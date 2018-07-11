Миллионы футбольных болельщиков - дальтоники. Как они видят ЧМ-2018?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Матч между Россией и Саудовской Аравией глазами дальтоника

Шон Харгрейв говорит, что по-настоящему одержим футболом. Но когда он сел смотреть матч открытия чемпионата мира между Россией и Саудовской Аравией, он с ужасом понял, что не может отличить футболистов одной команды от игроков другой.

Он был не единственным "пострадавшим". Соцсети немедленно наполнили гневные сообщения от фанатов со всего мира, на разных языках повторявших одно и то же слово: "Позор!"

Дело в том, что Шон страдает дальтонизмом, а значит, не различает некоторые цвета - с этой проблемой сталкивается в среднем каждый 12-й мужчина и каждая 200-я женщина.

Особенно частый случай дальтонизма - неспособность различать оттенки красного и зеленого. Так что если одна команда (россияне) выходит на поле в красной форме, а другая (саудовцы) - в зеленой, то для дальтоников эту игру можно считать оконченной ещё до начала матча.

Это расстройство может проявляться с разной силой, но для людей, испытывающих особо серьёзные трудности при различении красных и зеленых оттенков, разгром саудовской команды выглядел примерно так:

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Момент игры

А вовсе не так:

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В общей сложности дальтонизмом страдают около 320 миллионов человек по всему миру. По статистике, один дальтоник должен быть почти в каждой мужской футбольной команде.

А учитывая, что, согласно прогнозам, смотреть чемпионат будет почти половина населения земного шара, многие болельщики с ярой критикой набросились на ФИФА - за то, что при подготовке турнира там не приняли во внимание столь очевидную проблему.

"Невероятно! В первом же матче ЧМ-2018 сошлись команды в красной и зеленой форме. Особенно шокирует то, что мы обсуждали эту проблему с ФИФА ещё три года назад - но там об этом просто забыли..." - пишет в "Твиттере" британская организация Colour Blind Awareness.

"Я вижу только бразильцев и мяч..."

Самая очевидная проблема для дальтоников - невозможность различать форму игроков, особенно в быстрой, динамичной игре.

Они могут легко спутать соперников или, например, принять вратаря или судью за полевого игрока.

Пропустить Twitter пост , автор: @hamzajeetooa With the green of the pitch and teams in red kits like Belgium my colourblindness is all over the shop.

I can see Brazil and the ball. — Hamza Jeetooa (@hamzajeetooa) 6 июля 2018 г.

"Когда на зеленое поле выходит команда в красной форме вроде бельгийцев, мой дальтонизм зашкаливает. Я вижу только бразильцев и мяч".

Помимо "красно-зелёной" проблемы (которая вызвала очередную бурю возмущения в соцсетях в ходе матча между Германией и Южной Кореей), дальтоники могут испытывать трудности при различении и других оттенков:

красного, оранжевого, желтого, зеленого и коричневого;

красного и черного;

синего, фиолетового и темно-розового.

Сенегал и Колумбия встретились на поле в зеленой и желтой форме - что тоже вызвало проблемы у некоторых болельщиков. История повторилась и в матче Англия - Швеция, где нежно-зеленая форма вратаря англичан Джордана Пикфорда для дальтоников была неотличима от ярко-желтых маек шведов.

И уж совсем катастрофой оборачивается каждый матч, который завершался серией пенальти, где забитый мяч обозначается на экране зеленой точкой, а нереализованный - красной...

"Почему, почему всегда красный и зелёный? Почему не крестики и галочки?" - недоумевает журналист Guardian Шон Харгрейв.

27-летняя Кэти Морган играет в женской сборной "Астон Вилла" - и тоже страдает дальтонизмом. Она говорит, что иногда, чтобы различать, кто из какой команды, ей приходится смотреть на носки игроков - в том числе и когда она сама принимает участие в игре.

"В прошлом сезоне мы играли с "Милуоллом". Игроки "Виллы" были в бордовых майках, а "Милуолла"... наверное, в синих? Когда я увидела, как они выходят на поле, я подумала - господи, какое счастье, что я не в игре! Ко всему прочему шорты на обеих командах были белыми".

Конечно же, это не может не влиять на её игру: "Ты слишком много усилий тратишь на то, чтобы разобраться, кто есть кто. Если бы в том матче я вышла на поле, я бы страшно тормозила, потому что у меня уходила бы масса времени, чтобы понять - это наши сейчас отбирают мяч у соперников или наоборот?"

"Иногда мы играем на поле, размеченном красными конусами, - которые я просто не вижу на фоне травы. Тогда я постоянно выбегаю за пределы поля", - рассказывает Кэти.

Правообладатель иллюстрации Aston Villa Football Club Image caption Кэти Морган говорит, что не может смотреть телетрансляции примерно каждого пятого футбольного матча, поскольку страдает дальтонизмом

С аналогичными проблемами сталкиваются футболисты даже самого высокого уровня - в том числе и принимающие участие в чемпионате мира.

Буквально за несколько минут до вылета в Россию полузащитник датской сборной Томас Дилейни позвонил в эфир местной радиостанции DR P3, чтобы выразить поддержку одному из слушателей-дальтоников, который поведал ведущему печальную историю: в состоявшейся накануне чемпионата товарищеской игре он не мог отличить датских футболистов от игроков мексиканской сборной.

Скромно представившись просто как "Томас", Дилейни рассказал: "Я сам плохо отличаю красный от зеленого. Не сказал бы, что всё совсем плохо, но иногда бывает. В одной из недавних игр мне было непросто отличить игроков своей сборной от противников".

"А вы играете за красную или за зелёную команду?" - спросил ведущий.

"За красную", - ответил футболист.

"А что это за команда, Томас?"

"Это национальная сборная Дании".

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Томас Дилейни (первыя справа в нижнем ряду) в составе датской сборной накануне матча с Австралией

После этого звонка сборные Дании и Австралии, которые должны были встретиться в группе С (матч окончился ничьей - 1:1), приняли решение выйти на поле в форме, в которой они обычно играют в гостях. Просто потому, что темно-зелёный цвет "выездной" формы австралийской команды датскому полузащитнику было проще отличить от белого, чем более привычный для австралийцев жёлтый.

По словам основательницы группы Colour Blind Awareness Кэтрин Олбани-Уорд, признание Дилейни стало по-настоящему поворотным моментом.

"Он первый в истории игрок, до сих пор играющий на высшем уровне, который открыто признался, что он дальтоник. Думаю, он и сам не понимает, к чему может привести его признание", - говорит она.

"Большинство игроков не говорят об этом вслух - они боятся, что это повлияет на их трансферную цену или что их станут реже выпускать на поле, держа на скамейке запасных", - объясняет Кэтрин.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дилейни играет в составе "Боруссии" (Дортмунд) и в датской сборной

60-летний Эдриан Смит судит любительские футбольные матчи в Глостере уже 40 лет и говорит, что его дальтонизм - "приемлемой степени" - не слишком мешает его судейству, особенно если подготовиться к матчу заранее.

В конце концов, организаторы соревнований обычно раздают буклеты, в которых написано, в форме какого цвета будет играть та или иная команда.

Но что если футболисты выйдут в другой форме?

"Тогда, перед тем как подбросить монету, ты можешь спросить капитана - "Отличная форма - как бы ты описал этот оттенок?" Я всегда прибегаю к этой стратегии - и она всегда работает", - улыбается арбитр.