Пресса Британии: Трамп может дать Путину все, что тот хочет

В обзоре британской прессы:

Трамп может дать России все, что она хочет

"Союзники по НАТО опасаются, что недружелюбно настроенный к ним американский президент смягчит отношения с Путиным, порушив тем самым весь сложившийся после войны миропорядок", - к такому выводу приходит в статье в Times британский историк и писатель Майкл Бёрли.

Триумфом мягкой силы называет Бёрли подходящий к концу в России чемпионат мира по футболу. "Иностранные болельщики очарованы прекрасными стадионами, чистыми улицами и радушным приемом, - отмечает автор статьи. - Телекомментаторы сыпят фактами российской и советской истории, забывая упомянуть стоящую вот уже два десятилетия у власти в России клептократию. Этот режим (или неконтролируемые им его собственные оперативники) травит людей на улицах наших городов".

Мрачные предсказания о бесчинствах футбольных хулиганов или распоясавшейся полиции не оправдались. Как часть путинского государства и то, и другое можно спокойно включать и выключать по мере надобности.

Вместо всего этого Путин представил миру "открытую, гостеприимную и радушную" Россию. Он сидел рядом с саудовским кронпринцем на открытии чемпионата, но не появился рядом с испанским королем (человеком очень высокого роста) во время футбольного триумфа России в 1/8 финала.

Практически без перерыва после финала чемпионата нас всех ожидает другой спектакль - саммит Трамп-Путин в Хельсинки. Трамп выбрал Хельсинки потому, что Мюнхен чреват неприятными ассоциациями с 1938 годом.

Для Путина же Финляндия - почти что дом родной, одна из тех "ненастоящих" стран, которые, как и Украина, каким-то образом выскользнули в 1917 году из российской орбиты.

Саммит будет включать в себя и встречу двух лидеров один на один, не считая переводчиков. Трамп - не первый мировой политик, который может оказаться жертвой показной путинской искренности.

Из саммита с Ким Чен Ыном Трамп вынес обещание вернуть останки погибших в Корейской войне американских солдат, подорвав взамен доверие своих союзников в Токио и Сеуле отменой совместных военных учений на полуострове.

Европейские союзники опасаются, что сразу после саммита НАТО, обещающего быть трудным и полным упреков в адрес производящих слишком много Audi и слишком мало танков немцев, президент США, поддавшись на смутные обещания о грядущей разрядке, отменит военные учения в Европе, а то и решится на что-нибудь хуже.

"Хуже" может означать раздел сфер влияния, что для начала может привести к де-факто признанию аннексии Крыма и особой роли России в постсоветском пространстве. Это также может означать свободу рук Асаду для окончательного подавления некогда поддерживавшейся Соединенными Штатами оппозиции.

Россия может предложить согласие на нейтралитет Украины и Грузии - то есть возможность для них свободного выбора экономического, но не военного партнерства, считает Бёрли. Путин также может предложить приструнить своих иранских друзей (и соперников) в Сирии и сократить их присутствие вблизи границ с Израилем.

Трамп в ответ может не вводить новые энергетические санкции против России, что повредит Ирану и пойдет на пользу Москве, опасающейся конкуренции с иранским газом. Оба лидера могут договориться о противостоянии растущему Китаю, угрозу которого Путин осознает не хуже Трампа, какими бы сердечными ни казались его отношения с Пекином.

После того как саммит НАТО подтвердит проявившееся еще на саммите "Большой семерки" отсутствие симпатии между Трампом и западными союзниками, есть серьезное опасение, что он проявит симпатию к такому же, как он "сильному лидеру", который, также считает ЕС препятствием контролю больших стран над малыми.

"Бесконечные заклинания о верности атлантизму, не говоря уже о нервическом британском напоминании об "особых отношениях" мало помогут в противостоянии Трампу и Путину, - говорится в заключение статьи в Times. - Все это легко может быть отброшено самовольным бизнесменом, не осознающим, что он вступил на малознакомую и опасную для себя территорию".

Путин стремится нейтрализовать и разрушить НАТО

Той же теме - предстоящему саммиту НАТО - посвящает свою статью и Guardian.

Отправляясь в Брюссель, европейские лидеры не очень понимают, с каким Дональдом Трампом им предстоит иметь дело, считает газета. То ли он, чуть-чуть поскандалив, все же сохранит Североатлантический союз, то ли решится спровоцировать самый крупный кризис в его почти 70-летней истории.

Они нервно готовятся к куда более худшему исходу, чем очередные нотации о несоразмерности оборонных бюджетов. Трамп может отменить участие США в тех или иных учениях НАТО или же отсрочить размещение войск и техники в Европе.

Он также может без каких бы то ни было консультаций с союзниками по НАТО пойти на договоренности с Путиным на встрече в Хельсинки на следующей неделе, считает издание.

