Чего в Москве и Вашингтоне ждут от встречи Путина и Трампа

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL KLIMENTYEV/TASS Image caption Трампу и Путину пришлось долго ждать возможности встретиться и обстоятельно поговорить обо всем

Подготовка Кремля и Белого дома к первой полноценной встрече президентов вышла на финишную прямую. Позади визит в Москву советника президента США "ястреба" американской политики Джона Болтона и группы сенаторов, один из которых заявил, что иметь дело с российским правительством "все равно что иметь дело с мафией".

Встреча двух лидеров состоится 16 июля в Хельсинки. Чего в Москве и Вашингтоне ожидают от этой встречи?

Русская служба Би-би-си спросила об этом бывшего посла США в России, бывшего замгенсекретаря НАТО Александра Вершбоу и генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова.

Какие настроения на Западе и в России перед встречей Трампа и Путина?

Вершбоу: "Думаю, что в данный момент ситуация выглядит в лучшем свете и для США, и для иностранных партнеров, после того как стало понятно, что первыми, с кем будет встречаться Трамп, будут партнеры Америки по НАТО. Это свидетельствует о том, что у США и НАТО есть общая позиция.

Я не думаю, что Украина будет разменяна или продана, это кошмарный сценарий Александр Вершбоу , бывший посол США в России

Но между ними накопилось и достаточно противоречий и разногласий, которые непременно выльются в дискуссию и дебаты. В частности, Трамп настаивает, что партнеры по НАТО должны больше тратить на свою оборону.

Маловероятно, что Трамп приедет на встречу в Хельсинки, имея поддержку объединенного НАТО за своей спиной. И это своеобразный подарок для президента Путина, потому что его мечта - разобщенное, разъединенное НАТО, и в этой связи Трамп, конечно, помогает ему приблизиться к своей цели".

Кортунов: "Сам факт встречи, конечно, рассматривается как крупная дипломатическая победа России. Россия ставила вопрос о двухстороннем саммите неоднократно, с самого начала пребывания у власти нынешней администрации. Были надежды, что саммит состоится намного раньше. По ряду причин он несколько раз откладывался.

За два года состоялись полторы встречи - в Гамбурге и краткая встреча на саммите АТЭС во Вьетнаме. В результате встречи Путин получает то, что он хотел. И, конечно, сам факт будет использован в полной мере как подтверждение, что Россия не изолирована, что она воспринимается как серьезный полноправный участник мировой политики, а по некоторым вопросам даже как ведущий участник. Все это укрепляет позиции Путина как внутри, так и на Западе".

Могут ли лидеры договориться по украинскому вопросу?

Вершбоу: "Украина - самый важный вопрос для обсуждения в разговоре двух президентов. Она стала тем триггером, который привел к охлаждению отношений между двумя странами, поскольку Россия нарушила международное законодательство, потому что она нарушила Хельсинский заключительный договор, силой изменив границы государств, ввязавшись в необъявленную войну на территории суверенного государства на Донбассе.

Было бы замечательно, если бы президент [Трамп] смог заставить Путина действительно имплементировать Минские соглашения, согласиться на реальное миротворческое присутствие, которое бы действительно сделало возможным выполнение Путиным соглашения. Это было бы величайшим успехом.

С другой стороны, если президент "купится" на один из исторических аргументов Путина относительно причин конфликта и чего-то подобного тому, что Путин в свое время рассказывал президенту Бушу, дескать, Украина - ненастоящая страна, тогда, конечно, результаты встречи будут весьма негативными".

Кортунов: "Действительно, это важная тема. И, может быть, одна из самых важных в отношении Россия и Запада. Но я не уверен, что на встрече в Хельсинки она станет центральной. Непонятно, что стороны могут друг-другу предложить. Зафиксировать позиции можно, но это было уже сделано неоднократно.

Но США не являются участниками процесса. Ну а потом, всем известно, что на Украине начался избирательный сезон и это существенно ограничивает любое проявление гибкости со стороны украинского руководства. Стороны с разных сторон конфликта говорят, что вряд ли в этом году ситуация существенно изменится. Все хотели бы прорыва, но пока предпосылок не видно".

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Возможна ли отмена санкций США?

Вершбоу: "В отношении санкций Трамп может действовать только с полного одобрения конгресса - это часть закона, принятого летом прошлого года. Но кое-что в одиночку он все-таки может делать: он может отменять высылку дипломатов, закрытие консульств, даже отдать назад дачу в Мэриленде.

Так всегда было еще с советских времен. Встречи на высшем уровне всегда заставляли двигаться не очень быстрые шестеренки государственных машин Анатолий Кортунов, политолог

Я, конечно, сомневаюсь, что он действительно это сделает.

