае она оставалась бы дома.
Первый матч прошел 8 июня в столице Гондураса Тегусигальпе. Учитывая серьезные трения между обеими странами, сальвадорская сборная попыталась провести как можно меньше времени в Гондурасе, и прибыла туда лишь к вечеру накануне матча.
Всю ночь их отель был окружен толпой, которая закидывала окна номеров камнями, а вокруг постоянно гудели клаксоны. Неудивительно, что уставшие сальвадорцы проиграли со счетом 0:1. Гондурасу удалось забить этот гол лишь в последнюю минуту первого тайма.
В самом Сальвадоре это поражение было воспринято как национальная трагедия. 18-летняя Амелия Боланос, дочь генерала, покончила с собой. Она была похоронена с государственными почестями и стала мученицей в деле борьбы с Гондурасом.
Неделю спустя ситуация была накалена до предела. Сборную Гондураса, приехавшую в Сан-Сальвадор, ожидала ужасная ночь в преддверии второго матча. Их гостинцу со всех сторон окружили сальвадорцы. Отель закидали камнями, бутылками с зажигательной смесью, и даже дохлыми крысами.
Сборная Гондураса, само собой, не могла ни спать, ни отдыхать. Гондурасцы провели ночь на крыше здания, в ожидании полиции. На следующий день их доставили на стадион в бронетранспортерах и танках. Толпа на трибунах жгла флаги Гондураса и оглушительно свистела во время исполнения гимна соседней страны.
Учитывая не самые лучшие условия для игры, Гондурас проиграл 0:3. Тренер команды позднее сказал, что был этому очень рад - в противном случае они бы не вышли со стадиона живыми.
На этом дело не закончилось. В те времена в отборочных матчах не учитывалась разница в пропущенных и забитых мячах, и обеим сборным следовало провести еще один матч. На этот раз в Мексике.
Там Сальвадор победил в последнюю минуту дополнительного времени. Мексиканской полиции было сложно справиться с бушевавшими болельщиками обеих сторон.
Начало войны
Сальвадор, хотя и победивший на матче, разорвал дипломатические отношения с Гондурасом 27 июня 1969 года, ровно в день матча в Мексике. 14 июля вооруженные силы Сальвадора вторглись на территорию Гондураса.
Естественно, футбол послужил лишь предлогом для начала войны.
Сальвадор - густонаселенная, но небольшая по территории страна. Гондурас был гораздо беднее Сальвадора, но в государстве было много свободной земли. При посредничестве США обе страны подписали в 1967 году "Конвенцию о двусторонней иммиграции".
Сальвадорские крестьяне хлынули в Гондурас. Они переезжали ранее, но не совсем легально. В результате договора число сальвадорцев в Гондурасе достигло 300 000 человек. Неожиданно каждый пятый крестьянин в Гондурасе оказался сальвадорцем.
Местным гондурасским крестьянам эти новые конкуренты не понравились, и они стали более чем активно протестовать. Диктатор Гондураса это заметил, и для того, чтобы успокоить их, распорядился выслать из страны все триста тысяч сальвадорцев.
Жители Сальвадора возмутились, посчитали это ударом в спину и вообще дискриминацией, произносили слова о геноциде - и возненавидели своих соседей.
Футбол оказался последней каплей.
Авиация и бронетехника
Во второй половине дня 14 июля 1969 года началась война. В Сальвадоре был введен режим светомаскировки, а ВВС Сальвадора приступили к бомбежке целей в Гондурасе, в том числе и при помощи обычных пассажирских самолетов, к бортам которых были прикреплены бомбы. Они вывели из строя большинство аэродромов Гондураса, в том числе и международный аэропорт в Тегусигальпе, в результате чего гондурасская авиация не смогла своевременно нанести ответный удар.
Войска Сальвадора вторглись на территорию Гондураса. Были задействованы пехота и бронетанковые войска. Через сутки сальвадорские войска продвинулись вглубь гондурасской территории на восемь километров и угрожали столице страны.
Но к 16 июля гондурасские ВВС стали бомбить цели в Сальвадоре, в основном нефтехранилища.
Военно-воздушные силы обеих стран использовали самолеты времен Второй мировой войны. Это был последний раз в истории, когда в небе сражались поршневые самолеты.
Непосредственно военные действия продолжались четыре дня. К 18 июля под давлением Организации Американских государств было заключено соглашение о прекращении огня. Сальвадор вывел свои войска из Гондураса в начале августа.
Война, начавшаяся из-за футбола унесла более 3000 жизней, в основном среди гражданского населения. Тысячи людей в Гондурасе оказались без крова. Все остававшиеся в Гондурасе сальвадорцы были вынуждены вернуться на родину, где их никто не ждал и не оказывал никакой помощи.
На подписание мирного договора понадобилось еще 11 лет. Отношения между обеими странами до сих пор остаются напряженными. Некоторые участки границы до сих пор не определены, и, например, в 2013 году обе страны обменялись посланиями, в которых они угрожали вновь применить военную силу.
Так что, хотя многие и говорят, что футбол объединяет, несколько тысяч гондурасцев и сальвадорцев расплатились за эту игру своими жизнями.
Есть, однако, один случай, когда футбол привел к временному перемирию.
В сентябре 1967 года, в разгар гражданской войны в Нигерии, когда сепаратисты в Биафре пытались создать свое собственное государство, обе стороны на два дня прекратили сражения - для того, чтобы увидеть Пеле и его команду "Сантус", приехавших в Нигерию на два товарищеских матча.