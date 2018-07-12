Подруги из России и Китая нашлись полвека спустя благодаря ЧМ

Правообладатель иллюстрации Zhang Heyun/Sina Weibo Image caption Людмила Митричева известна своей китайской подруге по переписке как Лю Ся

"Жди меня" по-китайски: благодаря Чемпионату мира по футболу подруги по переписке из России и Китая возобновили контакт... спустя 56 лет.

К корреспонденту китайского телеканала CCTV Чжан Хэюню, освещавшему Чемпионат мира по футболу в мордовском Саранске, обратилась местная жительница с невероятной просьбой: разыскать её китайскую подругу по переписке из начала 1960-х.

Многие люди бы сочли задачу невыполнимой, но не Чжан: журналист бросил клич в соцсети Weibo - китайском аналоге Twitter, - и его записью поделились более 12 тыс. раз; она собрала около 2 тыс. комментариев.

Правообладатель иллюстрации Zhang Heyun Image caption Посты Чжан Хэюня в соцсетях помогли отыскать подругу Людмилы по переписке

Поиском подруги россиянки занялись тысячи пользователей китайского интернета, включая юзеров стриминг-сервиса Мяопай. В итоге им удалось найти и саму женщину, и ее бывших одноклассников, и ее сына.

Репортёр CCTV рассказал, как Людмила Митричева, известная своей китайской подруге по переписке как Лю Ся, показала ему два пожелтевших от времени письма от школьницы Дуань Чунь-сю из города Сянтань, что в провинции Хунань.

Как сказала Лю Ся, обе они в начале 1960-х учились в средней школе, и Дуань присылала ей открытки с тогдашним председателем КНР Мао Цзэдуном и озером Сиху в городе Ханчжоу, а также бумагу с ароматом роз.

Правообладатель иллюстрации Lyudmila Mitricheva Image caption Архивным письмам женщин более полувека

Китайская школьница в письме благодарила Люсю за "пионерский звонок" и фото её школы.

Чжан Хэюнь прикрепил фото с письмом к посту.

Правообладатель иллюстрации Lyudmila Mitricheva Image caption "Дорогая подруга Лю Ся, сегодня я получила твоё письмо, за которое очень благодарю!" - написала Дуань Чунсю в далёком апреле 1962 года

Массы китайских юзеров крайне позитивно отреагировали на пост журналиста, посчитав, что такая "судьбоносная" просьба могла появиться только благодаря "особой атмосфере" ЧМ.

"Некоторым людям предначертано встретиться вновь"; "Это растрогало меня сильнее кино"; "Иногда судьба преподносит подарки - у меня мурашки по коже", - вот лишь некоторые из комментариев к записи Чжана.

Правообладатель иллюстрации Sina Image caption В комментариях к посту пользователи стали постить фотографии своих писем друзьям, которых давно потеряли, но хотели бы найти

Кое-кто даже прикрепил фото своих стародавних писем, выразив надежду, что к ЧМ-2026 обретёт своего американского друга по переписке, контакт с которым был утерян много лет назад.

Сын Дуань Чунь-сю Ван Цзянь сказал телеканалу "Сянтань", что у его матери тот период жизни, когда она переписывалась с Людмилой, вызывает особенно тёплые воспоминания.

"Теперь-то у нас есть интернет, и телефон, и WeChat - столько форм связи, - но тогда письма были крайне важны для мамы", - заметил Ван Цзянь.

Одноклассники Дуань Чунь-сю вспоминают теперь, как их преподаватели русского языка в школе поощряли переписку с ровесниками в СССР. Всех растрогала история Лю Ся.

Чжан Хэюнь считает, что восстановление связи спустя 56 лет не менее достойно празднования, чем успехи иных футбольных команд на Чемпионате мира.

"Более чем полвека спустя судьба дала этим пожилым женщинам шанс снова встретиться в этой жизни, и, похоже, благодарить за это стоит футбол", - резюмировал китайский репортёр.