Но даже самые отъявленные пессимисты верят, что НАТО - самый могущественный военный альянс в мире - устоит. Ближайшие несколько дней будут нервными, но организация слишком важна и слишком нужна, чтобы так просто распасться. Американские военные ценят НАТО и будут противостоять любым попыткам Трампа выйти из альянса. Да и при всем желании это будет для него не так просто.

"Почти неограниченная внутри страны власть американского президента на НАТО не распространяется, и изменить ситуацию росчерком пера он не сможет, - сказал изданию бывший американский посол в НАТО Дуглас Лют. - Это международное обязательство страны, ратифицированное большинством в две трети сенаторов, и только на таком же уровне его можно изменить".

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что Североатлантический союз устарел, напоминает Guardian. Он постоянно повторяет, что США несут непропорционально высокое финансовое бремя по содержанию альянса, а европейские партнеры тратят больше на социальные программы, чем на оборону.

По мнению газеты, в этом смысле он прав. Военные расходы США составляют 3,6% от их ВВП. Для сравнения: Греция - 2,3%, Британия - 2,1%, Румыния и Польша - по 2%, Франция - 1,8%, Германия - 1,2%, Италия - 1,1%, Испания - 0,9%.

Европейский дипломат в НАТО считает, что европейцы должны показать, что они прислушиваются к аргументам Трампа. "Они должны ублажить его больше, чем Путин", - говорит он.

Подвижки в этом направлении есть. Все больше и больше стран подходят к требуемому НАТО двухпроцентному порогу военных расходов или даже превышают его. Франция достигнет заветного рубежа к 2025 году. Главный удар Трамп нанесет по Германии, которая планирует лишь небольшое повышение оборонного бюджета.

Реформирование НАТО, осознание меняющейся роли альянса в мире необходимо. Основанный как противостояние СССР, он несколько потерялся после падения Берлинской стены в 1989 году. Он слишком тянул с вмешательством в войну на Балканах, решившись бомбить Сербию только в 1999 году.

"Российскую аннексию Крыма натовские генералы восприняли как облегчение, по ошибке предположив, что возвращаются на хорошо знакомую им еще со времен холодной войны территорию - противостояния стране с обычными и ядерными вооружениями, - говорится далее в статье. - Однако Путин постоянно их опережал, ведя гибридную войну - новое и неожиданное сочетание военных операций, которые можно отрицать, дезинформации и кибератак".

Реакция со стороны НАТО на это оказалась замедленной. Альянс продолжает наращивать контингент в странах Балтии, продолжает расширение на восток - следующим новым членом должна стать Северная Македония. В Кремле не смирятся со вступлением в НАТО Грузии. Да и в НАТО на это пока еще никто не готов, так что максимум, на что может рассчитывать Тбилиси, - это признание его прогресса на пути к вступлению.

Трамп может попытаться оправдать отход от НАТО перемещением геостратегических интересов из Европы в Тихоокеанский регион. Администрация США, да и многие в Европе, за исключением Балтии и других граничащих с Россией стран, считают, что Россия находится в упадке и не в состоянии осуществить военное вторжение. Китай же воспринимают в США как страну на подъеме, как потенциально опасного соперника не только в экономическом, но и в военном плане.

И все же, несмотря ни на что, Guardian считает опасения о конце НАТО явно преждевременными.

"Могут возникать множество краткосрочных коалиций, но ничто не может сравниться с постоянным союзом, каким является НАТО", - приводит газета в заключение слова бывшего Генерального секретаря альянса лорда Робертсона.

Facebook оштрафован за грехи Cambridge Analytica

Все британские газеты рассказывают о первом штрафе, который компании Facebook выписал офис британского комиссара по защите информации и свободы данных.

500 тысяч фунтов стерлингов предстоит заплатить социальной сети за два нарушения Акта по защите информации. По мнению регулятора, компания не смогла защитить данные пользователей.

Financial Times отмечает, что расследование британского регулятора позволило выяснить, какие политические партии использовали без согласия пользователей их персональные данные.

В течение 14 месяцев в рамках специального расследования выяснялось, передавал ли Аррон Бэнкс, один из спонсоров кампании за выход Британии из ЕС, личные данные пользователей социальных сетей, полученные для целей страхования, агитаторам за "брексит".

Также регулятор пытался понять, использовался ли колл-центр страховой компании Бэнкса для агитационных звонков "брекситеров". Наконец еще одним объектом исследования стала официальная группа противников "брексита", которая также собирала и хранила личные данные избирателей.

В результате британский регулятор разослал предупреждения 11 политическим партиям, настаивая на том, что они должны согласиться на проведение аудита хранения данных. Одновременно было возбуждено уголовное дело против печально известной Cambridge Analytica.

Facebook должен заплатить штраф в течение 28 дней, руководство компании признает, что поздно спохватилось и таким образом не воспрепятствовало передаче личных данных своих пользователей третьим лицам и даже странам, включая Россию.