СМИ России: ЧМ-2018 не остановил акции против пенсионной реформы

В обзоре российских газет:

"Ведомости": шествие задвигают в Люблино, а митинг - в Сокольники

Московские власти отказали профсоюзам в согласовании акций против повышения пенсионного возраста. "Ведомости" пишут, что протесты не согласованы в центре Москвы из-за проведения чемпионата мира по футболу.

Конфедерация труда России (КТР), представители КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока", подали уведомление на 18 июля, то есть на дату после финала чемпионата. Заявители хотели провести акции в центре Москвы за день до первого чтения законопроекта в Госдуме.

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сослался на то, что особые меры безопасности будут действовать до 25 июля, и проведение акций неудобно для горожан и гостей столицы.

"Поэтому мы и предложили провести мероприятие не в центре: шествие можно было провести в Люблине, а если только митинг, то в гайдпарке в Сокольниках", - объяснил он.

По словам одного из заявителей, представителя "Яблока" Сергея Митрохина, они рассматривают возможность пикетирования Госдумы 18 или 19 июля.

КТР сообщила на своем сайте, что в ходе кампании "Народ против повышения пенсионного возраста" прошло уже 140 протестных акций с участием 65000 человек. В ближайшие две недели акции ожидаются еще в 40 городах.

Ранее собеседники "Ведомостей", близкие к администрации президента, говорили, что участие профсоюзов в пенсионных протестах необходимо Кремлю для контроля над ситуацией: их акции позволят выпустить пар и показать, что власть готова пойти на уступки.

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш говорила, что грядущие акции в Москве и Санкт-Петербурге они хотят обсудить с профсоюзами.

Соратники Навального участвовали в организации митингов в 39 городах 1 июля. Собеседник из окружения Навального говорит, что акцию в Москве планируется провести осенью.

Накануне первого чтения законопроекта властям было важно не создавать в столице видимость активного протеста, считает политолог Александр Пожалов: "Акции в регионах не сильно заметны из Москвы, а митинг в центре позволил бы предъявить картинку, что несколько сотен москвичей вышли на протестную акцию. Сейчас же все, видимо, сведется к одиночному пикетированию Госдумы".

"Ведомости": партия власти "смягчает реформу"

Депутаты "Единой России" придумали, как смягчить удар от пенсионной реформы. Но в правительстве готовы только к самым несущественным предложениям, предупреждают "Ведомости".

Руководство фракции единороссов проведет серию встреч с депутатами, сообщили несколько собеседников во фракции и подтвердили сами депутаты, одна состоялась во вторник утром.

С одной стороны, им объявили, что голосование единороссов в первом чтении должно быть консолидированным, говорят собеседники с другой - фракция может предложить несколько сопутствующих законопроектов, оформив их отдельным постановлением.

В частности, единороссы предлагают сохранить пенсионный возраст 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), гарантировать дореформенный пенсионный возраст льготникам из двух списков (первый - опасные и вредные условия труда; второй - тяжелые), привязать льготный налог на имущество к биологическому, а не пенсионному возрасту.

Депутаты также предложат правительству обсудить дифференцированную пенсию: люди могут получить право выйти на пенсию, достигнув прежнего пенсионного возраста, но получать меньшие выплаты.

Эти инициативы депутатов не вполне самостоятельные, знает собеседник в Госдуме: их обсуждали на совещании у Медведева и прорабатывают с правительством. Все эти вопросы действительно обсуждались, подтверждает единоросс Оксана Пушкина.

Проблемы рынка труда слишком сложны с точки зрения пиара, рассуждает политолог Константин Калачев: такие сложные вопросы, как переподготовка пожилых людей или защита их трудовых прав, - удел специалистов. Единороссы выбрали простые и понятные проблемы и решения, продолжает он: основной электорат в России - женщины среднего и старшего возраста, отсюда и забота о многодетных матерях.

Осенью выборы, рейтинги партии падают, для нее расширяют коридор возможностей, считает политолог Николай Миронов: "Перед выборами единороссам приходится общаться с людьми, их оппоненты активно переводят на них ответственность".

