Отец британского блогера: "Я не говорил, что Россия - идеальная страна"

Правообладатель иллюстрации Thogden/YouTube Image caption По словам Стивена Огдена, идея записать видеоролик принадлежит его сыну Тео

Британские болельщики Стивен Огден и его 17-летний сын Тео стали широко известны в России после того, как выложили в YouTube видеоролик, в котором развенчивают стереотипы о России.

Как выяснилось, Стивен Огден приехал в Россию не впервые - он долго жил здесь и занимался бизнесом. Это дало повод некоторым комментаторам усомниться в беспристрастности авторов видеоролика.

"Российская пропаганда снова вляпалась в историю с подставным блогером", - написал канал "Навальный Live" в своем "Твиттере".

"Бред собачий. Мне не платят ни копейки, чтобы сказать, что я думаю о России", - отреагировал на это Тео Огден.

В интервью Русской службе Би-би-си отец блогера рассказал, как впервые оказался в Москве спустя месяц после штурма Белого дома, как Россия изменилась с того времени, и как в Англии относятся к русским. Со Стивеном Огденом беседовала Амалия Затари.

Пропустить Youtube пост , автор: Oleg Torbosov Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: Oleg Torbosov

Би-би-си: Ваше видео стало очень популярным в России. Почему вы решили его записать?

Стивен Огден: Записать видео решил мой сын. Тео - популярный YouTube блогер в Англии, и он записывает видео отовсюду, где бывает, - из Дубая, из Шри-Ланки, из многих других мест. Что касается именно этого видео, это снова была идея Тео. Люди в течение многих недель, месяцами отговаривали его ехать в Россию. Говорили, что тут страшно, что его изобьют хулиганы, что все будет дорого, что его обворуют.

Правообладатель иллюстрации Stephen Ogden/BBC Image caption Тео Огден - популярный в Англии блогер

Мы тут были три недели, и Тео описывает их как лучшие три недели в своей жизни. Он просто сказал: "Папа, давай сядем и поделимся своим опытом". Вот почему Тео решил записать это видео. Я в нем оказался, потому что Тео любит меня снимать.

Би-би-си: Как вы думаете, почему это видео привлекло столько внимания?

С.О.: То, что видео посмотрело столько людей, для нас было большой неожиданностью. Я хочу думать, что людям оно понравилось, потому что в нем подросток говорит искренне, без сценария, не за деньги, безо всякого давления, просто искренне говорит что-то хорошее. Сейчас в мире столько всего негативного, и в СМИ тоже, и я думаю, такая реакция связана с тем, что он говорит приятные вещи.

Би-би-си: Правда ли, что вы долго работали в России?

С.О.: Да, в общей сложности я жил и работал в России примерно 7-8 лет, я уехал в 2002 году. Я работал финансовым директором завода "Бочкарев", который потом был продан Heineken, в других компаниях. Я много всего делал в России. Сейчас я неисполнительный директор Volga Gas. Я не управляю компанией, только, может, раз в год могу приехать на объекты в Саратов, Волгоград. И я владею небольшим количеством акций компании. То есть это не основная моя штатная работа, я, скорее, выполняю функцию консультанта.

Би-би-си: Когда вы впервые приехали в Россию?

С.О.: В 1993 году. Мне было 25 лет. Тогда Россия была очень-очень бедной страной. Я тогда поселился в Москве, помню, как ты заходишь в магазин, а на полках ничего нет, может, только немного хлеба и еще что-то. Люди не получали зарплаты, пенсии не выплачивались. За четыре недели до того как я приехал в Москву, Ельцин штурмовал Белый дом. Были всякие истории про бандитов. В 1993 году была опасная, тяжелая, бедная страна, очень отличающаяся от той, которую я увидел сейчас.

Би-би-си: Как изменилась Россия с тех пор, как вы приехали сюда впервые?

С.О.: 25 лет назад тут все было очень тяжело. Я, конечно, иностранец, но я немного говорю по-русски, хотя, конечно, мой русский не так уж хорош. В России тогда было очень сложно работать. Было очень тяжело делать абсолютно все, покупать билеты, что-то организовывать, оформлять документы, вообще все.

Правообладатель иллюстрации Stephen Ogden/BBC Image caption Стивен Огден познакомился со своей будущей супругой Мариной в Санкт-Петербурге

Во время своей последней поездки я был поражен многими вещами. Например, Яндексом. Люди могут говорить, что Яндекс платит мне за рекламу, но это не так. Но такие вещи, как Яндекс.Такси действительно делают жизнь намного проще. Или Uber у нас в Великобритании, в России он тоже есть.

И таких вещей были сотни: качество еды, пабы, пиво. В Калининграде я нашел несколько замечательных пабов, отличных ресторанов. Еще мне очень понравилось ездить на российских поездах. Они мне всегда нравились, но теперь еще обнаружил, что сейчас бронировать билеты на поезд стало намного проще.

