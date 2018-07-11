Сможет ли россиянин дожить до 120 лет?

Правообладатель иллюстрации Sharifulin Valery/TASS Image caption Средняя продолжительность жизни в России растет, как и во всем мире

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляет, что если человеку ничто не мешает, он может дожить до 120 лет. Эта реплика породила множество шуток в соцсетях, но насколько правдиво это изречение?

"Мир будет меняться. Потенциал вообще жизни человека - он достаточно велик. По самым скромным оценкам, не менее 120 лет человек может жить, в том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь и если обстоятельства не укорачивают ему жизнь", - сказала глава минздрава.

Сейчас в России живут 37 человек старше 110 лет, практически все они - жители Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ингушетии.

Продолжительность жизни в России в среднем составляет 72 года - как и мировая. Лидер по этому показателю, по данным ВОЗ - Швейцария, там средний показатель - 83 года.

Российские чиновники неустанно говорят о том, что жить в стране будут дольше.

В майских указах российский президент пообещал к 2024 году увеличить продолжительность жизни в России до 78 лет. Вскоре после этого министр труда и соцзащиты Максим Топилин предположил, что в организме человека есть ресурсы, чтобы жить до 150-200 лет.

А в июне этого года правительство анонсировало законопроект о пенсионной реформе, согласно которому возраст выхода на пенсию повысится: для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин - с 55 до 63 лет. В Швейцарии на пенсию выходят в 65 и 64 года соответственно.

Во всем мире благодаря улучшению медицины и общего благосостояния увеличивается продолжительность жизни, однако 120 лет - скорее исключение, нежели правило. В 70-80 лет риск смерти для любого человека резко увеличивается.

Но что на это говорит наука?

Как выяснил Институт демографии ВШЭ, из первого поколения россиян, подпадающих под новое пенсионное законодательство, не дожить до пенсии могут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.

Правообладатель иллюстрации Kukhmar Kirill/TASS Image caption За повышением продолжительности жизни может последовать экономический кризис, считает эксперт

Что же насчет тех, кто все-таки доживет до пенсионного возраста? Согласно исследованиям, начиная с 60-70 лет шансы умереть удваиваются каждые 8 лет. Однако, как ни парадоксально, при исследовании долгожительства выясняется, что риск смерти внезапно снижается при достижении 105 лет.

Ученые видят в этом генетические причины - некоторые гены в организме долгожителей позволяют бороться со старением. Также у таких людей хорошо развиты процессы регенерации, считают ученые.

Мнение экспертов, занимающихся вопросами старения, по этому вопросу различается. Так, кто-то считает, что показатель в 120 лет - вполне реальный показатель при столь быстром развитии медицины, а кто-то - что причины доживать до такого возраста скорее генетические, и лишь с помощью генной терапии можно дожить до такого возраста.

Говорят эксперты и о сложностях, которые могут возникнуть при продлении жизни людей.

Александр Жаворонков

кандидат физико-математических наук, генеральный директор компании Insilico Medicine, директор Фонда Biogerontology Research Foundation UK, директор International Aging Research Portfolio, адъюнкт-профессор, Buck Institute for Research on Aging и МФТИ

Если Скворцова сказала - значит реально.

Сейчас рекорд долгожительства - 122 с половиной года. Теоретически до 120 лет, не принимая лекарств и не занимаясь спортом, человек дожить может.

Может ли каждый, пока тяжело сказать, потому что никто из текущего поколения пока не дожил до такого возраста. Но у всех есть очень высокие шансы.

Сейчас мы стоим на пороге серьезных открытий - многие из них уже переходят в медицинскую практику. За последние 118 лет продолжительность жизни в мире удвоилась. Это произошло из-за повышения уровня медицины, благосостояния.

За последние пять лет произошли открытия в геронтологии, которые позволяют измерять биологический возраст, который часто сильно отличается от хронологического уровня. Также много новых видов вмешательств сейчас тестируется, например, сeнoлитики. Это препараты, которые убивают старые клетки и дают возможность для регенеративных процессов организма. Сейчас уже проводятся клинические испытания таких препаратов. Есть диабетические препараты, такие как метформин. Сейчас также проводят испытания его способности продлевать продолжительность жизни. Многие новые препараты разрабатываются моей группой.

У меня нет никаких сомнений, что экспоненциальный рост технологического прогресса не прекратится. Единственное, что может предотвратить прогресс, ведущий к увеличению продолжительности жизни - экономический кризис, который, скорее всего, грядет в ближайшем будущем, и вызван в том числе старением, в основном в США.

Жители России будут иметь примерно такой же доступ ко всем этим открытиям, как и жители США. Это так же, как с айфонами - сначала доступ к ним был только в США.

Сейчас средняя продолжительность жизни в мире, включая страны с очень низким уровнем жизни - 72 года.

Для развитых стран увеличение продолжительности жизни - проблема, потому что люди живут долго, но не остаются здоровыми.

Это сильно бьет по экономике, особенно там, где медицина спонсируется государством и обеспечена как социальное благо. В этих странах сейчас идет экономический упадок.

Следующий и единственный шаг в экономике развитых стран - увеличение продуктивной фазы жизни.

Увеличение детского или юношеского возраста до 30 лет для развитых стран, к сожалению, тоже правда. Горизонты долголетия у многих расширились, и они дольше остаются в школе, откладывают рождение детей, дольше зависят от государства. Это тоже угнетает экономику.

Но многие такие люди идут в точные науки, что может дать потом серьезный вклад в экономику.

Алексей Москалев

доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН, заведующий кафедрой экологии Сыктывкарского государственного университета, заведующий лабораторией генетики продолжительности жизни и старения в МФТИ

Есть достаточно исследований, говорящих о том, что потолок продолжительности жизни при правильном питании, режиме дня и физических нагрузках - 85-90 лет. Все что выше, уже обусловлено генетикой.

Долгожительство - это уже начиная с 90 лет. Оно часто исследуется в отдельных семьях, и это говорит о том, что оно имеет наследственную природу. Это редкое сочетание генов, связанных со стрессоустойчивостью, а также отсутствие вариантов генов, ускоряющих развитие хронических болезней.

Специальные исследования показывают, что долгожители не особо выделяются приверженностью здоровому образу жизни. Поэтому для достижения радикального продления здорового периода жизни 120+ необходимо проводить фундаментальные научные исследования и внедрять новые методы лечения: генную терапию, профилактические лекарства (геропротекторы), методы персональной оценки скорости старения и эффективности терапий (панелей биомаркеров старения).

Нужно проводить такое лечение регулярно и следить за ним. Все эти меры сконцентрированы на продлении периода старости, а не молодости, и в перспективе будут доступны широким массам.