Но и [спецпредставитель госдепартамента Курт] Волкер, и многие эксперты и аналитики активно проталкивали идею выполнения Минских соглашений Москвой в обмен на снятие санкций, связанных с Донбассом. Это могло бы стать позитивной эволюцией отношений и помочь нам разрешить другие проблемы.

Но нет сигналов и признаков того, что Путин собирается хоть каким-то образом даже разговаривать о Минских соглашениях, нет никаких изменений в каждодневных атаках россиян и сил, которые они поддерживают, на линии соприкосновения. Я не думаю, что Украина будет разменяна или продана, это кошмарный сценарий".

Кортунов: "Отношение Москвы известно: мы не ведем переговоры об условиях снятия санкций. Но я допускаю, что эти вопросы неофициально могут быть обсуждены. Плюс вопросы экстерриториального характера американских санкций, которые затрагивают и третьи страны.

И важное - восстановление нормального дипломатического обмена между Россией и США. Прекращение войны дипломатических высылок, восстановление работы дипучреждений, налаживание работы консульств, налаживание выдачи виз и прочие шаги по восстановлению нормальных дипотношений между странами".

Что с Сирией?

Вершбоу: "Трамп всегда говорит о сотрудничестве между странами, но мы уже увидели в Сирии, что США и Россия сражаются в абсолютно разных войнах. Россия воюет, чтобы спасти режим [сирийского президента Башара] Асада, давая Ирану новый стратегический плацдарм, равно как и "Хезболле". США пытаются помочь более умеренным силам, которые систематически пытаются уничтожить.

Таким образом, я не вижу у сторон согласованной позиции по сирийскому вопросу".

Кортунов: "Основные болевые точки - Украина, Иран, КНДР и, безусловно, Сирия.

По Сирии можно достичь конкретных договоренностей по юго-западу страны. Речь идет о размежевании сил Ирана и Израиля вдоль границы и в районе Голанских высот.

И по "северному периметру", там где находятся американо-курдские силы и где находятся турецкие силы (Африн), с которыми конфликтует Дамаск".

Каких результатов ждут в Вашингтоне и Москве?

Вершбоу: "Идеальным сценарием было бы, если Путин покажет признаки того, что он готов говорить о введении миротворческой миссии, которая, по сути, сделает Донбасс местом международного контроля на несколько лет, на время переходного периода.

Важно, чтобы эти международные силы были введены на всю территорию Донбасса, в том числе и на границу между Россией и Украиной. Если Путин искренне захочет пойти на такой шаг - это будет невероятный прорыв, который действительно стабилизирует российско-украинские отношения, это позволит нормализировать отношения США и НАТО, возможно, снять санкции, нормализовать экономические отношения.

Однако более реалистичный сценарий выглядит так: стороны должны договориться о регулярности диалога друг с другом, о чем должны проинструктировать министров иностранных дел и обороны, чтобы те выработали реальные решения - вместо того, чтобы те продолжали притворяться, вместо того, чтобы действительно договариваться друг с другом.

Я опасаюсь, что россиян гораздо больше занимает сам факт [встречи Путина и Трампа] как таковой, чем реальные договоренности и результаты".

Кортунов: "Наверное, наиболее важный и заметный вопрос, где можно достичь результатов - сохранение и укрепление контроля в России и США над стратеги вооружениями. Знаем, с какими сложностями сталкивается договор об РСМД [договор о ликвидации ракет средней и малой дальности], а также есть сложности по продлению договора об СНВ [договор о сокращении стратегических наступательных вооружений].

В целом для России важно сменить тренд в отношениях с США, сменить вектор с негативного на позитивный. Чтобы встреча завершилась поручениями обоих президентов дать инструкции военным, дипломатам, представителям спецслужб о начале диалога и начале подготовки более конкретных, детальных документов по разным направлениям.

Так всегда было еще с советских времен. Встречи на высшем уровне всегда заставляли двигаться не очень быстрые шестеренки государственных машин.

Допускаю, что будет достигнута договоренность о проведении второго саммита или двухсторонней встречи на одном из международных мероприятий для подведения итогов и результатов саммита в Хельсинки. Но очевидно, что в интересах обоих лидеров представить результаты переговоров в Хельсинки, даже если они окажутся скромными, в качестве большого успеха.

Насколько он потом будет подхвачен и закреплен на более низких уровнях - вопрос остается открытым. Дальнейшая имплементация соглашений будет нелегкой. Но без нее вообще ничего не возможно. Думаю, что встреча в Хельсинки открывает если не окно, то форточку возможностей".