Партию пытаются вывести из-под удара, подсластить пилюлю, соглашается Калачев. Госдума должна показать, что она готова обсуждать все проблемы, связанные с пенсионной реформой, продолжает он, а партия власти - что даже фракционная работа позволяет смягчать эффект от законопроекта, что идет дискуссия с правительством, что обсуждаются права женщин.

Единороссам дают возможность проявить инициативу, показать определенную самостоятельность, продолжает Калачев, и какие-то из предложений наверняка будут приняты, иначе их не оглашали бы.

РБК: в России могут отменить роуминг

Дума в первом чтении одобрила законопроект об отмене роуминга внутри России. Пока, согласно документу, оплата звонков внутри страны будет осуществляться по единому тарифу услуг, но ко второму чтению проект должны переписать, сообщает РБК.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предложения "направлены на отмену национального роуминга, то есть применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте".

На самом же деле национальный роуминг позволяет абонентам получать услуги в тех регионах, где нет сети оператора, с которым у него заключен договор (например, в национальном роуминге оказываются абоненты, приезжающие в Крым, где работают собственные сотовые операторы).

То есть речь, скорее всего, идет о внутрисетевом роуминге, который позволяет абонентам оставаться на связи в регионе, отличном от того, где была куплена сим-карта оператора.

По словам источника РБК, близкого к одному из крупных сотовых операторов, используемая в законопроекте формулировка о "едином тарифе услуг" может быть интерпретирована как желание выровнять тарифы не только в разных регионах, но и между операторами сотовой и фиксированной связи.

"Коммерсант": регистрировать авто можно будет без посещения ГИБДД

В ближайшее время Госдума примет проект закона "О государственной регистрации транспортных средств", сообщает "Коммерсант".

Документ, который готовился с 2011 года, коснется миллионов российских граждан. Он вводит возможность регистрации новых машин у дилеров без посещения Госавтоинспекции.

ГИБДД будет присваивать машинам только сочетание букв и цифр, но отношения к выдаче номеров иметь не будет, этим будут заниматься аккредитованные частные фирмы.

А вот аукционов для покупки красивых номеров автовладельцам ждать, видимо, уже не стоит, депутаты решили от этой идеи отказаться, хотя ранее поручение на эту тему давал Владимир Путин.

Глава Российской ассоциации автомобильных дилеров Олег Мосеев назвал "полумерой" норму законопроекта, согласно которой только новые автомобили можно будет регистрировать в автосалонах, а при продаже подержанного авто по системе trade-in такой опции не будет.

"Но логика мне понятна, ведь по новой машине вся история есть, а в случае с подержанной машиной нужно полностью доверять дилеру, - говорит он. - Но со временем, думаю, такая возможность появится".

Мосеев также заметил, что автодилеры вряд ли будут использовать новый сервис для извлечения дохода: цены на услугу будут невысокие, либо она вообще будет бесплатной:

"Здесь речь идет больше про способ сохранения лояльности клиентов, им предоставляется весь комплекс услуг по принципу "одного окна" - машина покупается в кредит, здесь же страхуется и выдаются номера".

Что еще почитать:

Рубль может укрепиться к доллару до конца года, сообщает Forbes, ссылаясь на прогнозы основателя Matrix Capital Павла Теплухина. Пока на курс рубля влияют сезонные факторы, однако в сентябре стоит ожидать возвращения тренда к укреплению. Также издание приводит долгосрочный прогноз курса от Минэкономразвития. http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/364431-horoshiy-kurs-rubl-mozhet-ukrepitsya-k-dollaru-do-konca-goda

В Мурманске расследуют уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Игоря Бабенко, а также двух сотрудников управления по обеспечению деятельности регионального правительства, пишет "Новая газета". По версии следствия, чиновники собирали дань с крупных предпринимателей региона, а затем тратили их на рыбалку, экипировку для экстремальных развлечений и рыбные наборы. https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/10/77103-tratit-svoi-dengi-ne-hotela-no-razvlecheniy-trebovala

Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-Би-Си.