Цены на все сейчас стали более разумными. Раньше ты мог вызвать такси из Шереметьева, чтобы доехать до города, и таксист мог содрать с тебя за это 50 долларов. Сейчас ты можешь вызвать Яндекс или Uber, и это будет стоить 10-15 долларов. Еще появились такие сервисы, как Airbnb, хоть это и не российский сервис. Но за три недели мы не столкнулись ни с какими проблемами с логистикой.

Би-би-си: В каких городах вы жили в России, и где вам больше всего понравилось?

С.О.: Я жил в Москве с 1993-го по 1996 год, потом, с 1996-го по 2002 год, жил в Санкт-Петербурге. Еще я провел много времени в Саратове, Екатеринбурге, много путешествовал. Я люблю Санкт-Петербург, меня восхищает этот город. Если бы меня спросили, какой мой любимый город на Земле, то Санкт-Петербург - это, пожалуй, номер один. Это очень красивый, очень культурный, творческий город. Моя жена - художница. Сейчас моя поездка была посвящена футболу, но когда я оказываюсь в Санкт-Петербурге один или с женой, мы проводим много времени в галереях, музеях. Я люблю этот город.

Би-би-си: Правда, что вы познакомились со своей женой в России?

С.О.: Да. Я тогда открыл первое в России вегетарианское кафе "Идиот" на набережной Мойки, и каждый месяц устраивал в нем выставки местных художников. Вторым художником, которого я пригласил, оказалась Марина, которая стала моей девушкой, а потом женой. Мы обвенчались 19 лет назад в Никольском соборе. Да, и я тогда принял православие.

Я сам не русский, но у меня русская жена, у моих детей - Тео и Симы - русские имена, моя дочь в школе учит русский язык, я испытываю сильные чувства к России. Может, это одна из причин, почему мы с Тео приехали сейчас в Россию и почему так открыто делились своими эмоциями.

Би-би-си: Для вашего сына это был первый визит в Россию или нет?

С.О.: Тео жил здесь, когда был ребенком. Я помню, как гулял с ним по Санкт-Петербургу, когда он был еще в коляске, ему было месяцев девять. Он приезжал в Россию раз пять, но все это было лет до 10-11. То есть прошло лет 6-7 с тех пор, как он был тут в последний раз. Получается, подростком он сейчас приехал в Россию впервые.

Би-би-си: В своем влоге ваш сын рассказал, что какой-то российский болельщик подарил ему билет на матч Англия-Хорватия. Расскажите, как именно он получил билет.

С.О.: Это было интересно. Это был парень по имени Макс, но я не знаю, хочет ли он привлекать к себе внимание. Это новый подписчик Тео. У него был билет на полуфинал, потом он увидел видео Тео. Потом еще Россия проиграла Хорватии. В общем, ему понравилось, что Тео говорил в видео, и он решил подарить ему билет. Не за деньги, не для пиара, а просто такой акт человеческой доброты.

Правообладатель иллюстрации Stephen Ogden/BBC Image caption Тео Огден с сестренкой Симой любят футбол с детства

Тео полетел из Черногории в Москву, где он встретится с Максом, возьмет у него билет и поблагодарит его. До этого мы пытались купить билеты на этот матч на сайте ФИФА, но безуспешно. Так что я думаю, Макса нам послал бог.

Я помню, как Тео вбежал в мою комнату, он был очень счастлив. Мы видели столько добра от россиян, и это снова оказался такой случай. Конечно, моя первая реакция была: правда ли это? Это реальный человек или это чья-то разводка? Сейчас мы уже на связи с Максом, он нам все объяснил. Тео был абсолютно счастлив. Я сейчас уже с ним не поеду, я остаюсь в Черногории. Он едет один, остановится у своего друга в Москве.

Би-би-си: В своем видео вы говорили, что британские СМИ врут о России. Почему?

С.О.: Мы не думали, что видео наберет столько просмотров. Мы не политики, мы не хотели в этом видео играть в политику. Просто если посмотреть, что пишут британские СМИ - Би-би-си, Guardian, Telegraph, много кто… Мне кажется, они нагнетают обстановку. Они транслируют мнение, что в России опасно, не стоит туда ездить. Британское общество сейчас настроено очень антироссийски. Не существует идеальных стран. Я никогда не говорил, что Россия - это идеальная страна для жизни. Но, смотрите, моя жена русская.

Последние 30-40 лет в Англии боролись с гомофобией, расизмом, антисемитизмом. Сейчас люди понимают, что нельзя обобщенно говорить что-то плохое о темнокожих, о евреях. Но такое ощущение, что сейчас в Англии не понимают, что обобщенно говорить о русских тоже нельзя.