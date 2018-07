PayPal: "Ваша смерть нарушает наше соглашение"

Правообладатель иллюстрации Howard Durdle

Смерть - это не только конец жизни, но и начало вполне конкретных юридических проблем. Например, британский закон запрещает умирать в стенах парламента - тогда придется хоронить усопшего с почестями. А еще смерть может нарушить пользовательское соглашение, как это случилось с семьей одной жительницы Великобритании.

Смерть и кредит

Британка Линдси Дердл умерла в конце мая этого года от рака.

Через месяц ее вдовец получил от сервиса электронных платежей PayPal письмо, извещающее его о том, что своей смертью покойная супруга нарушила условия соглашения с компанией, и PayPal может дать делу юридический ход.

Изумленный Хауард Дердл прислал Би-би-си копию письма.

Полтора года назад у Линдси нашли рак груди, который быстро распространился в легкие и мозг. Она умерла 31 мая, оставив, в числе прочего, долг в 3200 фунтов PayPal Credit - подразделению PayPal, которые выдает потребительские кредиты и кредитные карты.

В середине июня вдовец отправил в компанию копии свидетельства о смерти, завещания и других необходимых документов. По прошествии нескольких недель на его домашний адрес пришло письмо с заголовком "Важно. Прочтите внимательно", адресованное покойной супруге.

В письме указывалась точная сумма долга и говорилось: "Вы нарушаете пункт 15.4(с) вашего соглашения с PayPal Credit, поскольку мы получили извещение о том, что вы мертвы… это нарушение не подлежит исправлению".

Собственно, английский текст "You are in breach of condition 15.4(c) of your agreement with PayPal Credit as we have received notice that you are deceased... this breach is not capable of remedy" выглядит еще более бестактно, поскольку слово remedy (среди значений - избавление, лекарство, устранение чего-либо) обычно употребляется в контексте здоровья и медицины. Оживить покойную, даже для такого неотложного дела, как уплата долга, действительно, невозможно.

Чья это ошибка?

PayPal признал, что письмо было "бестактным", быстро извинился перед Хауардом Дердлом, списал долг его покойной супруги и начал внутреннее расследование происшествия, дав ему приоритетный статус.

Один из сотрудников компании объяснил Дердлу, что рассматривает три возможных сценария: программную ошибку, плохо составленный шаблон письма и человеческую невнимательность.

PayPal заверил вдовца в том, что причину непременно найдут и устранят, однако, поскольку это "внутреннее дело" компании, о результатах расследования ему не доложат.

"Я, в общем, нахожусь в нормальном состоянии и сохранил голову на плечах, и вполне могу разобраться с подобными бумагами, - говорит Хауард Дердл. - Но, будучи членом НКО "Вдовые и молодые" (Widowed and Young), я своими глазами наблюдал, как подобные письма или что-то похожее отправляет человека в нокаут".

Шум вокруг письма он поднял ради того, чтобы привлечь внимание к проблеме автоматических писем, принятых во всех больших компаниях.

Обычно этим заведует компьютерная программа: при получении соответствующих входящих данных она генерирует письмо на основе одного из заданных шаблонов. В свое время эти шаблоны писались живыми людьми. Сегодня компьютерам технически вполне по силам написать строгое письмо должнику.