Налоговики хотят знать больше о счетах россиян. А что они уже знают?

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Федеральная налоговая служба хочет получать информацию о движении средств на счетах граждан в банках, сообщают СМИ. А какой информацией сейчас владеет ФНС о счетах и финансах россиян и зачем ей новые данные?

Федеральная налоговая служба России пытается расширить свои полномочия и получить возможность запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц, даже если в отношении этих людей не проводится налоговых проверок. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на ответ ФНС на запрос физического лица.

Налоговики объясняют это необходимостью борьбы с незаконными предпринимателями, а свои предложение ведомство уже направило в министерство финансов, сообщает газета.

Эксперты, опрошенные газетой, полагают, что ФНС в результате может начать контролировать все средства, поступающие на счета населения, а также доначислять налоги, если они выявили какие-то незадекларированные доходы.

Минфин же в среду заявил, что налоговикам не требуется новых специальных полномочий, чтобы повысить собираемость налогов. Об этом сказал журналистам замминистра Илья Трунин. По его словам, за последние несколько лет власти приняли "порядка десятка" законов, чтобы повысить собираемость налогов (цитата по ТАСС).

Русская служба Би-би-си разбиралась, чего ждать россиянам от этой инициативы. И что налоговая служба про них уже знает.

Зачем ФНС информация о счетах физических лиц?

Система налогообложения доходов физических лиц основана на том, что они сами декларируют их, объясняет партнер Paragon Advice Александр Захаров. "Если физические лица сами не декларируют данный вид дохода, то практически выявить его невозможно", - добавляет он.

Эксперты, опрошенные Би-би-си, полагают, что ФНС с помощью банковской информации хочет следить за самозанятыми и нелегальными бизнесменами, не декларирующими доходы. Российские власти не первый год пытаются вывести самозанятых из тени, но пока эти усилия не увенчались успехом.

"Фактически мы говорим о том, что налоговая служба хочет получить информацию о том, откуда, куда и как двигаются деньги", - говорит председатель "Финпотребсоюза" Игорь Костиков.

Судя по всему, этот механизм будет использоваться исключительно для выявления самозанятых, полагает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Хотя этот механизм был бы эффективен, по его мнению, и для контроля над расходами чиновников.

Захаров напоминает, что в России от налогообложения освобождены любые подарки в виде денежных средств, а Гражданский кодекс позволяет договариваться о любой сумме подарка устно.

"Я не понимаю, зачем налоговой службе доступ к банковской информации для физических лиц, если закон разрешает дарить любые суммы без ограничений", - говорит эксперт.

Какие есть риски у этой системы?

Велик риск того, что налоговики могут проверить движение средств по счетам за несколько лет и использовать эту информацию против самих физлиц, предупреждает Костальгин.

Опасения Костальгина понятны, ведь в российской практике уже есть прецеденты. В мае этого года, например, сотрудники ФНС в Твери купили выпечку у кондитера, который продавал свою продукцию в соцсетях. Затем они ему вручили уведомление о вызове для дачи пояснений о том, почему он не представлял декларации о доходах. В результате он был вынужден их представить за предыдущие два года, сообщало РИА Новости.

Костиков переживает по поводу того, насколько эта информация будет защищена от злоупотреблений.

"Я не говорю, что налоговая служба будет специально что-то делать - не в этом дело, - объясняет он. - Просто чем больше людей мы с вами к этой информации допускаем, тем сложнее становится контролировать утечки этой информации".

С этим согласен и Косталгин: через налоговый орган можно будет "пробить" конкретного человека.

Какую информацию о вас уже знает ФНС?

ФНС, по мнению экспертов, не так уж и много знает о счетах физических лиц, если они не являются индивидуальными предпринимателями.

С 2014 года ФНС может направлять запросы в банки для получения информации о физических лицах, но только в рамках налоговых проверок, поясняет Захаров.

Кроме того, банки также в течение трех дней должны известить налоговые органы об открытии счетов физических лиц, добавляет он.

У налоговиков, по словам Захарова, нет автоматического доступа к банковской информации о счетах и движении средств физических лиц. Это касается и популярных переводов между физлицами - например, с карты на карту. Если человек не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, то налоговые органы не могут их отследить.

Если же человек зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, то он абсолютно прозрачен для налоговых органов, объясняет Захаров. Любые платежи между физическими лицами и ИП попадают в поле зрения налоговиков и легко отслеживаются.

Исключением являются крупные операции - на сумму более 600 тысяч рублей. Но информацию о них банки передают не налоговикам, а Росфинмониторингу, который борется с отмыванием денег. По закону о противодействии отмыванию средств операции на сумму 600 тысяч рублей и выше подлежат обязательному контролю.

"Надо понимать, что в этом же законе написано, что если кто-то дробит условно 600 тысяч на шесть операций по 100 тысяч, то в совокупности шесть операций считаются подозрительными", - поясняет Костальгин.

Как налоговая система работает в других странах?

"Мы понимаем, что во всех странах идет наступление на то, что раньше считалось банковской тайной. Россия не исключение", - объясняет Костиков.

В 2010 году в США был принят закон о налоговой отчетности по зарубежных счетам, который обязывает иностранные финансовые организации отчитываться американским властям о движении средств американских граждан. США заключили соглашение об обмене такой информацией с более чем 100 странами мира. Пока эти требования не распространяются на российскую банковскую систему.

По словам Захарова, во многих странах мира в основе налоговой системы лежит оценка расходов физических лиц, а в России они не учитываются. "В большинстве стран покупка неработающим человеком "Бентли" или имения на Рублевке рассматривалась как подозрительная", - объясняет он.

По словам Захарова, с этим, например, связана популярность в США оплаты крупных покупок наличными. Так легче избежать внимания налоговых служб.