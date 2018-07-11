Младенец и черт: чего ждать от матча юной Англии против опытной Хорватии?

Правообладатель иллюстрации BBC Sport

Не будем больше рассуждать о фаворитах, а сконцентрируемся на том, что у Англии есть все шансы сыграть в воскресенье в финале чемпионата мира - впервые с 1966 года.

52 года назад в финале домашнего ЧМ англичане обыграли сборную ФРГ и с тех пор дальше четвертьфиналов не проходили. В последний раз в восьмерку лучших они попадали в 2006 году, поэтому сегодняшний поуфинал - уже долгожданный успех. А дальше - опыт против молодости.

Следующий соперник Англии, сборная Хорватии - воплощение опытности. Для большинства игроков этой команды нынешний чемпионат - не первый в карьере. В то время как подопечные Гарета Саутгейта - вторая по молодости команда из приехавших в Россию.

13 игроков сборной Хорватии играли на ЧМ-2014 в Бразилии, и лишь у двоих английских футболистов - Рахима Стерлинга и Джордана Хендерсона - есть такой опыт. 18 из 23 англичан впервые участвуют в мировом первенстве.

Возраст и опыт

Если Саутгейт выставит на полуфинал неизмененный стартовый состав, то на поле окажутся всего три игрока, которые уже родились, когда Англия проиграла свой последний полуфинал на ЧМ - 28 лет назад в матче против немцев.

Тогда в 1990 году англичане уступили в драматичной серии пенальти, а затем проиграли и матч за третье место. В то время защитнику нынешней сборной Англии Эшли Янгу было всего 4 года, а Кайл Уокер (защитник) и Джордан Хендерсон (полузащитник) только на свет родились.

"Страшно подумать, что 17 игроков из сборной 2018 года еще не родились, когда игрался тот матч", - сказал бывший капитан сборной Англии Алан Ширер.

У хорватов восемь человек старше 28 лет, включая их убойное трио полузащитников - Луку Мидрича (32 года), Ивана Ракитича (30) и Ивана Перишича (29). Нападающему Марио Манджукичу, защитнику Ивану Стриничу и вратарю Даниелу Субашичу - за тридцать.

В сборной Англии таких трое - Эшли Янг, Джейми Варди и Гари Кэхилл. В России Янг провел на поле 372 минуты, Варди и Кэхилл - 90 и 119 минут соответственно.

Хорваты целиком и полностью полагются на свой опыт. Лука Модрич (это его третий ЧМ), например, играл в каждом матче нынешнего чемпионата, даже в матче группового турнира против Исландии, когда уже было ясно, что вне зависимости от результата Хорватия выходит в плей-офф.

Можно ли считать дополнительной нагрузкой лишние 90 или 120 минут на поле для игрока, принимавшего участие в ЧМ еще в 2006 году?

"Младенец и черт"

Когда половина игроков сборной Хорватии бегала по полю на чемпионате мира в Бразилии, англичане Гарри Магуайр и Деле Алли еще играли за команды Лиги 1 (третий по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии). До первого серьезного карьерного скачка Алли, то есть до его перехода в "Тоттенхэм", оставался еще год.

Иными словами, у большинства игроков сборной Англии нет никакого опыта участия в финальной стадии крупных соревнований. Даже у самого старшего в сборной Янга нет такого опыта.

"У этой команды есть в наличии энергия и молодость, видны их неподдельные восторг и счастье", - говорит Алан Ширер.

У хорватов другая картина.

Уже больше 10 лет Модрич, Ракитич, Манджукич и Перишич составляют костяк сборной. В совокупности участники этого квартета 366 раз играли в матчах международного значения. Это в 32 раза превышает опыт игры на международных турнирах футболистов нынешней сборной Англии.

Привычка побеждать

Три игрока сборной Хорватии выигрывали Лигу Чемпионов. Модрич сделал это четыре раз в составе мадридского "Реала", и по одному разу Ракитич (в составе "Барселоны") и Маджукич ("Бавария").

В сборной Англии похвастаться победой в ЛЧ может только Кэхилл, но, судя по всему, полуфинал против хорватов он начнет на скамейке запасных.

Среди хорватов также много обладателей кубков других топовых европейских лиг. Как видно из следующей графики, они выигрывали титулы в семи разных странах, а игроки сборной Англии - только у себя дома.

Зато у англичан - четыре победителя Премьер-лиги, самой известной и престижной в Европе. Это Кайл Уокер, джон Стоунз, Рахим Стерлинг и Эшли Янг. Вопрос лишь в том, все ли они выйдут в стартовом составе в полуфинальном матче.

Голы, голы, голы

Пока лучший бомбардир этого турнира - англичанин Харри Кейн, забившй шесть голов. Но по активности в штрафной соперника Манджукич ему нисколько не уступает.

Всего на счету Манджукича 31 гол в 87 матчах за сборную и он занимает второе место в списке лучших хорватских бомбардиров всех времен вслед за Давором Шукером. Полузащитки Перишич, Ракитич и Модрич на всех забили за свою страну 48 голов, а самый опытный в английской сборной Стерлинг не забивал за Англию с октября 2015 года.

Забив в матче со шведами на ЧМ-2018 Деле Алли стал вторым самым молодым игроком, когда-либо забивашим за Англию на чемпионатах мира. На момент гола Алли было 22 года и 87 дней. Рекордсменом остается бывший игрок сборной Майкл Оуэн, забивший на ЧМ в 18 лет.

После своего гола шведам Алли стал пятым игроком сборной Англии, забившим на ЧМ в России. Всего на счету англичан 11 мячей в воротах соперника. В то время как 10 голов хорватов распределились почти равномерно среди восьми футболистов команды.

Сможет ли Англия сохранить свое преимущество в один мяч после полуфинала в среду?

"Конечно, у них (хорватов) есть потрясающе техничные игроки, такие как Модрич и Ракитич, которые демонстрировали чудеса на этом чемпионате. Но они еле передвигались по полю в дополнительное время в четвертьфинале против России", - говорит экс-капитан сборной Англии Алан Ширер.

"Мы должны быть настороже из-за их высокого качества игры, но бояться их мы не должны. Не думаю, что английские футболисты будут бояться", - считает Ширер.